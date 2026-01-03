¿Quién es Víctor Hugo Borja Aburto, nuevo titular de la Cofepris?

Nuevo titular de Cofepris entró en enero de este 2026. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el nombramiento de Víctor Hugo Borja Aburto como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de Armida Zúñiga Estrada. El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional de este pasado 2 de enero y forma parte de los ajustes en el sector salud impulsados por el Gobierno federal.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Borja Aburto asumió formalmente la titularidad del organismo regulador a partir del 1 de enero de 2026. La Presidenta explicó que la designación fue una decisión tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich, quien valoró su perfil técnico y trayectoria en instituciones clave del sistema de salud.

Sheinbaum subrayó la relevancia de la Cofepris como una institución estratégica, ya que es la encargada de autorizar medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otros productos relacionados con la salud pública. Recordó que, durante administraciones anteriores, se detectaron prácticas irregulares en los procesos de autorización, situación que comenzó a corregirse en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente bajo la gestión de Alejandro Svarch.

En ese contexto, la mandataria destacó la necesidad de que Cofepris mantenga una política de cero corrupción, pero también de eficiencia regulatoria, con tiempos de respuesta adecuados que impulsen el desarrollo del sector salud y de la industria relacionada.

Formación académica y perfil profesional

Víctor Hugo Borja Aburto es originario de Guayameo, Guerrero. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco. Cuenta con una sólida formación académica en salud pública y epidemiología: posee una maestría en Salud Pública y una maestría en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, además de un doctorado en Epidemiología por la University of North Carolina at Chapel Hill.

Su trayectoria combina la labor académica, la investigación científica y la gestión institucional. Ha sido profesor, investigador y directivo en el Instituto Nacional de Salud Pública, así como investigador en el CINVESTAV-IPN. También fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental en la Secretaría de Salud y responsable del área de Análisis de Riesgos.

Experiencia en el sector salud

Desde 2001, Borja Aburto desarrolló gran parte de su carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde encabezó áreas como Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública, Atención Primaria y Salud en el Trabajo. Durante la pandemia de influenza, participó en el diseño e implementación de sistemas de información epidemiológica que facilitaron la toma de decisiones oportunas.

Posteriormente, ocupó la Coordinación Nacional Médica del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En su gestión impulsó programas preventivos como PREVENIMSS y fortaleció el primer nivel de atención mediante la creación de la Unidad de Atención Primaria a la Salud.

Borja Aburto es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y del Consejo Nacional de Salud Pública. Cuenta con una amplia producción científica, con 96 artículos publicados, 10 capítulos de libros y la edición de dos obras especializadas.

Con su llegada a la Cofepris, se espera fortalecer la regulación sanitaria con énfasis en la protección de la salud, la transparencia y la mejora continua de los procesos. El relevo ocurre en un momento clave para el organismo, que busca consolidarse como una autoridad sanitaria moderna, eficiente y confiable para la población y los sectores productivos del país.