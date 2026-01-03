México

Oaxaca registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Matías Romero ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 14:03 horas de este 3 de enero a 58 km al noroeste del municipio y tuvo una profundidad de 100.7 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 17.204 grados de latitud y -95.465 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en México hoy 3 de enero: Se reporta sismo de 4.2 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN tras el sismo ocurrido el pasado 2 de enero

Temblor en México hoy 3

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Las detenidas intentaron darse a la fuga al ser descubiertas con narcóticos

Detienen a dos mujeres con

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 3 de enero: Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Infonavit 2026: ¿casas en remate con precios desde $200,000?

El Programa Regeneración Comunitaria era una opción para miles de trabajadores que buscaban obtener un vivienda

Infonavit 2026: ¿casas en remate

Tensión en la embajada de Venezuela en México: se movilizan venezolanos que celebran la caída de Maduro y quienes lo apoyan

Nicolás Maduro fue detenido por autoridades de Estados Unidos

Tensión en la embajada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos mujeres con

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Marie Claire Harp intentó ayudar

Marie Claire Harp intentó ayudar a su familia antes de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Años de lucha”

Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

Ex participante de La Isla anuncia la muerte de su bebé recién nacido: “Estoy agradecida por cada momento que pasé con él”

Cuánto cuesta comer en el Bar de Diego Luna y en dónde está ubicado en CDMX

Marjorie de Sousa celebra captura de Maduro: “Venezuela libre”

DEPORTES

Ranking UFC 2026: siete peleadores

Ranking UFC 2026: siete peleadores mexicanos comienzan el año clasificados

Calavera Jr. I sobrevive a la jaula y desenmascara a Robin en ‘Sin Salida’ del CMLL

Exjugador de Mazatlán FC celebra la caída del dictador, Nicolás Maduro: “¡Venezuela, todo va a estar bien!”

Cuándo y dónde arranca la Fórmula 1 2026 con el regreso de Checo Pérez

Julián Araujo debuta con el Celtic… pero cae en el Clásico de Escocia