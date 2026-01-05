México

Alfredo Adame sufrió intentos de abuso por parte de sacerdotes y del fallecido actor Cachirulo: “Me empezó a agarrar”

El famoso relató el episodio que vivió con Enrique Alonso ‘Cachirulo’, detallando cómo enfrentó la traumática experiencia cuando era apenas un niño de once años

El actor señaló a Enrique Alonso, conocido como Cachirulo, como su primer agresor en un episodio ocurrido en una sucursal de Sanborns (IG)

En una conversación con el podcast Barrio glamour, Alfredo Adame relató que durante su infancia y adolescencia fue víctima de cuatro intentos de abuso sexual, incluyendo uno a manos del conocido personaje infantil Cachirulo, cuyo nombre real era Enrique Alonso.

De acuerdo con su testimonio, estos episodios marcaron diferentes etapas de su formación en instituciones religiosas y lo motivaron a tomar decisiones que influyeron en su vida adulta.

El actor detalló en su relato que uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando tenía 11 años y acudió a una sucursal de Sanborns para comprar revistas sobre aviación, lugar al que acompañaba asiduamente a su padre, quien desayunaba con sus amigos.

Fue allí donde, según explicó, Enrique Alonso —el emblemático Cachirulo— lo abordó con intenciones indebidas.

Alfredo Adame reveló en entrevista haber sido víctima de cuatro intentos de abuso sexual durante su infancia y adolescencia (TV Azteca)

“Resulta que en mi infancia me intentaron violar 3 sacerdotes; bueno, el primero fue un actor, Cachirulo. Tenía 11 años y yo iba a comprar mis revistas de aviones a Sanborns. Mi papá iba a desayunar con sus cuates de la generación y yo me quedaba leyendo las revistas”.

Adame explicó: “Este cuate que siempre estaba ahí me empezó a agarrar y luego me dijo: ‘Vamos a mi departamento, vivo en Altavista’. Me agarró, me tocó, me espanté, lo aventé y salí corriendo”. El actor identificó a Alonso como el primer agresor de su infancia.

Sacerdotes católicos, los agresores de Alfredo Adame

En lo que respecta al resto de los abusos, Adame señaló que todos ocurrieron en el contexto de su educación religiosa, cuando estudiaba en escuelas maristas y en un colegio dirigido por sacerdotes.

Adame describió que los otros intentos de abuso sexual sucedieron en el contexto de instituciones religiosas y bajo la tutela de sacerdotes (Sergio Mayer Es, YouTube)

Señaló que, a los 14 años, un sacerdote intentó violarlo durante un retiro espiritual y, a los 15, sufrió un episodio similar con otro miembro del clero. Afirmó que en la secundaria, fue víctima de acoso por parte del director de la institución.

“A los 14 años un sacerdote me quiso violar en un retiro espiritual porque yo estaba en escuela marista; a los 15 me quiso abusar otro, y luego en la secundaria fue el director de la escuela”, afirmó.

Según relató: “A los tres les di porque ya era cinta negra y por eso me cambié al colegio Franco Español”. Explicó que su conocimiento en artes marciales fue determinante para protegerse.

El conocimiento de artes marciales permitió a Adame defenderse de sus agresores y motivó su cambio al colegio Franco Español (La Granja VIP)

Enrique Alonso ‘Cachirulo’ y su Teatro Fantástico, icono infantil del S. XX

Cachirulo fue el personaje que llevó a Enrique Alonso a consolidarse como uno de los íconos de la televisión infantil mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Nacido el 9 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, y fallecido el 27 de agosto de 2004 en la Ciudad de México, Alonso estudió contaduría antes de abrazar su verdadera pasión: el teatro. Se formó artísticamente con la actriz María Conesa, conocida como “La Gatita Blanca”.

Enrique Alonso, ‘Cachirulo’, fue un ícono de la televisión infantil mexicana y conductor del programa Teatro Fantástico entre 1955 y 1969 (Archivo)

El origen de Cachirulo se remonta a 1948, cuando Alonso concibió un personaje con peluca naranja y disfraz de arlequín, destinado a conectar con el público infantil.

La popularidad del personaje se consolidó con el programa Teatro Fantástico, emitido de 1955 a 1969, en el que adaptó, dirigió y protagonizó más de 700 cuentos clásicos de autores como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Charles Perrault.

Su despedida característica al final de cada emisión dejó huella en varias generaciones: “Adiós, amigos, ¡y no olviden tomarse su chocolatote!”

