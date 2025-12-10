México

El CJNG es un “depredador temible” para el periodismo, asesinan reporteros en sus zonas, asegura RSF

Se trata de un grupo delictivo con operaciones en al menos 20 estados

Guardar
El también llamado cártel de
El también llamado cártel de las cuatro letras es liderado por "El Mencho" (Jovani Pérez/ Infobae México)

El informe anual correspondiente a 2025 compartido por la organización no gubernamental, Reporteros Sin Fronteras (RSF), hace un recuento sobre los periodistas que fueron asesinados durante el año en México, país en donde destacan las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los periodistas no mueren, son asesinados”, destaca la página web de la organización, la cual contabiliza 67 periodistas asesinados en el mundo, en 2025, la mayoría de ellos (53) estaban relacionados con actos de guerra y crimen organizado.

La organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, mantiene operaciones en al menos 20 entidades, según registra RSF.

Es en el caso de México que el CJNG es destacado como un factor relevante dentro del panorama de la violencia contra profesionales de la comunicación en el país.

| Jovani Pérez / Infobae
| Jovani Pérez / Infobae Méxio

“En 2025, el CJNG se impone como la organización criminal más violenta de México y uno de los depredadores más temibles del periodismo“. Durante dicho año, al menos tres periodistas fueron asesinados en zonas en las que opera el grupo delictivo.

Reporteros que cubrían crimen organizado

Una parte relevante del reporte señala que los reporteros asesinados se dedicaban a cubrir temas relacionados con el crimen organizado, seguridad o corrupción a nivel local. El informe señala los casos de tres comunicadores:

  • José Carlos González Herrera
  • Kristian Zavala
  • Calletano de Jesús Guerrero
El clima de impunidad permite a estos grupos silenciar las voces independientes y reforzar su control sobre la información.
"El Fénix" fue asesinado en
"El Fénix" fue asesinado en Acapulco (El Guerrero Opinión Ciudadana)

Un ataque armado en Guerrero, registrado el 15 de mayo pasado, acabó con la vida de José Carlos González Herrera, quien fuera conocido en redes sociales como El Fénix, dicho sujeto se dedicaba a comunicar sobre temas políticos y denuncias sociales.

Kristian Uriel Zavala fue hallado sin vida en la carretera Silao-Romita, en Guanajuato. Dicho periodista ya había solicitado protección, derivado de amenazas en su contra.

Mientras que, en el Estado de México fue asesinado Calletano de Jesús Guerrero, quien se desempeñaba como subdirector de la organización Global México . El homicidio fue realizado el 17 de enero, un día después de que el comunicador pidiera protección debido a amenazas en su contra por parte de un grupo criminal.

RSF denuncia que el 2025 es el año más mortífero de los últimos tres, para los periodistas en México, con lo que ocupa el segundo lugar más peligroso para dichos profesionales, únicamente superado por Siria.

Nueve periodistas fueron asesinados en
Nueve periodistas fueron asesinados en México, señala RSF (Archivo)

En el año, fueron asesinados nueve periodistas en México, además se los tres ya mencionados están los casos de:

  • Salomón Ordóñez Miranda
  • Raúl Irán Villarreal Belmont
  • Melvin García
  • Ángel Sevilla
  • Ronald Paz Pedro
  • Miguel Ángel Beltrán Martínez
2025 termina como el año más mortífero de los últimos tres en México y consolida al país como el segundo más peligroso del mundo para los periodistas

Los comunicadores mencionados se encargaban de cubrir hechos noticiosos locales, denunciar las operaciones del crimen organizado o los nexos del mismo con actores políticos, además de que fueron objeto de amenazas, según recoge nel más reciente reporte de RSF.

Temas Relacionados

CJNGReporteros Sin FronterasViolencia contra periodistasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el aviso importante si te registraste en diciembre

La plataforma digital del programa se habilitó desde el pasado 1 de diciembre

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

Lenny Kravitz, Juanes, Cypress Hill, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta y Moby lideran el cartel de la edición número 25 del famoso festival en CDMX

Vive Latino 2026: este es

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 10 de diciembre: líneas del MB afectadas por cierre de estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Avanza la reforma arancelaria en México

El ajuste aprobado pretende beneficiar a empresas nacionales y protegerlas frente a importaciones de países sin acuerdo comercial

Avanza la reforma arancelaria en

¿Cuáles son los beneficios a la salud del tejocote, fruta común en posadas y piñatas?

La inclusión del fruto en bebidas y dulces típicos responde a su valor nutricional

¿Cuáles son los beneficios a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan hasta 2026 la audiencia

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

PT en Michoacán confirma muerte de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán que estaba desaparecido

Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo, busca pagar fianza para librar la cárcel en EEUU

Comunidad de Ostula señala al CJNG de provocar terror en la costa-sierra de Michoacán, ONG´s exigen protección a los pobladores

Golpe al Cártel de Sinaloa: autoridades destruyen más de 10 mil litros de precursor químico para drogas en Culiacán y Cosalá

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas en Prime

Las mejores películas en Prime Video en México hoy

Vive Latino 2026: este es el cartel completo por día

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visita la Embajada de México en Washington

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas

Reprograman venta de boletos para el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Banorte

Aficionados de Cruz Azul exigen en redes la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados de la Copa Intercontinental

Influencer pierde 10 mil pesos por confiar que Cruz Azul ganaría el Apertura 2025 y que eliminaba a Flamengo: su apuesta se vuelve viral