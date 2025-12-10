El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

El también llamado cártel de las cuatro letras es liderado por "El Mencho" (Jovani Pérez/ Infobae México)

El informe anual correspondiente a 2025 compartido por la organización no gubernamental, Reporteros Sin Fronteras (RSF), hace un recuento sobre los periodistas que fueron asesinados durante el año en México, país en donde destacan las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los periodistas no mueren, son asesinados”, destaca la página web de la organización, la cual contabiliza 67 periodistas asesinados en el mundo, en 2025, la mayoría de ellos (53) estaban relacionados con actos de guerra y crimen organizado.

La organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, mantiene operaciones en al menos 20 entidades, según registra RSF.

Es en el caso de México que el CJNG es destacado como un factor relevante dentro del panorama de la violencia contra profesionales de la comunicación en el país.

“En 2025, el CJNG se impone como la organización criminal más violenta de México y uno de los depredadores más temibles del periodismo“. Durante dicho año, al menos tres periodistas fueron asesinados en zonas en las que opera el grupo delictivo.

Reporteros que cubrían crimen organizado

Una parte relevante del reporte señala que los reporteros asesinados se dedicaban a cubrir temas relacionados con el crimen organizado, seguridad o corrupción a nivel local. El informe señala los casos de tres comunicadores:

José Carlos González Herrera

Kristian Zavala

Calletano de Jesús Guerrero

El clima de impunidad permite a estos grupos silenciar las voces independientes y reforzar su control sobre la información.

"El Fénix" fue asesinado en Acapulco (El Guerrero Opinión Ciudadana)

Un ataque armado en Guerrero, registrado el 15 de mayo pasado, acabó con la vida de José Carlos González Herrera, quien fuera conocido en redes sociales como El Fénix, dicho sujeto se dedicaba a comunicar sobre temas políticos y denuncias sociales.

Kristian Uriel Zavala fue hallado sin vida en la carretera Silao-Romita, en Guanajuato. Dicho periodista ya había solicitado protección, derivado de amenazas en su contra.

Mientras que, en el Estado de México fue asesinado Calletano de Jesús Guerrero, quien se desempeñaba como subdirector de la organización Global México . El homicidio fue realizado el 17 de enero, un día después de que el comunicador pidiera protección debido a amenazas en su contra por parte de un grupo criminal.

RSF denuncia que el 2025 es el año más mortífero de los últimos tres, para los periodistas en México, con lo que ocupa el segundo lugar más peligroso para dichos profesionales, únicamente superado por Siria.

Nueve periodistas fueron asesinados en México, señala RSF (Archivo)

En el año, fueron asesinados nueve periodistas en México, además se los tres ya mencionados están los casos de:

Salomón Ordóñez Miranda

Raúl Irán Villarreal Belmont

Melvin García

Ángel Sevilla

Ronald Paz Pedro

Miguel Ángel Beltrán Martínez

2025 termina como el año más mortífero de los últimos tres en México y consolida al país como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas

Los comunicadores mencionados se encargaban de cubrir hechos noticiosos locales, denunciar las operaciones del crimen organizado o los nexos del mismo con actores políticos, además de que fueron objeto de amenazas, según recoge nel más reciente reporte de RSF.