¿Peso Pluma es fan de Peña Nieto? Un TikTok desata especulaciones y polémica en redes sociales. (Infobae México)

Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados más influyente del momento, encendió el debate digital al compartir en su perfil de TikTok un video relacionado con el expresidente Enrique Peña Nieto.

El simple gesto bastó para que usuarios de distintas plataformas comenzaran a especular sobre la supuesta simpatía o afinidad política del artista con el exmandatario priista.

Las reacciones fueron inmediatas y divididas, mostrando nuevamente cómo la figura pública de Peso Pluma se encuentra bajo el escrutinio constante de las redes sociales.

¿Peso Pluma es team Peña Nieto?

¿Peso Pluma es team Peña Nieto? (Captura: X)

El TikTok, que Peso Pluma compartió sin mayor explicación, llevó a que seguidores y detractores se lanzaran a interpretar sus posibles motivaciones.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Peso Pluma es team Peña Nieto”, “Obviamente, ese wey no prohibía los corridos”, “Cómo cualquier persona de bien, siempre del lado correcto de la historia”, “Pues si la familia de Peso es priista”, “Salió retrasado”, “Me parece que es todo lo contrario”, “Claro porque entre pendejos se entienden”.

Mientras algunos asumen que el cantante “siempre del lado correcto”, otros consideran que no muestra ninguna postura política.

Por otro lado, hay quienes minimizan el hecho y argumentan que el artista suele compartir cualquier video en el que se utilicen sus canciones, sin implicar una postura política: “Simplemente comparte los que usen sus canciones en sus TikToks”.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ningún comentario respecto a la interpretación que se ha hecho de su acción en redes sociales. Todo apunta a que la controversia tiene más que ver con la tendencia a sobreanalizar cada movimiento de los famosos que con una posición política concreta.

Enrique Peña Nieto de vuelta en México

El expresidente Enrique Peña Nieto declaró que extraña México. | (Jovani Pérez/ Infobae México)

El debate sobre la posible “simpatía” de Peso Pluma por Peña Nieto coincidió con la noticia del regreso del exmandatario a México, tras siete años de residencia en España.

Según el periodista Mario Maldonado, el expresidente se encuentra en Ixtapan de la Sal, Estado de México, principalmente para visitar a su madre, quien enfrenta problemas de salud.

“Vino a visitar a su familia, principalmente a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, afirmó Maldonado en redes.

El regreso de Peña Nieto a la agenda mediática también estuvo marcado por su reciente aparición en el documental PRI: Crónica del fin, donde el exmandatario admitió errores durante su administración, especialmente en la gestión del escándalo de la “Casa Blanca”.

“Creo que nunca debió ella haber dado la cara de un tema que correspondía al presidente de la República”, señaló en referencia a la participación de Angélica Rivera en la explicación pública del caso.