Predial descuentos 2026: así puedes conseguir una rebaja de hasta el 8 % en tu pago

El beneficio más alto es por pago anticipado en enero, además de apoyos especiales para adultos mayores y grupos vulnerables

Enero no solo marca el inicio de un nuevo año, también abre el periodo para cumplir con una de las principales obligaciones fiscales en la capital del país: el pago del impuesto predial.

Para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene el esquema de descuentos por pronto pago, una medida que busca incentivar el cumplimiento oportuno y aliviar la carga económica de las familias.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, esta política forma parte de una estrategia de finanzas públicas sanas y sostenibles, que se complementa con estímulos fiscales dirigidos a los sectores con mayor vulnerabilidad económica.

¿Cómo obtener el descuento del 8 por ciento en el Predial 2026?

El mayor beneficio para los contribuyentes es el descuento del 8 por ciento en el pago del predial, el cual se obtiene al liquidar el monto anual durante el mes de enero de 2026. Este incentivo aplica de manera automática, siempre y cuando el pago se realice dentro del plazo establecido.

Los contribuyentes de la CDMX pueden obtener un descuento en el pago del predial al realizar el trámite de forma anticipada

Para quienes no logren pagar en enero, todavía existe un beneficio adicional: durante febrero de 2026 se otorgará un descuento del 5 por ciento. Sin embargo, una vez concluido ese mes, el predial deberá cubrirse sin reducción alguna, por lo que las autoridades recomiendan no dejar pasar la fecha si se busca ahorrar.

Descuentos especiales para adultos mayores y grupos vulnerables

Además del incentivo general, el Predial CDMX 2026 contempla beneficios adicionales para adultos mayores a partir de 60 años y grupos vulnerables, con esquemas diferenciados según el valor catastral del inmueble.

En estos casos, se establece una cuota fija bimestral de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no excede un valor de 2 millones 808 mil 466 pesos. Para las viviendas que superan ese monto, se aplica un descuento del 30 por ciento sobre el pago del predial.

Entre los sectores que pueden acceder a estos apoyos se encuentran:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos

Madres solteras

Mujeres separadas o viudas

Jefas de hogar

Personas con discapacidad permanente

Pensionados, jubilados

Cónyuges sobrevivientes del propietario

A estos beneficios se suma una reducción del 50 por ciento en el pago del servicio de agua, dirigida a los mismos grupos, lo que representa un alivio adicional en los gastos básicos del hogar.

¿Dónde pagar el Predial CDMX 2026?

Para facilitar el cumplimiento tributario, el Gobierno capitalino habilitó múltiples canales de pago. El predial puede cubrirse en más de 8 mil 800 puntos de cobro, entre ellos kioscos de la Tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales.

También está disponible el pago en línea, ya sea a través de la aplicación móvil Tesorería CDMX o en el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, opciones que permiten evitar filas y realizar el trámite desde casa.

Una política fiscal con enfoque social

Estos descuentos forman parte de la política fiscal impulsada por la Clara Marina Brugada Molina, cuyo objetivo es equilibrar la recaudación con medidas de apoyo a la economía familiar, especialmente en un contexto de inicio de año donde se concentran múltiples gastos.

Pagar el predial a tiempo no solo evita recargos y multas, sino que permite aprovechar descuentos significativos. Para 2026, anticiparse puede representar un ahorro tangible y una forma sencilla de cumplir con esta obligación fiscal en la Ciudad de México.