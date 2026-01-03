México

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Los cuerpos fueron hallados con signos de violencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre los extensos campos de cultivo de la colonia Héroes Carranza, en el municipio de Tula, Hidalgo, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre.

Los tres cadáveres, encontrados por la mañana tras una alerta de los vecinos, mostraban claros signos de violencia y heridas causadas por disparos de arma de fuego. Todas las víctimas permanecen, hasta el momento, en calidad de no identificadas, lo que incrementa la incertidumbre sobre las circunstancias en las que murieron.

Los detalles de los ejecutados

Después del descubrimiento, la zona fue acordonada para permitir las primeras diligencias forenses y evitar la alteración de posibles pruebas. En sus declaraciones, las autoridades locales señalaron que las víctimas yacían en un camino de terracería, alejado de la circulación habitual, lo que complicó su hallazgo y dificulta la reconstrucción de los hechos.

Entre las características distintivas aportadas por los funcionarios, se informó que el hombre tenía un tatuaje con la palabra “Anay” y vestía una sudadera blanca, playera rosa y pantalón beige.

Las dos mujeres presentaban cabello castaño y fueron encontradas con pantalón de mezclilla y tenis, sin que existan de momento otras señas particulares documentadas.

¿Se conoce la identidad de los sujetos?

Fue la intervención de elementos de la Seguridad Pública Municipal de Tula la que corroboró el resultado fatal del incidente. Estos elementos confirmaron que las víctimas presentaban lesiones atribuibles a la violencia y armas de fuego, agregando que por ahora no se cuenta con pistas claras sobre la identidad o el móvil del triple homicidio.

Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan bajo la dirección de las autoridades correspondientes, mientras se mantiene la zona bajo resguardo y a la espera de que avances periciales permitan identificar a las víctimas y profundizar en las causas de este ataque violento.

