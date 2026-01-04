México

Procesan al principal sospechoso del asesinato de Arturo Pérez Anguiano Escully, el ataque 13 a abogados en este periodo gubernamental

Las detenciones recientes y las dificultades en la investigación muestran la creciente inseguridad para quienes defienden causas legales en Baja California

La coordinación entre autoridades de Mexicali permitió la detención de dos presuntos integrantes de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Manuel “N” fue ingresado a prisión preventiva tras ser imputado como principal sospechoso del homicidio del abogado Arturo Pérez Anguiano Escully, ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Los Españoles, en Tijuana.

La medida cautelar se dictó el pasado sábado 3 de enero, en espera de la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo 7 de enero.

El crimen se perpetró luego de que reportaran detonaciones de arma de fuego en la avenida Industrial y el bulevar Federico Benítez. Al llegar, las autoridades hallaron un vehículo Volkswagen Amarok gris, impactado contra un portón eléctrico. En el interior estaba el abogado Pérez Anguiano, de 61 años, con una lesión en la cabeza; una mujer que también se encontraba en el automóvil resultó ilesa.

Los detenidos fueron interceptados tras una persecución que comenzó por el reporte de personas armadas cerca del canal junto a SuKarne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ocurrió la detención

Los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. En el sitio se localizaron varios casquillos de bala y las autoridades aseguraron la zona para recabar evidencias. La detención de Martínez Ramos tuvo lugar el pasado viernes 2 de enero, según confirmó ZETA Tijuana.

Arturo Pérez Anguiano Escully mantenía una relación profesional con el Grupo Cosmopolitan, encabezado por David Saúl Guakil. Sin embargo, no formaba parte de la nómina. “No era empleado de Cosmopolitan. Sólo colaboraba con la empresa en algunos casos”, señaló una fuente cercana al grupo inmobiliario al medio local.

La lista de ataques a abogados en Baja California se ha incrementado durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. En este periodo, 13 litigantes han sido asesinados; solo en los últimos cuatro meses de 2025 se registraron cuatro ataques armados, de acuerdo con ZETA.

Entre los hechos recientes destaca el atentado contra una abogada identificada como J.Z., atacada el pasado 30 de septiembre de 2025 en Tijuana mientras conducía una camioneta gris.

La víctima resultó herida. Las autoridades detuvieron a Mario Emerson Avelar Bulnes, Cassandra Jennifer Arvizu y un menor de 17 años, vinculados a una célula narcomenudista presuntamente relacionada con el cártel de Sinaloa; todos quedaron sujetos a proceso.

Otro caso es el de la abogada penalista Rosalba Flores Mendoza, quien sufrió un ataque armado el 3 de octubre al llegar a una vivienda en la colonia Jardín Dorado. Según fuentes citadas por ZETA, la investigación enfrenta dificultades debido a contradicciones en los testimonios de la víctima sobre el móvil del ataque. Por el momento, no hay personas detenidas ni se ha establecido una causa clara.

Juan Manuel Martínez, quien se presume fue policía municipal de Tijuana en 2008, fue detenido la tarde del viernes 2 de enero por el homicidio del litigante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a víctimas mortales, la lista incluye a Tania Pamela Pizarro Herrera, asesinada el 6 de diciembre de 2021 en Mexicali; Octavio Ulises Valdez Figueroa, Evaristo García Memije, Óscar Francisco Aguirre Rubio, Antonio Sánchez Sánchez, Víctor Hugo López Ramírez, Gerardo Wilfrido Trujillo Barraza, Gabriel Agustín Fuentes Huasca, José Luis Camarena Flores, Natanael Velázquez Graciano, Antonio Hernández Espinoza y Emilia Ortega Aceves, cuyas muertes ocurrieron en distintos puntos de la entidad.

Solo algunos casos han avanzado en sede judicial con detención de presuntos responsables. Destacan los asesinatos de José Luis Camarena Flores, defensor de un integrante de Los Rusos; Víctor Hugo López Ramírez, abogado relacionado con el Cabo 20; Emilia Ortega Aceves y el reciente caso de Pérez Anguiano Escully.

En el caso de López Ramírez, la detención de José Daniel Salazar Ramírez derivó en una sentencia de 20 años, 8 meses y 26 días de prisión, así como en la orden de pagar una reparación del daño de 524 mil 924.40 pesos.

Por el feminicidio de Ortega Aceves, tres miembros de una banda de narcomenudistas ligada al cártel de Sinaloa fueron capturados tras la investigación.

El proceso abierto contra Martínez Ramos representa una excepción dentro de una tendencia general en la que prevalece la impunidad, lo que incrementa la incertidumbre y el riesgo para quienes ejercen la abogacía en Baja California.

