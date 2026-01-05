México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

La legendaria interpretación de José José en 1970 catapultó a “El Triste” al estrellato, pero el origen de la canción sigue envuelto en rumores y nuevas versiones sobre a quién la dedicó realmente Roberto Cantoral

Guardar
José José transformó la música
José José transformó la música latina con su interpretación de “El Triste” en el Festival de la Canción Latina de 1970

La canción “El Triste” representa uno de los momentos más poderosos de la emotividad en la música latina y marcó el inicio de José José como alcázar de las baladas románticas.

Su interpretación, en el II Festival de la Canción Latina de 1970, no recibió el primer premio, pero estremeció tanto al público que redefinió el rumbo de la música mexicana y consolidó al cantante como ‘El Príncipe de la Canción’.

Con el tiempo, los versos de la obra y la fuerza vocal de José José elevaron la pieza a un nivel legendario, forjando un vínculo perdurable con millones de oyentes y otorgándole reconocimientos internacionales.

El origen real de “El Triste” ha permanecido durante décadas entre la bruma de las interpretaciones y las anécdotas familiares. Al acercarse al final de su vida, Roberto Cantoral —autor de otros clásicos como “El Reloj” y “La Barca”— dejó un legado musical invaluable tras su muerte en 2010.

El origen de la canción
El origen de la canción “El Triste” permanece envuelto en versiones familiares y diversas interpretaciones sobre su inspiración

No obstante, la inspiración detrás de “El Triste” siguió siendo objeto de distintas versiones narradas por sus propios descendientes y personas cercanas.

Una nueva versión sobre el origen de ‘El Triste’

De acuerdo con Eduardo Santamarina, quien fuera esposo de Itatí Cantoral —hija del compositor—, la verdadera historia no está relacionada con una decepción amorosa, como suele imaginarse al escuchar su letra.

En entrevista para el programa ‘Miembros Al Aire’, Santamarina explicó que Cantoral le compuso la canción a su hermano fallecido, Antonio Cantoral, con quien había compartido vida, giras por Europa y una historia de profunda fraternidad a partir de su origen en Tampico:

Roberto Cantoral compuso “El Triste”
Roberto Cantoral compuso “El Triste” tras la muerte de su hermano Antonio, según explicó Eduardo Santamarina en televisión

“Se la escribió a su hermano. Eran ellos dos nada más y eran muy unidos. Se querían mucho porque además crecieron juntos y chambeaban juntos en el trío. Agarraban la guitarra e hicieron giras por Europa, después de haber empezando en Tampico, cantando en los camiones”, narró el actor.

La vida de Roberto y Antonio Cantoral estuvo marcada por la complicidad artística. Juntos formaron el dueto “Hermanos Cantoral” en los años 50, grabando piezas emblemáticas como “El Preso Número 9” y “El Crucifijo de Piedra”.

Antonio, ocho años mayor que Roberto, falleció a los 36 años, víctima de un cáncer terminal, según narró Santamarina. Tras la pérdida de su hermano, Roberto Cantoral se hizo cargo del pequeño hijo de Antonio y continuó su carrera formando posteriormente el grupo “Los Tres Caballeros”.

El dueto Hermanos Cantoral, formado
El dueto Hermanos Cantoral, formado en los años 50, dejó un legado musical con piezas icónicas como “El Preso Número 9” (Foto: Twitter @XEB1220AM)

La versión difundida durante años atribuye el origen de “El Triste” a la madre de Cantoral.

Así lo asegura Roberto Cantoral Zucchi, hijo del compositor, quien sostiene que la pieza “fue escrita en honor a una mujer muy importante: la madre de Cantoral, lo que explica la profundidad del duelo expresado en versos como ‘qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más’”.

La histórica actuación de José José

El Festival de la Canción Latina de 1970, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, elevó la figura de José José a la categoría de leyenda.

Aunque sólo obtuvo el tercer lugar en la competencia, la intensidad de su interpretación generó una ovación histórica: su voz trasladó el dolor y la nostalgia de la letra a un acto colectivo de profunda empatía.

El 15 de marzo de aquel año, José José se consolidó frente al público mexicano y abrió las puertas para que “El Triste” ascendiera al primer puesto en las listas nacionales.

Eduardo Santamarina recordó el origen
Eduardo Santamarina recordó el origen de 'El Triste' que le contó el propio Roberto Cantoral (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

Durante años, la obra ha sido reinterpretada por numerosos artistas, pero ninguna versión ha logrado igualar, según los especialistas y el público, la intensidad y maestría vocal de José José.

El tema significó también para la música mexicana la transición del rock and roll hacia la balada romántica, renovando el repertorio popular y sentando un paradigma emocional que aún sigue vigente.

Temas Relacionados

Eduardo SantamarinaEl TristeJosé JoséRoberto CantoralFestival OTImexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Pan de elote sin horno; receta fácil con sabor tradicional

El procedimiento admite modificaciones sencillas en sus componentes principales

Pan de elote sin horno;

“Intervención no es opción”: Sheinbaum sobre relación con Estados Unidos

La presidenta subraya que la cooperación bilateral con Washington se mantiene en seguridad, pero basada en responsabilidad compartida y respeto a la soberanía

“Intervención no es opción”: Sheinbaum

Diputada impulsa una reforma enfocada en atender a la maternidad adolescente

El embarazo adolescente, especialmente en el grupo etario de 15 a 19 años, constituye una problemática compleja que impacta de manera significativa en la salud de las jóvenes

Diputada impulsa una reforma enfocada

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

¿No sabes que ver? Conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran chalecos con las siglas

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

ENTRETENIMIENTO

¿No sabes que ver? Conoce

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

Violeta Isfel recuerda cruel comentario de un productor que la rechazó en plena crisis hormonal: “Estás muy llenita”

Tras 30 años de carrera, Ana Bárbara anuncia su retiro de la música este 2026: “Lo necesita mi alma”

La película más popular en Prime Video México HOY

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. regresa

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil

Estos son los jugadores venezolanos que han brillado en la Liga Mx