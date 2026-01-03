Desaparece padre buscador en Guanajuato mientras buscaba a su hijo de 15 años

(X @BusquedaGto)

La crisis de desapariciones en Guanajuato sumó un nuevo y alarmante caso. José Juan Arias Corona, padre buscador y originario del municipio de Valle de Santiago, fue reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025, mientras buscaba a su hijo adolescente, víctima de desaparición forzada desde junio de este año.

José Juan Arias Corona, de 39 años, es el padre de José Juan Arias Solís, conocido como “Juanito”, un menor de 15 años que fue visto por última vez el 19 de junio, tras un presunto operativo de fuerzas federales en la colonia Rancho Unidos, en el mismo municipio.

Desde entonces, el padre se integró a la dolorosa labor de búsqueda, convirtiéndose en padre buscador, una figura cada vez más frecuente en un estado golpeado por la violencia y la impunidad.

La desaparición del padre buscador

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, José Juan Arias Corona fue visto por última vez el 28 de diciembre, después de las 10:40 de la mañana, cuando acudió a dejar a su esposa a su lugar de trabajo.

Desde ese momento, no se ha vuelto a tener contacto con él, ni se conoce información sobre su paradero.

(X @BusquedaGto)

El hombre fue visto en la comunidad de Rancho Unidos, municipio de Valle de Santiago, el mismo sitio donde ocurrió la desaparición de su hijo meses atrás.

Según la ficha oficial, José Juan es de complexión robusta, tez blanca, mide aproximadamente 1.75 metros, tiene cabello negro, corto y lacio, ojos verdes medianos y rasgos faciales definidos. Como señas particulares, cuenta con una pequeña cicatriz por cortada y estrías en el estómago.

El día de su desaparición vestía playera tipo polo color verde claro, pantalón de mezclilla negro, cinturón negro de piel y tenis blancos.

Buscaba a su hijo desaparecido por fuerzas federales

José Juan Arias Corona buscaba a su hijo José Juan Arias Solís, un adolescente que, de acuerdo con denuncias de la familia, fue víctima de desaparición forzada presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas del 19 de junio, cuando el menor regresaba a su domicilio y fue interceptado por fuerzas federales. Testimonios indican que fue llevado a un terreno baldío, donde presuntamente fue golpeado, para después ser trasladado a un lugar desconocido.

(X @plataformagto)

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación, mientras que la familia promovió un juicio de amparo por desaparición forzada, mismo que quedó radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, en Irapuato.

El caso fue llevado incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que solicitó al Gobierno mexicano esclarecer los hechos y brindar apoyo integral a la familia.

Padres buscadores, una población en riesgo

La Plataforma por la Paz y la Justicia informó que José Juan Arias Corona es la sexta persona buscadora desaparecida en Guanajuato, de acuerdo con su documentación verificada por organizaciones e instituciones internacionales.

Este caso se suma al de Lorenza Cano Flores, desaparecida en enero de 2024 en Salamanca, luego de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio, asesinara a su esposo y a su hijo, y se la llevara por la fuerza.

Ambos casos evidencian la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, en un contexto marcado por la violencia, el miedo y la falta de garantías de seguridad.