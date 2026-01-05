Estas son las consecuencias de comer en exceso en la temporada decembrina

Más del 70% de la población mexicana enfrenta obesidad, diabetes o ambas condiciones según datos de la UNAM. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada decembrina, el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares suele aumentar de manera significativa, elevando los riesgos para la salud tanto a corto como a largo plazo.

El impacto se observa especialmente en la prevalencia de enfermedades metabólicas, un fenómeno que, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no es exclusivo de las festividades, sino un reflejo de patrones de alimentación persistentes. De acuerdo con cifras atribuidas por la maestra Mariana Valdés Moreno al portal UNAM Global, más del 70% de la población mexicana presenta obesidad, diabetes, o ambas condiciones de forma simultánea, por lo que la temporada navideña acentúa un problema de fondo.

Riesgos de practicar los ayunos y los atracones

La ingesta apresurada de alimentos festivos eleva los picos de glucosa y lípidos, afectando el metabolismo y la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maestra Valdés Moreno, quien encabeza la carrera de Nutriología en la FES Zaragoza, subrayó a UNAM Global que caer en excesos en la comida durante las celebraciones puede provocar síntomas inmediatos, como inflamación, colitis y gastritis, que pueden opacar la experiencia festiva.

También advirtió sobre la tendencia a consumir alimentos de manera apresurada, lo cual provoca picos bruscos de glucosa y lípidos en sangre, una situación que calificó como “una bomba para el metabolismo” y que contribuye a desencadenar o agravar enfermedades crónicas.

En los días de la temporada decembrina, muchas personas optan por ayunos prolongados buscando “guardar espacio” para las cenas copiosas, pero esta práctica, lejos de ser inofensiva, conlleva una serie de riesgos metabólicos.

Valdés Moren explicó a UNAM Global que los ayunos largos promueven el descontrol del hambre debido al aumento de grelina, hormona que induce a elegir alimentos menos saludables. Además, estas conductas pueden causar episodios de hipoglucemia reactiva, digestiones pesadas y disminución de energía y concentración.

Opciones recomendables al cenar en la temporada decembrina

Preparar platillos caseros y moderar las porciones ayuda a evitar excesos y controlar grasas y azúcares en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar frutas y verduras en su forma natural al menú navideño es esencial para aportar fibra, vitaminas y antioxidantes, que refuerzan la digestión y el sistema inmunológico. Valdés Moreno recomendó a UNAM Global emplear estrategias como incluir ensaladas de hojas verdes o nopales en los aperitivos y preparar botanas saludables. Otra sugerencia fue la presentación atractiva de frutas y vegetales, como esferas de melón, banderillas de jitomate cherry con queso panela o combinaciones con pavo.

En la misma línea, la experta señaló que se pueden integrar pescados o mariscos al menú, pues ofrecen proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y vitaminas, y resultan de fácil digestión. Para la hidratación, Valdés Moreno prefirió el consumo de agua natural, tés e infusiones poco endulzadas frente a refrescos y bebidas alcohólicas. También sugirió limitar el ponche a uno o dos vasos debido a su alto contenido calórico.

Para mantener el equilibrio durante las fiestas, la especialista compartió varias recomendaciones prácticas. Sostuvo que “comer un poco de todo, pero en pequeñas cantidades, ayuda a evitar la sobrecarga del organismo”, e invitó a visualizar la celebración como un periodo largo, no una fecha aislada, para moderar los excesos.

Entre sus sugerencias figura la preparación casera de los platillos para controlar la cantidad de grasas y azúcares, equilibrar los acompañamientos disminuyendo el pan cuando se desee probar varios guisos y planificar el menú con anticipación para evitar el desperdicio y garantizar la inclusión de platos más sanos, como pescados y postres bajos en azúcar. La actividad física también cobra un papel relevante en este contexto, ya que la maestra alentó a mantenerse en movimiento durante las reuniones, sea a través de baile o juegos.