Quién fue Hipólito Mora, el icónico líder de las autodefensas que enfrentó a los Caballeros Templarios

Hipólito Mora fue el líder de los grupos de autodefensa en La Ruana (Foto: Cuartoscuro)

Hipólito Mora Chávez fue un destacado líder de las autodefensas en la llamada Tierra Caliente de Michoacán, las cuales se conformaron en 2013 para hacer frente a la violencia desatada por el grupo criminal de Los Caballeros Templarios, y luego de su retiro vivió bajo constantes amenazas por parte del crimen organizado.

Hipólito nació el 26 de julio de 1955 en La Ruana y toda su vida se desempeñó como empresario y productor de limón, un sector que fue duramente dañado por los grupos delictivos, los cuales ejercían la extorsión sobre los agricultores de la región.

A la edad de 18 años se convirtió en agricultor de algodón en un terreno que le cedió su hermano mayor, y en esta parcela de la Ruana llevó la mayor parte de su vida, donde se casó y tuvo 11 hijos. Mora Chávez siempre portaba un arma de manera discreta sobre su cintura para protegerse de las eventuales amenazas en contra de su familia.

La vida de este michoacano no estuvo exenta de polémicas, pues en dos ocasiones fue arrestado en Estados Unidos por posesión de drogas, la primera de ellas en junio de 1989, a la edad de 34 años, por lo que tuvo que cumplir una sentencia de 4 años. Posteriormente, en 1993 nuevamente fue capturado en territorio norteamericano por el mismo delito y dos años más tarde fue deportado a México.

La Tierra Caliente de Michoacán fue presa de los Caballeros Templarios, por lo que se originaron los Grupos de Autodefensa. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

En 2013, junto a otros liderazgos como José Manuel Mireles formó en las autodefensas con la aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto y en conjunto con autoridades federales, estos grupos de defensa civil apoyaron en la ubicación de jefes criminales y laboratorios dedicados a la producción de droga.

El levantamiento contra Los Caballeros Templarios

Durante el sexenio del gobernador Leonel Godoy Rangel, el crimen organizado extendió sus actividades de extorsión en los municipios de Tierra Caliente, lo que anidó la inconformidad entre empresarios locales y campesinos, pues estos debían solicitar permiso a los jefes de los Caballeros Templarios para cosechar y empacar la producción de limón y aguacate.

Según el relato de Hipólito, a inicios de 2013 uno de sus hijos le informó que las células del crimen organizado le habían impedido cosechar en sus tierras, razón por la cual decidió comunicarse con otros líderes de la región, con quienes ya llevaba dos años planeando un levantamiento de resistencia contra el crimen organizado.

Hipólito Mora fue uno d elso principales liderazgos de las denominadas Autodefensas Michoacanas. (Foto: Cuartoscuro)

Mora Chávez se dio a la tarea de recorrer su comunidad y convocó a distintas reuniones a los habitantes de su municipio para expresar la necesidad de defenderse de los criminales, así que el 24 de febrero de 2013, La Ruana fue la primera en levantarse en armas contra las células de los Templarios.

Días después se unieron grupos de Tepalcatepec y Buenavista, comandados por José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, generando un clima de tensión en la región, por lo que fue necesaria la intervención del gobierno de Peña Nieto, quien comisionó a Alfredo Castillo como comisionado para la pacificación de Michoacán.

Años más tarde, Mora entró en un enfrentamiento abierto con “el Americano”, de quien insinuó era un encubierto de los grupos criminales.

Ataque en Michoacán a Hipólito Mora Credito: TW @Mr_Civico

Años después, el propio Hipólito Mora fue un factor clave para la desmovilización de los grupos civiles armados. Aunque las negociaciones con las autoridades federales fueron complicadas, los líderes de estas autodefensas anunciaron su retiro y más tarde intentaron llegar a la política.

Luego de abandonar las armas, Hipólito Mora fue blanco de varios atentados, en los cuales varios de sus escoltas perdieron la vida. Apenas en marzo pasado se registró un nuevo ataque para tratar de acabar con su vida.

La carrera política de Hipólito Mora

En 2015, el partido Movimiento Ciudadano postuló a Hipólito Mora Chávez como candidato a Diputado Federal por el Distrito de Apatzingán, no obstante, no logró ganar en las urnas. En 2021 Mora se presentó como candidato del Partido Encuentro Solidario a la candidatura de Michoacán, no obstante, sólo obtuvo alrededor de 60 mil votos.

Desde entonces, Mora se mantuvo en el retiro en su casa en La Ruana, desde donde constantemente denunciaba el acoso de nuevos grupos delictivos y el abandono de las autoridades en la Tierra Caliente, tal cómo sucedió una década atrás.