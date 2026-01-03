Ángela Aguilar y Christian Nodal comparten fotos inéditas de su casa en México: “Paisajes que abrazan la vida”

(IG: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron en redes sociales para compartir, como pocas veces, imágenes inéditas de su hogar en México.

Los enamorados mostraron parte de la infraestructura, así como las maravillosas vistas que tienen desde las ventanas.

Las publicaciones de los intérpretes de regional mexicano se viralizaron y desataron especulaciones sobre el lugar en donde se encuentra su casa.

(IG: @angela_aguilar_)

¿Dónde está la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar en México?

Los enamorados no revelaron la ubicación de su hogar en México, pero usuarios de redes sociales sospechan que se encuentra en Zacatecas.

Y es que los integrantes de la dinastía Aguilar heredaron el rancho “El Soyate”, ubicado en el municipio de Villanueva, de sus patriarcas Antonio Aguilar y Flor Sylvestre.

Por lo que resulta muy probable que la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentre dentro o muy cerca de la zona.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casarán en Zacatecas

Fue la intérprete de “Mis amigas las flores” quien dio a conocer, en una firma de autógrafos en Estados Unidos, que se casará con Christian Nodal por la iglesia en 2026; no reveló la fecha, pero invitó a sus fans al evento.

Por su parte, el cantante de “Botella tras botella” reveló que la ceremonia se llevará a cabo en Zacatecas, México.

“Por la iglesia, bien mexicanota. En Zacatecas, en el rancho. Va a estar a puertas abiertas todo”, declaró ante las cámaras y micrófonos de “Ventaneando”.

(Jesus A. Aviles/ Infobae México)

Es decir, la ceremonia religiosa podría llevarse a cabo en ‘El Soyate’. Cabe mencionar que éste cuenta con una gran extensión territorial, así como una capilla.

En cuanto a la organización del enlace, Nodal puntualizó: “La que lo está organizando es mi esposa”.

Cabe mencionar que los cantantes celebraron su boda espiritual en mayo de 2024 en Roma, según contó Christian Nodal en entrevista con Adela Micha. Dos meses después, contrajeron nupcias bajo las leyes mexicanas en una lujosa hacienda de Morelos, México.

así luce el centro del club (IG: @stonebriar)

“Yo me casé con Ángela en Roma el 29 de mayo, yo quería, yo veía la tormenta que se estaba viniendo (...) Del 13, de la primera vez que nos vimos fuera de lo profesional, conectamos de una manera tan bonita que yo, en cuanto terminé mi show de Guadalajara, me fui con ella”, contó Nodal sobre el inicio de su romance con Ángela.

¿Dónde viven Ángela Aguilar y Christian Nodal en Estados Unidos?

La pareja no solo tiene una casa en México, también en Estados Unidos.

De acuerdo con un reportaje realizado por Javier Ceriani, los enamorados viven en un country club de Texas llamado Stonebriar.