Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta críticas por vender ropa y zapatos de segunda mano en Instagram a precios elevados (X/@kimberly_lamaspreciosa)

La creadora de contenido Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta una nueva ola de críticas en redes sociales por poner a la venta prendas y zapatos de segunda mano a través de su cuenta de Instagram.

Diversos usuarios cuestionaron el elevado precio de los artículos y mencionaron el estado de uso de las piezas ofrecidas, lo que alimentó especulaciones sobre su posible situación económica.

Entre los comentarios recibidos, algunos señalaron que la ropa, “ya está para hacer franela” o “se ve bien utilizada ya”, mientras otros bromearon con frases como “15 pesos y me estoy arriesgando” y “Ya se ve bien lavada”. Estas respuestas reflejaron tanto descontento por el costo como dudas sobre la calidad de los productos.

Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta críticas por vender ropa y zapatos de segunda mano en Instagram a precios elevados (IG)

A estas reacciones se sumaron burlas sobre la popularidad de Kimberly ‘La más preciosa’ en el entorno digital, planteando que podría estar disminuyendo.

La situación también reavivó conversaciones sobre anteriores controversias vinculadas a la influencer, incluidas disputas con otras integrantes de ‘Las Perdidas’, como Wendy Guevara y Paolita Suárez, así como con su exesposo, Óscar Barajas.

Hasta el momento, la influencer no ha respondido públicamente a los señalamientos ni aclarado los motivos detrás de la venta de su ropa.

Una nueva etapa para Kimberly La Más Preciosa

La vida social de Kimberly La Más Preciosa experimentó un giro al consolidar una amistad con Aracely Arámbula y estrechar lazos con otras figuras del espectáculo, alejándose de Las Perdidas.

El costo de los artículos de segunda mano desata polémica y comentarios sarcásticos sobre las ofertas realizadas por la influencer (IG)

Este nuevo entorno surgió a raíz de su participación en la obra teatral Perfume de Gardenia, que la llevó de gira por escenarios de México y Estados Unidos.

Videos recientes donde Kimberly disfruta junto a Aracely Arámbula en Acapulco han circulado en redes sociales, evidenciando su integración al mundo del entretenimiento lejos de sus viejas amistades.

A la par, Karina Torres fue reconocida como una de las nuevas integrantes de Las Perdidas, y Kimberly dejó de hacer transmisiones en vivo con el grupo, incluyendo a Evelyn La Mamita Hernández, Salmita y Las Colgadas.

Las especulaciones sobre la situación económica de Kimberly ‘La más preciosa’ aumentan tras la venta de pertenencias personales (IG)

La ruptura entre Kimberly y Las Perdidas tiene origen en la influencia de Óscar Barajas, quien fue su esposo. Wendy Guevara, fundadora del grupo, relató que Barajas contribuyó a aislar a Kimberly, lo que derivó en el alejamiento del resto del equipo.

Wendy explicó que Kimberly “dejó de hablarle a su hermana y se apartó de su familia”, un comportamiento que provocó la distancia definitiva con Las Perdidas.

Pese al distanciamiento y a la confirmación del fin de su matrimonio con Óscar Barajas en 2025, el 9 de diciembre Kimberly publicó imágenes recordando su boda celebrada en 2023, lo que provocó numerosas críticas de sus seguidores, quienes siguen de cerca su vida pública y sentimental.

Kimberly La Más Preciosa consolida su presencia en el espectáculo mexicano tras su salida de Las Perdidas (IG)

Originaria del barrio obrero de El Coecillo en Guanajuato, Kimberly La Más Preciosa alcanzó notoriedad en redes sociales como YouTube y TikTok por su contenido humorístico y relatos personales, identificándose como mujer trans y utilizando sus plataformas para visibilizar temas de diversidad sexual y de género en México.