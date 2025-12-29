El día que AMLO reveló que su hijo participó como “honorífico” en el Tren Interoceánico

Inauguración del Tren Interoceánico Crédito Instagram @beatrizgutierrezmuller

El Tren Interoceánico fue uno de los denominados megaproyectos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien el 5 de julio de 2024 reveló que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como asesor “honorífico” de esta obra en el Istmo de Tehuantepec.

La declaración del tabasqueño se dio luego que Gonzalo López Beltrán, conocido como “Bobby”, visitó a Claudia Sheinbaum Pardo luego de ganar la elección presidencial.

Durante una de sus conferencias mañaneras, en 2024 el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de la participación de su hijo en el proyecto del Tren Interoceánico

En su acostumbrada conferencia mañanera, AMLO rechazó que su descendiente estuviera buscando un cargo político y reveló que sólo había participado como “honorífico” en el proyecto del Tren Interoceánico, sin cobrar ningún sueldo.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política, Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, apuntó López Obrador desde Palacio Nacional.

Desde federal hasta local, personal de diferentes servicios trabajan en el sitio donde ocurrió el accidente. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros

Tren Interoceánico sufre descarrilamiento que dejó un saldo de 13 muertos y 98 lesionados

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas en el sureño estado de Oaxaca tras el descarrilamiento de un Tren Interoceánico que transportaba a unas 250 personas, según reportó la Secretaría de la Marina de México.

El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Nizanda, donde, de acuerdo con los datos oficiales, 139 pasajeros lograron salir ilesos, mientras que 36 personas heridas estaban recibiendo atención médica inmediatamente después del accidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de la red social X que cinco de los heridos se encontraban en estado grave.

Además, detalló que altos funcionarios federales fueron enviados al lugar para brindar apoyo a las familias afectadas.

El tren accidentado transportaba a nueve tripulantes y 241 pasajeros, según las cifras oficiales difundidas por la Secretaría de la Marina.

En respuesta a la tragedia, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció por la misma red social que la Fiscalía General de la República de México abrió una investigación para esclarecer las causas que provocaron el descarrilamiento.

AMLO inauguró el Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico había sido inaugurado en 2023 durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de un ambicioso proyecto denominado Corredor Interoceánico.

Autoridades han confirmado un saldo de 20 personas que resultaron heridas por los hechos. Crédito: Facebook/Macario Sanjuan Ontiveros.

Este corredor busca mejorar la conexión entre el puerto mexicano de Salina Cruz, en el Pacífico, y Coatzacoalcos, en la costa del Golfo de México.

Con la ampliación de puertos, líneas ferroviarias e infraestructura industrial, el gobierno mexicano aspira a que esta ruta se convierta en una alternativa competitiva frente al Canal de Panamá.

El servicio de trenes siniestrado forma parte de un esfuerzo más amplio enfocado en expandir el transporte de pasajeros y carga en el sur de México.

El objetivo declarado de las autoridades es estimular el desarrollo económico de la región, que ha sido históricamente menos favorecida en términos de inversión y crecimiento.