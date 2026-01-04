México

Cómo aumentar la masa muscular en las mujeres tomando en cuenta el factor hormonal

El cuerpo femenino enfrenta retos hormonales y genéticos únicos en comparación con los hombres, por lo que el progreso suele ser más lento aunque igualmente posible con estrategias personalizadas

La menor producción de testosterona
La menor producción de testosterona en las mujeres limita la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular en comparación con los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de masa muscular presenta retos particulares para las mujeres, debido a diferencias hormonales y fisiológicas que influyen en la respuesta al entrenamiento.

Comprender cómo incide el ciclo menstrual y ajustar tanto la rutina de ejercicios como la alimentación permite optimizar los resultados.

A continuación, se presentan recomendaciones clave para favorecer el crecimiento muscular femenino, considerando el papel de las hormonas en cada etapa del proceso.

Las fluctuaciones hormonales del ciclo
Las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual impactan en la energía, la recuperación y el desarrollo muscular de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué para las mujeres es más dificil ganar masa muscular

Las mujeres suelen experimentar mayores dificultades para ganar masa muscular en comparación con los hombres debido a factores biológicos y hormonales. Algunas razones principales son:

  • Menor nivel de testosterona: La testosterona es una hormona clave para el desarrollo muscular. Los hombres producen cantidades significativamente mayores que las mujeres, lo que facilita la síntesis de proteínas y el crecimiento de los músculos.
  • Diferencias en la composición corporal: Las mujeres tienden a tener un porcentaje mayor de grasa corporal y menos masa muscular de base, lo que influye en el ritmo de ganancia muscular.
  • Distribución de fibras musculares: Los estudios señalan que las mujeres pueden tener una proporción diferente de fibras musculares tipo I (más resistentes, pero menos propensas a crecer en tamaño) frente a las tipo II (más explosivas y con mayor potencial de hipertrofia).
  • Factores hormonales cíclicos: Cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual pueden afectar la energía, recuperación y síntesis de proteínas.
  • Genética: La predisposición genética también juega un papel importante en la facilidad o dificultad para desarrollar músculo, independientemente del sexo, aunque las diferencias tienden a ser más marcadas en mujeres por los factores mencionados.
A pesar de estas diferencias,
A pesar de estas diferencias, las mujeres pueden aumentar su masa muscular con entrenamiento de fuerza adecuado, nutrición enfocada y constancia, aunque el proceso suele ser más lento en comparación con los hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aumentar la masa muscular en las mujeres tomando en cuenta el factor hormonal

Para aumentar la masa muscular en las mujeres considerando el factor hormonal, es recomendable seguir una estrategia integral que contemple tanto el entrenamiento como la nutrición y el manejo del ciclo menstrual. Estas son algunas pautas clave:

1. Entrenamiento de fuerza estructurado

2. Nutrición adecuada

3. Manejo del ciclo menstrual

4. Descanso y recuperación

5. Consideraciones adicionales

  • Evitar el estrés crónico: El exceso de cortisol, asociado al estrés, dificulta el desarrollo muscular.
  • Consultar especialistas: Un entrenador y un nutricionista pueden personalizar el plan según las necesidades, objetivos y características hormonales de cada mujer.
El consumo suficiente de proteínas
El consumo suficiente de proteínas y un superávit calórico controlado son claves para la recuperación y el crecimiento muscular en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas estrategias ayudan a optimizar el aumento de masa muscular en mujeres, tomando en cuenta el impacto de las hormonas y las particularidades fisiológicas.

