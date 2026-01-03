México

Embajada de México en Venezuela pide no viajar al país y a connacionales evitar manifestaciones

Tras la operación de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro, la sede diplomática mexicana envió un mensaje de alerta

Embajada de México en Venezuela
Embajada de México en Venezuela lanzó un mensaje a connacionales. (Google Maps)

Este 3 de enero de 2026, la Embajada de México en Venezuela emitió una alerta dirigida a la comunidad mexicana, en la que recomendó evitar viajar a Venezuela por motivos de seguridad. Este aviso se hizo público a través de los canales oficiales de la representación diplomática.

De acuerdo con el mensaje, la Embajada de México en Venezuela pidió a quienes ya se encuentran en territorio venezolano que registren su estancia y establezcan contacto inmediato con la representación, utilizando el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx o los números telefónicos +58 412-2524675 y 0412-252-4675.

Embajada mexicana pide a connacionales no participar en manifestaciones

La comunicación de la sede diplomática subrayó la importancia de priorizar la seguridad personal. El aviso incluyó una recomendación expresa para evitar zonas donde pudieran ocurrir manifestaciones y abstenerse de participar o intervenir en ellas.

En el mensaje, la Embajada de México reiteró los canales disponibles para la atención de emergencias y la actualización de datos de los ciudadanos mexicanos en el país sudamericano. El comunicado enfatizó: “Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela”.

El aviso surgió en un contexto de inestabilidad social, donde las manifestaciones públicas pueden representar riesgos para extranjeros y residentes. La representación diplomática puso énfasis en la necesidad de mantener comunicación con las autoridades consulares de manera preventiva y constante.

La llegada del dictador Nicolás
La llegada del dictador Nicolás Maduro a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico

¿Qué está pasando en Venezuela?

“El operativo a gran escala dirigido contra Venezuela y su mandatario, Nicolás Maduro, concluyó con la captura y el traslado fuera del territorio nacional tanto del líder venezolano como de su esposa, Cilia Flores”, publicó Donald Trump en Truth Social este 3 de enero de 2026.

Según la orden emitida por el presidente estadounidense, fuerzas de Estados Unidos detuvieron durante la madrugada del sábado al dictador y a su pareja en un ataque que impactó varios estados del país, incluida la capital Caracas, acción que el propio Trump describió como “brillante”.

Durante la tarde de este sábado, la aeronave Boeing 757 que transportó a Nicolás Maduro bajo custodia de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, situado en el norte del estado de Nueva York. Tras el aterrizaje, agentes federales subieron al avión para realizar el protocolo correspondiente antes de llevar al dirigente venezolano a una prisión federal.

Según información de la cadena CNN, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro este sábado, manteniendo los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El proceso judicial había avanzado sin la presencia del dirigente venezolano en Estados Unidos. Ahora, tras su captura, se prevé que Maduro sea trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en Brooklyn, donde aguardará su primera audiencia ante un juez. Cilia Flores, su esposa, viajó en el mismo avión y también permanece bajo custodia.

Datos relevantes sobre las recomendaciones a connacionales por parte de la Embajada de México en Venezuela

  1. No viajar a Venezuela La embajada pidió a los mexicanos evitar viajar a Venezuela por seguridad.
  2. Registrar estancia y contacto Quienes ya están en Venezuela deben informar a la embajada por correo o teléfono.
  3. No ir a manifestaciones Se recomendó no acercarse ni participar en protestas.
  4. Canales de emergencia disponibles La embajada recordó que tiene medios para atender emergencias y actualizar datos.
  5. Situación social inestable El aviso responde a protestas y riesgos para extranjeros en Venezuela.

