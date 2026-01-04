Tras 30 años de carrera, Ana Bárbara anuncia su retiro de la música este 2026: “Lo necesita mi alma”

Ana Bárbara anuncia su retiro temporal de la música tras una histórica actuación en Times Square durante la celebración de Año Nuevo 2026 (Foto: Instagram/ Ana Bárbara )

El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión para Ana Bárbara, quien sorprendió al anunciar su retiro temporal de la música tras una destacada presentación en Times Square de Nueva York.

Durante la celebración tradicional de “Feliz 2026”, la cantante mexicana, referente de la música regional, decidió ceder prioridad a su familia y vida personal, subrayando las razones emocionales detrás de su decisión: “No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”, declaró la artista a Univision.

Este retiro cobra especial relevancia al considerar la magnitud de su participación en la emblemática plaza neoyorquina, donde, el 31 de diciembre, Ana Bárbara actuó frente a una multitud estimada en más de un millón de asistentes y ante miles que siguieron la transmisión televisiva, según datos de Univision.

Su presencia en el evento no solo representó una actuación musical más en su carrera, sino que reafirmó su vínculo con la numerosa comunidad mexicana y latina residida en Estados Unidos, consolidando su legado en uno de los escenarios internacionales más observados y diversos del calendario.

La cantante mexicana prioriza la familia y su bienestar emocional al decidir alejarse de los escenarios en el inicio de 2026 (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Las razones de Ana Bárbara para tomarse un descanso este 2026

Al anunciar su alejamiento de los escenarios, Ana Bárbara explicó a Univision que buscará reencontrarse con su familia:

“Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo, siempre hay gente enferma que trata de separarnos. Pero los voy a recuperar”, enfatizó la cantante, dejando clara la relevancia de lo personal en esta nueva etapa.

Desde hace más de tres décadas, el nombre real de la artista, Altagracia Ugalde Motta, se ha consolidado entre los referentes de la música regional mexicana, al punto de ganarse el apodo de la “Reina Grupera”.

Sus temas “Lo Busqué”, “Bandido”, “La Trampa” y “Loca” continúan vigentes entre el público, acompañando generaciones y conformando parte del repertorio esencial de la música popular mexicana.

Ana Bárbara, reconocida como la ‘Reina Grupera’, mantiene su legado en la música regional mexicana tras más de tres décadas de carrera (FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO.COM)

Una distinción internacional para conectar con el público latino

La edición 2026 del tradicional evento de fin de año en Nueva York afianzó la posición de Ana Bárbara al lado de artistas de talla internacional como Diana Ross, Madonna, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Paul McCartney y Pitbull, quienes han desfilado por el escenario de Times Square en noches previas.

En palabras de la propia cantante, la emoción por cantar ante sus compatriotas fue determinante:

“Cantar en Nueva York, en una fecha tan especial y frente a nuestra gente latina, es algo que me llena de emoción. Es un honor poder estar ahí, compartir mi música con los mexicanos que viven lejos de casa y celebrar juntos la llegada de un nuevo año”.

Durante 2025, la carrera de Ana Bárbara mantuvo un dinamismo notable. Un sencillo colaborativo con Carlos Rivera logró éxitos en radio y plataformas digitales, situando a la intérprete dentro de la esfera del pop latino contemporáneo y reafirmando sus lazos tanto con el público mexicano como estadounidense.

La cantante se suma a la lista de figuras internacionales como Diana Ross y Madonna que han actuado en la emblemática plaza neoyorquina durante el Año Nuevo (IG)

La transmisión de “Feliz 2026” incluyó participaciones musicales desde distintas ciudades de Estados Unidos, con un catálogo diverso que pone en relieve la vigencia e influencia de la música latina en el público global.

De este modo, la actuación de Ana Bárbara no solo se enmarca en una agenda internacional, sino que fortalece el lazo con la diáspora mexicana que ha acompañado su obra a lo largo de los años.

Su actuación en Times Square, más allá del espectáculo, simboliza un momento de profunda conexión con quienes celebran el cambio de año lejos de su origen y reafirma el papel de figuras latinas en escenarios mundiales de gran visibilidad.