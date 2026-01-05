México

Critican a Kimberly La Más Preciosa por vender su ropa usada a altos precios

Entre comentarios graciosos y reclamos directos, la influencer es tendencia por comercializar su ropa usada, lo que ha dado pie a cuestionamientos sobre su verdadera situación económica

Guardar
Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta
Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta críticas por vender ropa y zapatos de segunda mano en Instagram a precios elevados (X/@kimberly_lamaspreciosa)

La creadora de contenido Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta una nueva ola de críticas en redes sociales por poner a la venta prendas y zapatos de segunda mano a través de su cuenta de Instagram.

Diversos usuarios cuestionaron el elevado precio de los artículos y mencionaron el estado de uso de las piezas ofrecidas, lo que alimentó especulaciones sobre su posible situación económica.

Entre los comentarios recibidos, algunos señalaron que la ropa, “ya está para hacer franela” o “se ve bien utilizada ya”, mientras otros bromearon con frases como “15 pesos y me estoy arriesgando” y “Ya se ve bien lavada”. Estas respuestas reflejaron tanto descontento por el costo como dudas sobre la calidad de los productos.

Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta
Kimberly ‘La más preciosa’ enfrenta críticas por vender ropa y zapatos de segunda mano en Instagram a precios elevados (IG)

A estas reacciones se sumaron burlas sobre la popularidad de Kimberly ‘La más preciosa’ en el entorno digital, planteando que podría estar disminuyendo.

La situación también reavivó conversaciones sobre anteriores controversias vinculadas a la influencer, incluidas disputas con otras integrantes de ‘Las Perdidas’, como Wendy Guevara y Paolita Suárez, así como con su exesposo, Óscar Barajas.

Hasta el momento, la influencer no ha respondido públicamente a los señalamientos ni aclarado los motivos detrás de la venta de su ropa.

Una nueva etapa para Kimberly La Más Preciosa

La vida social de Kimberly La Más Preciosa experimentó un giro al consolidar una amistad con Aracely Arámbula y estrechar lazos con otras figuras del espectáculo, alejándose de Las Perdidas.

El costo de los artículos
El costo de los artículos de segunda mano desata polémica y comentarios sarcásticos sobre las ofertas realizadas por la influencer (IG)

Este nuevo entorno surgió a raíz de su participación en la obra teatral Perfume de Gardenia, que la llevó de gira por escenarios de México y Estados Unidos.

Videos recientes donde Kimberly disfruta junto a Aracely Arámbula en Acapulco han circulado en redes sociales, evidenciando su integración al mundo del entretenimiento lejos de sus viejas amistades.

A la par, Karina Torres fue reconocida como una de las nuevas integrantes de Las Perdidas, y Kimberly dejó de hacer transmisiones en vivo con el grupo, incluyendo a Evelyn La Mamita Hernández, Salmita y Las Colgadas.

Las especulaciones sobre la situación
Las especulaciones sobre la situación económica de Kimberly ‘La más preciosa’ aumentan tras la venta de pertenencias personales (IG)

La ruptura entre Kimberly y Las Perdidas tiene origen en la influencia de Óscar Barajas, quien fue su esposo. Wendy Guevara, fundadora del grupo, relató que Barajas contribuyó a aislar a Kimberly, lo que derivó en el alejamiento del resto del equipo.

Wendy explicó que Kimberly “dejó de hablarle a su hermana y se apartó de su familia”, un comportamiento que provocó la distancia definitiva con Las Perdidas.

Pese al distanciamiento y a la confirmación del fin de su matrimonio con Óscar Barajas en 2025, el 9 de diciembre Kimberly publicó imágenes recordando su boda celebrada en 2023, lo que provocó numerosas críticas de sus seguidores, quienes siguen de cerca su vida pública y sentimental.

Kimberly La Más Preciosa consolida
Kimberly La Más Preciosa consolida su presencia en el espectáculo mexicano tras su salida de Las Perdidas (IG)

Originaria del barrio obrero de El Coecillo en Guanajuato, Kimberly La Más Preciosa alcanzó notoriedad en redes sociales como YouTube y TikTok por su contenido humorístico y relatos personales, identificándose como mujer trans y utilizando sus plataformas para visibilizar temas de diversidad sexual y de género en México.

Temas Relacionados

Kimberly La Más PreciosaLas Perdidasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La presidenta explicó que, a partir de 2025, se implementaron reformas legislativas que permitieron la reintegración vertical de Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex

Iba a recoger a su pareja pero nunca llegó: Roberto Hernández murió atropellado y arrastrado en Iztapalapa

Las autoridades confirmaron que ya se investiga el caso, mientras motociclistas protestan y cierran vialidades en la capital

Iba a recoger a su

Día de Reyes: juguetes buenos para el cerebro y el corazón de los niños

Las sugerencias aseguran juegos estimulantes y seguros para cada etapa del desarrollo infantil

Día de Reyes: juguetes buenos

Sheinbaum sabe manejar la relación con EEUU y cuenta con el respeto de Trump, asegura exagente de la DEA

La presidenta mexicana mantiene abiertos los canales de diálogo sin escalar tensiones

Sheinbaum sabe manejar la relación

Cómo retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Un regreso gradual permite recuperar el movimiento y evitar lesiones mientras se reconstruye el hábito

Cómo retomar el ejercicio después
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae una decena de personas

Cae una decena de personas en Puebla y aseguran droga tras cateo en casa de seguridad

Aseguran más de mil litros de precursores para la creación de droga en los límites entre Sinaloa y Durango

Aseguran chalecos con las siglas del CJNG y destruyen 15 campamentos delictivos en Zacatecas tras ataque

Cocaína, marihuana y una motocicleta asegurada: el saldo de una revisión a dos jóvenes en Ecatepec, Edomex

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

ENTRETENIMIENTO

“Trap House” encabeza el ranking

“Trap House” encabeza el ranking de las 10 películas más populares en Prime Video México esta semana

Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ vuelve a México tras 17 años y busca trabajo

¿No sabes que ver? Conoce el top 10 de las películas favoritas del público en Netflix México

Eduardo Santamarina revela trágica historia que inspiró ‘El Triste’ de José José, escrita por su ex suegro Roberto Cantoral

Michelle Aguilera, hermana de Aislinn Derbez, comparte emotiva reflexión tras muerte de su mamá Gabriela Michel

DEPORTES

Rodrigo Dourado es el nuevo

Rodrigo Dourado es el nuevo refuerzo del club América: así fue la presentación oficial del brasileño

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo: cuándo cuestan los boletos para ver la pelea en San Luis Potosí

Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, denuncia que ha recibido amenazas en redes sociales

Qué pasó en el Pumas vs Juárez: reportan que Efraín Juárez protagonizó discusión en Cantera tras partido amistoso

Chivas Femenil debuta con victoria en la jornada 1 de la Liga Mx Femenil