El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Disputas violentas y desplazamientos son el resultado de la llegada del grupo criminal a los municipios fronterizos

La llegada del Cártel de Sinaloa al sur ha intensificación la violencia criminal en la frontera con México. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG) perdió recientemente a cabecillas, así como Los Huistas, por lo que el Cártel de Sinaloa ha aprovechado la situación en la región sur del país.

Todo comenzó en marzo de 2025, cuando las autoridades mexicanas detuvieron a Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias El Chicharra, uno de los criminales más buscados en el país vecino.

Desde ese momento comenzó la disputa por los municipios de Nentón, Santa Ana Huista, La Democracia y Cuilco, ubicados en el departamento de Huehuetenango, uno de los que se consideran clave en la zona centroamericana debido a la cercanía que tiene con la frontera de México.

Patrullas de fuerzas de seguridad transitan zonas rurales de Huehuetenango tras los enfrentamientos recientes entre grupos armados rivales. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Damian Sanchez)

Lucha por el control de los municipios fronterizos

Tras el enfrentamiento ocurrido el pasado 8 de junio de 2025 con integrantes de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRI), también conocidos como “pakales”, en Las Champas, en el municipio de Frontera Comalapa, el cual se prolongó hasta la comunidad Las Mesillas, en el departamento de Huehuetenango, Baldemar Calderón Carrillo, alias Don Balde, considerado fundador del CCYG, perdió la vida y esto supuso una nueva ventaja para el Cártel de Sinaloa.

Frente a este panorama, el grupo delictivo mexicano ha buscado tomar el control de otros municipios como Tacaná, que se encuentra en Guatemala, en el departamento de San Marcos y la Finca El Esquino, en Nentón.

Así, múltiples familias han sido forzadas a desplazarse en los últimos meses debido a ataques, combates y asesinatos entre rivales, motivo por el que los civiles huyen de la violencia, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), citado por El Sol de México.

Los mensajes y ataques atribuidos al Cártel de Sinaloa generan temor en municipios disputados a lo largo de la frontera sur de Guatemala y Chiapas. (Imagen de ArchivoREUTERS/Damian Sanchez)

La lucha interminable del Cártel de Sinaloa y el CJNG

Según la misma fuente, la policía guatemalteca afirmó que el Cártel de Sinaloa ha dejado mensajes dirigidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos tres de los seis municipios disputados y ha replicado acciones como los ataques con drones improvisados.

“Hay una reestructuración de los criminales en Guatemala porque este año cayeron sus líderes, pero eso no significa que estén muertos, siguen operando y tienen el control de los departamentos fronterizos con México, los mismos que los de Sinaloa quieren apoderarse como sea”, dijo Helver Beltetón, exjefe de la subdirección general de análisis e información antinarcóticos de la PNC, durante el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammatei.

Agregó que agregó que Los Chapitos buscan tomar ventaja de la lucha que mantienen Los Huistas y Chiapas y Guatemala por el control de territorio, ya que juega un papel sumamente importante en otros delitos como el tráfico de drogas y el de migrantes.

Temblor en Baja California Sur:

Profepa asegura más de 21

Cuáles son las mejores bebidas

Guerrero registra sismo de magnitud

Temblor en Guerrero hoy: se
Encuentran en bolsas el cuerpo

Laura Flores no quiere "estar

Canelo Álvarez responde a la

