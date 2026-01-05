Embarazo tardío: desafíos y ventajas de ser madre después de los 40, una tendencia que va en aumento

El embarazo después de los 40 años muestra un incremento sostenido a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de mujeres que deciden ser madres a partir de los 40 años muestra un crecimiento sostenido en varios países. Es una tendencia mundial donde los nacimientos de madres de esta franja etaria han superado a los de mujeres de 25 años, según datos citados por Natalben.

Esta tendencia responde a diversos factores, tales como el retraso de la vida en pareja, la búsqueda de estabilidad económica y profesional, así como el acceso a métodos anticonceptivos y técnicas de reproducción asistida.

Según cifras recogidas por Reproducción Asistida ORG, en la actualidad, aunque el embarazo adolescente sigue existiendo, las cifras indican que, a nivel mundial, el 40% de las mujeres tiene su primer hijo con más de 35 años, lo que evidencia un cambio sociocultural relevante.

Las técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro y la ovodonación, mejoran las opciones de lograr un embarazo a término tras los 40 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maternidad después de los 40 años: navergar entre riesgos médicos y estigma social

Esta ampliamente documentado que la fertilidad femenina comienza a declinar después de los 30 años y se reduce de forma más acentuada tras los 35. De esta manera, una mujer de 20 años tiene una probabilidad de embarazo mensual del 25%, cifra que desciende al 8% a los 35 años y a solo el 1% después de los 40, de acuerdo con cifras de la Clínica Universidad de Navarra (CUN),

Esta reducción se debe a la disminución tanto de la cantidad como de la calidad de los óvulos, lo que incrementa el riesgo de alteraciones cromosómicas y abortos espontáneos debido a que los óvulos restantes tras la pubertad presentan un envejecimiento progresivo, lo que afecta su viabilidad.

Por esta misma razón, las complicaciones durante el embarazo suelen ser más frecuentes en mujeres mayores de 40 años.

Reproducción Asistida ORG señala que la tasa de aborto espontáneo supera el 30% en este grupo. Además, se incrementa el riesgo de embarazo ectópico, diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro y cesárea, así como la probabilidad de alteraciones cromosómicas en el feto, como el síndrome de Down.

Además, de acuerdo con la CUN, el riesgo de muerte intrauterina se duplica en mujeres de más de 40 años y se cuadruplica en mayores de 45. También aumenta la incidencia de placenta previa y tromboembolismos.

Sin embargo, contra todo pronóstico médico, el acceso a técnicas de reproducción asistida ha facilitado, e incitado un incremento paulatino, de llamada maternidad tardía.

Reproducción Asistida ORG destaca que, aunque la probabilidad de embarazo natural a los 40 años es cercana al 5%, la fecundación in vitro (FIV) con diagnóstico genético preimplantacional o la ovodonación incrementan las posibilidades de lograr un embarazo a término.

La tasa de éxito de la ovodonación en mujeres de 40 años alcanza el 42%, frente al 11% con óvulos propios, de acuerdo con cifras de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

A pesar de todo, y más allá de los riesgos médicos, existen ventajas asociadas al embarazo después de los 40 años pues muchas mujeres que optan por la maternidad en esta etapa suelen cuidar más su salud, lo que beneficia al desarrollo fetal.

Además, suelen contar con mayor estabilidad emocional y profesional, lo que puede repercutir positivamente en el entorno familiar y en el bienestar del hijo.

Algunas ventajas del embarazo después de los 40 incluyen mayor autocuidado, estabilidad emocional y profesional, y un entorno familiar sólido para el hijo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para un embarazo saludable

El acompañamiento médico especializado y los controles prenatales estrictos son fundamentales para minimizar complicaciones, tal como señala la Universidad de Navarra.

Entre las recomendaciones para quienes desean embarazarse a partir de los 40 años, Natalben sugiere acudir a una consulta preconcepcional, iniciar la suplementación con ácido fólico así como adoptar un estilo de vida saluble que incluya abandonar el consumo de tabaco y alcohol, mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio moderado.

El control del peso y la gestión del estrés también resultan determinantes para favorecer la fertilidad y reducir riesgos.

El fenómeno del embarazo tardío plantea desafíos médicos, pero también refleja transformaciones sociales y avances en la medicina reproductiva.

El seguimiento profesional, el acceso a información y la planificación consciente permiten a muchas mujeres concretar el deseo de ser madres en una etapa vital distinta a la considerada tradicional.