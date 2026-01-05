México

Cuántas calorías tiene una rebanada de rosca de reyes y cómo consumirla de forma saludable

La rosca de Reyes es un pan tradicional consumido el 6 de enero en países de habla hispana como México y España durante el Día de Reyes

Quien encuentra la figura del Niño Jesús al partir la rosca de Reyes asume el compromiso de organizar la celebración de la Candelaria el 2 de febrero.

La rosca de Reyes es un pan tradicional de la repostería que se consume cada 6 de enero en varios países de habla hispana, especialmente en México y España, durante la celebración del Día de Reyes.

Este pan tiene forma circular o de óvalo y suele estar decorado con frutas cristalizadas y azúcar. Dentro de la rosca se esconde una o varias figuras pequeñas, que representan al Niño Jesús.

Quien encuentra una figura en su porción asume la responsabilidad de organizar una celebración posterior, conocida como la Candelaria, el 2 de febrero.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los panes favoritos en México es bien sabido que puede ser elevado en calorías y azúcar.

Es por eso que aquí te contamos un poco sobre su perfil nutricional y cómo consumirla de manera más saludable.

Este pan festivo se caracteriza por su forma circular u ovalada y decoraciones de frutas cristalizadas y azúcar, con figuras ocultas en su interior.

Cuál es el perfil nutricional de la rosca de reyes y cuantas calorias tiene una rebanada

El perfil nutricional de la rosca de Reyes varía según los ingredientes y el tamaño de la porción. Este pan suele prepararse con harina de trigo, azúcar, mantequilla, huevos, leche y decoraciones como frutas cristalizadas y azúcar. A veces contiene rellenos como nata, chocolate o crema.

Perfil nutricional aproximado por cada rebanada de 80 gramos (porción estándar):

  • Calorías: entre 250 y 350 kcal
  • Carbohidratos: 40–50 g
  • Azúcares: 15–25 g
  • Grasas: 7–12 g
  • Grasas saturadas: 3–5 g
  • Proteínas: 5–7 g
  • Fibra: 1–2 g
  • Sodio: 120–200 mg

Las cifras pueden aumentar si la rosca contiene rellenos o coberturas adicionales. La rosca de Reyes es un alimento de consumo ocasional, alto en azúcares y grasas, por lo que se recomienda disfrutarla en porciones moderadas.

Las roscas rellenas con nata, chocolate o crema aumentan significativamente el valor calórico y el contenido de azúcares y grasas.

Cómo consumir rosca de reyes de manera más saludable

Para consumir la rosca de Reyes de manera más saludable, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:

  • Elegir porciones pequeñas: Limitar el tamaño de la rebanada ayuda a reducir el consumo de calorías, azúcares y grasas.
  • Evitar los rellenos: Optar por la versión tradicional, sin rellenos de nata, crema o chocolate, reduce el aporte calórico.
  • Acompañar con bebidas sin azúcar: Preferir café, té o infusiones sin azúcar en lugar de chocolate caliente o refrescos.
  • Compartir la rosca: Disfrutarla en compañía permite moderar la cantidad de pan que consume cada persona.
  • Preparar versiones caseras: Utilizar ingredientes integrales, disminuir la cantidad de azúcar y mantequilla, e incorporar frutas naturales en lugar de frutas cristalizadas puede mejorar el perfil nutricional.
  • Equilibrar el resto de la alimentación: Mantener una dieta balanceada el resto del día ayuda a compensar el consumo ocasional de este postre.

