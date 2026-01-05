Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

José José transformó la música latina con su interpretación de “El Triste” en el Festival de la Canción Latina de 1970

La canción “El Triste” representa uno de los momentos más poderosos de la emotividad en la música latina y marcó el inicio de José José como alcázar de las baladas románticas.

Su interpretación, en el II Festival de la Canción Latina de 1970, no recibió el primer premio, pero estremeció tanto al público que redefinió el rumbo de la música mexicana y consolidó al cantante como ‘El Príncipe de la Canción’.

Con el tiempo, los versos de la obra y la fuerza vocal de José José elevaron la pieza a un nivel legendario, forjando un vínculo perdurable con millones de oyentes y otorgándole reconocimientos internacionales.

El origen real de “El Triste” ha permanecido durante décadas entre la bruma de las interpretaciones y las anécdotas familiares. Al acercarse al final de su vida, Roberto Cantoral —autor de otros clásicos como “El Reloj” y “La Barca”— dejó un legado musical invaluable tras su muerte en 2010.

El origen de la canción “El Triste” permanece envuelto en versiones familiares y diversas interpretaciones sobre su inspiración

No obstante, la inspiración detrás de “El Triste” siguió siendo objeto de distintas versiones narradas por sus propios descendientes y personas cercanas.

Una nueva versión sobre el origen de ‘El Triste’

De acuerdo con Eduardo Santamarina, quien fuera esposo de Itatí Cantoral —hija del compositor—, la verdadera historia no está relacionada con una decepción amorosa, como suele imaginarse al escuchar su letra.

En entrevista para el programa ‘Miembros Al Aire’, Santamarina explicó que Cantoral le compuso la canción a su hermano fallecido, Antonio Cantoral, con quien había compartido vida, giras por Europa y una historia de profunda fraternidad a partir de su origen en Tampico:

Roberto Cantoral compuso “El Triste” tras la muerte de su hermano Antonio, según explicó Eduardo Santamarina en televisión

“Se la escribió a su hermano. Eran ellos dos nada más y eran muy unidos. Se querían mucho porque además crecieron juntos y chambeaban juntos en el trío. Agarraban la guitarra e hicieron giras por Europa, después de haber empezando en Tampico, cantando en los camiones”, narró el actor.

La vida de Roberto y Antonio Cantoral estuvo marcada por la complicidad artística. Juntos formaron el dueto “Hermanos Cantoral” en los años 50, grabando piezas emblemáticas como “El Preso Número 9” y “El Crucifijo de Piedra”.

Antonio, ocho años mayor que Roberto, falleció a los 36 años, víctima de un cáncer terminal, según narró Santamarina. Tras la pérdida de su hermano, Roberto Cantoral se hizo cargo del pequeño hijo de Antonio y continuó su carrera formando posteriormente el grupo “Los Tres Caballeros”.

El dueto Hermanos Cantoral, formado en los años 50, dejó un legado musical con piezas icónicas como “El Preso Número 9” (Foto: Twitter @XEB1220AM)

La versión difundida durante años atribuye el origen de “El Triste” a la madre de Cantoral.

Así lo asegura Roberto Cantoral Zucchi, hijo del compositor, quien sostiene que la pieza “fue escrita en honor a una mujer muy importante: la madre de Cantoral, lo que explica la profundidad del duelo expresado en versos como ‘qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más’”.

La histórica actuación de José José

El Festival de la Canción Latina de 1970, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, elevó la figura de José José a la categoría de leyenda.

Aunque sólo obtuvo el tercer lugar en la competencia, la intensidad de su interpretación generó una ovación histórica: su voz trasladó el dolor y la nostalgia de la letra a un acto colectivo de profunda empatía.

El 15 de marzo de aquel año, José José se consolidó frente al público mexicano y abrió las puertas para que “El Triste” ascendiera al primer puesto en las listas nacionales.

Eduardo Santamarina recordó el origen de 'El Triste' que le contó el propio Roberto Cantoral (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

Durante años, la obra ha sido reinterpretada por numerosos artistas, pero ninguna versión ha logrado igualar, según los especialistas y el público, la intensidad y maestría vocal de José José.

El tema significó también para la música mexicana la transición del rock and roll hacia la balada romántica, renovando el repertorio popular y sentando un paradigma emocional que aún sigue vigente.