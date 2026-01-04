“Estás escondido y huyendo, por eso te denunciamos ante la justicia internacional”: la acusación de Alito a AMLO

Alejandro 'Alito' Moreno acusó a López Obrador de proteger criminales y pactar con el crimen organizado en México. |Crédito: Cuartoscuro

En medio de la crisis política provocada por la detención del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela, los posicionamientos de los principales actores políticos mexicanos han dejado ver profundos contrastes. El mensaje de Alito Moreno, líder nacional del PRI, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una muestra del debate nacional.

El mensaje frontal de Alito Moreno a AMLO

El PRI, liderado por Alito Moreno, calificó la detención de Maduro como un punto de quiebre en América Latina y denuncia una narcodictadura. (Cuartoscuro)

Tras la declaración de AMLO sobre la intervención estadounidense en Venezuela, Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, respondió de forma directa en su cuenta de X. Moreno acusó al exmandatario de esconderse y de huir de la justicia, señalando: “Tú, @lopezobrador_, no estás retirado de la política, estás escondido y huyendo”.

El dirigente del PRI fue más allá, asegurando que han presentado denuncias ante instancias internacionales para que López Obrador enfrente la justicia. En su mensaje, escribió: “Eres un cínico, farsante, corrupto y narcopolítico que pactó con los cárteles del crimen organizado, destruyó las instituciones y hundió al país en la violencia”.

Moreno también acusó a AMLO de carecer de autoridad moral, afirmando: “No tienes autoridad moral, eres un sinvergüenza, ni tienes cara para hablar de soberanía y de democracia”. La crítica incluyó referencias a la supuesta protección que el exmandatario habría brindado a criminales, así como al apoyo a regímenes autoritarios.

En relación con Nicolás Maduro, Moreno sostuvo: “Defiendes al dictador y delincuente internacional @NicolasMaduro porque te ves en su espejo: un dictador frustrado, cobarde y tramposo que usó el poder para proteger criminales”. El líder priista cerró su mensaje advirtiendo que: “El pueblo de México no olvida. Y la historia te va a poner en tu lugar. ¡Tiempo al tiempo, van a caer!”.

La postura de López Obrador sobre Venezuela

AMLO rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

Previo a la respuesta de Alito Moreno, López Obrador había hecho pública su opinión acerca de la operación de captura del dictador Nicolás Maduro. A través de un mensaje en X, el expresidente afirmó que, pese a estar retirado de la política, no podía quedarse callado “ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”.

AMLO dirigió una advertencia a Donald Trump, exhortándolo a no repetir errores del pasado. En su mensaje, citó a Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y manifestó su orgullo como mexicano y latinoamericano. Además, expresó su apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El exmandatario cerró su declaración subrayando que la política no debe ser imposición y llamando a Trump a actuar con juicio práctico, recordándole que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”.

Reacciones de los partidos políticos mexicanos

El PAN condenó la narcotiranía de Nicolás Maduro y denuncia condiciones de miseria que afectan al 80% de la población venezolana. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El caso venezolano también provocó pronunciamientos formales de los principales partidos de oposición en México. El PRI, encabezado por Alito Moreno, calificó la detención de Maduro como “un punto de quiebre en América Latina” y describió el régimen venezolano como una narcodictadura.

Por su parte, el PAN emitió un comunicado donde condenaba la “narcotiranía” impuesta por Maduro en Venezuela. El partido destacó que:

Más del 80% de la población venezolana vive en condiciones de miseria .

Más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio.

El PAN también pidió una transición pacífica y la liberación de los presos políticos. Enfatizó que el fraude electoral de 2024 negó a los venezolanos su derecho a decidir.