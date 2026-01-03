México

Entre señalamientos de “delincuente internacional” y por “red criminal” PRI y PAN se posicionan por detención de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump compartió una fotografía del dictador esposado, lo que confirmó la operación de fuerzas estadounidenses en Venezuela

PRI y PAN se posicionaron
PRI y PAN se posicionaron luego de la detención del dictador Nicolás Maduro.

Luego de que la madrugada de este 3 enero de 2026 Estados Unidos capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un operativo ordenado por Donald Trump, los posicionamientos de políticos en México no se han hecho esperar, tal es el caso de los partidos de oposición al oficialismo.

PRI llama “delincuente internacional” a Nicolás Maduro

A través de su cuenta de X, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”, publicó un mensaje extenso en el que aseguró que la detención del dictador venezolano marca un quiebre en América Latina:

“La detención del dictador y delincuente internacional Nicolás Maduro marca un punto de quiebre en América Latina. Su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a Venezuela desde dentro. Violó derechos humanos, anuló los Poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo”.

El priista aseguró que como oposición celebran “la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”, su mensaje abarcó el derecho de los pueblos y la democracia:

“Los pueblos del mundo no solo tienen el derecho, tienen la obligación moral de tomar en sus manos el rumbo de su historia. Las democracias se construyen con carácter, con dignidad, con coraje y con la firme decisión de no rendirse jamás”.

El también senador aseguró que la operación llevada a cabo por Estados Unidos debería ser una “lección” para México y toda la región, “porque ningún régimen que pisotea la ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno. Más temprano que tarde, cae. ¡Tiempo al tiempo, van a caer!”.

An image posted by President
An image posted by President Donald Trump on his Truth Social account shows what he says is President Nicolas Maduro of Venezuela, blindfolded and handcuffed, on board the USS Iwo Jima on Saturday, Jan. 3, 2026.

PAN llama “narcotiranía” al régimen de Nicolás Maduro

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que condenó el régimen impuesto por Nicolás Maduro en Venezuela:

“Expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas”.

El blanquiazul aseguró que la situación actual es consecuencia de la “narcotiranía” la cual dejó atrás la democracia, “para convertirse en una red criminal vinculada al narcotráfico, profundizando la pobreza y la exclusión”.

Más del 80 por ciento de la población vive en condiciones de miseria, más de 8 millones de personas han sido forzadas al exilio y cientos de ciudadanos permanecen encarcelados por motivos políticos. A ello se suma el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de 2024, que negó al pueblo venezolano su derecho a decidir libremente”, destaca en el comunicado.

Acción Nacional se pronunció por una transición pacifica, “ sin injerencias ni persecución”, el partido también exigió la liberación de todas y todos los presos políticos ya que según su perspectiva, eso llevaría a “un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de derecho”.

Datos relevantes sobre el posicionamiento del PRI y PAN

  1. El PRI llamó a Nicolás Maduro “delincuente internacional” y calificó su gobierno como una narcodictadura.
  2. Celebró la caída de Maduro como un triunfo para la democracia.
  3. Dijo que la captura de Maduro debe ser una lección para otros gobiernos autoritarios.
  4. El PAN condenó el régimen de Maduro y lo llamó “narcotiranía”.
  5. Señaló que la crisis en Venezuela dejó a la mayoría en pobreza, forzó el exilio de millones y hubo fraude electoral.
  6. Pidió una transición pacífica y la liberación de presos políticos en Venezuela.

