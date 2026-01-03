México

Explosión en puesto de birria deja 17 lesionados en Puebla

Una fuga y acumulación de gas LP en un comercio ambulante provocó el estallido

Explosión en puesto de comida
Explosión en puesto de comida en el sur de Puebla, deja varios lesionados (X/@CruzRojaPuebla)

Una explosión repentina en un puesto ambulante de tacos de birria dejó 17 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, la tarde del 2 de enero de 2026 en la Unidad Habitacional Agua Santa, al sur de la ciudad de Puebla.

El incidente ocurrió a un costado de la Plaza Centro Sur, lo que generó momentos de pánico entre vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con información oficial de Protección Civil, el estallido se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la avenida 119 Poniente, casi esquina con 11 Sur, cuando se acumuló gas LP en un tanque utilizado por el comercio ambulante.

La acumulación habría derivado en una explosión que produjo un fuerte estruendo, perceptible a varios metros a la redonda, y una onda expansiva que alcanzó a personas que se encontraban cerca del puesto.

Lesionados requirieron hospitalización

Por explosión en puesto ambulante,
Por explosión en puesto ambulante, diversas ambulancias trasladaron a lesionados a hospitales de la zona para su atención @CruzRojaPuebla 3

Tras el reporte al número de emergencias, las autoridades activaron de inmediato el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con el objetivo de coordinar la atención prehospitalaria, asegurar la zona y prevenir nuevos riesgos.

Como parte del protocolo, se restringió el paso de vehículos y peatones, mientras los cuerpos de auxilio realizaban labores de rescate y evaluación de daños.

El balance preliminar indicó que varias de las víctimas presentaron quemaduras de segundo grado, además de lesiones de diversa gravedad, principalmente por la onda expansiva y la exposición directa al fuego.

Los lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladados a distintos hospitales, entre ellos el Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Hospital General de Cholula y el Hospital de la Niñez Poblana, este último para la atención especializada de los menores afectados.

Así qedó el puesto después
Así qedó el puesto después de la explosión (X/@CruzRojaPuebla)

En las labores de auxilio participaron de manera coordinada Bomberos del Estado, elementos de la Cruz Roja, así como paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). También se contó con el apoyo de policías municipales y estatales para el resguardo del perímetro y el control del tránsito en las vialidades aledañas.

Testigos relataron que, tras la explosión, se observó una columna de humo y personas corriendo en busca de ayuda, mientras comerciantes cercanos cerraban sus puestos por temor a un nuevo estallido. Algunos vecinos auxiliaron a los heridos antes de la llegada de los servicios de emergencia, proporcionando agua y primeros apoyos básicos.

Protección Civil informó que, una vez controlada la situación, se procedió a asegurar el tanque de gas LP involucrado y a realizar una inspección preventiva en otros comercios de la zona para descartar riesgos adicionales. Las autoridades señalaron que se mantiene abierta una investigación para determinar las causas precisas de la fuga, así como para establecer si el puesto cumplía con las medidas mínimas de seguridad para el manejo de gas.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población —en especial a comerciantes y propietarios de negocios que utilizan gas LP— a revisar periódicamente el estado de sus tanques, válvulas y conexiones, tanto en comercios como en viviendas, con el fin de evitar accidentes similares.

Subrayaron que el uso de instalaciones en mal estado o sin supervisión representa un riesgo latente para la comunidad, particularmente en zonas habitacionales y de alta afluencia.

