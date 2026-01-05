Cuántas calorías tiene una rebanada de rosca de reyes y cómo consumirla de forma saludable

La rosca de Reyes es un pan tradicional de la repostería que se consume cada 6 de enero en varios países de habla hispana, especialmente en México y España, durante la celebración del Día de Reyes.
Este pan tiene forma circular o de óvalo y suele estar decorado con frutas cristalizadas y azúcar. Dentro de la rosca se esconde una o varias figuras pequeñas, que representan al Niño Jesús.
Quien encuentra una figura en su porción asume la responsabilidad de organizar una celebración posterior, conocida como la Candelaria, el 2 de febrero.
Sin embargo, a pesar de ser uno de los panes favoritos en México es bien sabido que puede ser elevado en calorías y azúcar.
Es por eso que aquí te contamos un poco sobre su perfil nutricional y cómo consumirla de manera más saludable.
Cuál es el perfil nutricional de la rosca de reyes y cuantas calorias tiene una rebanada
El perfil nutricional de la rosca de Reyes varía según los ingredientes y el tamaño de la porción. Este pan suele prepararse con harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevos, leche y decoraciones como frutas cristalizadas y azúcar. A veces contiene rellenos como nata, chocolate o crema.
Perfil nutricional aproximado por cada rebanada de 80 gramos (porción estándar):
- Calorías: entre 250 y 350 kcal
- Carbohidratos: 40–50 g
- Azúcares: 15–25 g
- Grasas: 7–12 g
- Grasas saturadas: 3–5 g
- Proteínas: 5–7 g
- Fibra: 1–2 g
- Sodio: 120–200 mg
Las cifras pueden aumentar si la rosca contiene rellenos o coberturas adicionales. La rosca de Reyes es un alimento de consumo ocasional, alto en azúcares y grasas, por lo que se recomienda disfrutarla en porciones moderadas.
Cómo consumir rosca de reyes de manera más saludable
Para consumir la rosca de Reyes de manera más saludable, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:
- Elegir porciones pequeñas: Limitar el tamaño de la rebanada ayuda a reducir el consumo de calorías, azúcares y grasas.
- Evitar los rellenos: Optar por la versión tradicional, sin rellenos de nata, crema o chocolate, reduce el aporte calórico.
- Acompañar con bebidas sin azúcar: Preferir café, té o infusiones sin azúcar en lugar de chocolate caliente o refrescos.
- Compartir la rosca: Disfrutarla en compañía permite moderar la cantidad de pan que consume cada persona.
- Preparar versiones caseras: Utilizar ingredientes integrales, disminuir la cantidad de azúcar y mantequilla, e incorporar frutas naturales en lugar de frutas cristalizadas puede mejorar el perfil nutricional.
- Equilibrar el resto de la alimentación: Mantener una dieta balanceada el resto del día ayuda a compensar el consumo ocasional de este postre.