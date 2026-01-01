México

Ángela Aguilar presume sus mejores momentos con Christian Nodal de 2025

La intérprete de regional mexicano compartió videos inéditos que grabó con su esposo en el año

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, personalidades del medio artístico nacional inundaron las redes sociales con reflexiones o recuentos de los momentos más importantes que tuvieron en 2025 y Ángela Aguilar no fue la excepción.

La intérprete de regional mexicano publicó un video tipo collage en sus historias de Instagram. En este recuperó imágenes de los momentos personales más importantes que experimentó a lo largo del año y Christian Nodal figuró en varios.

La cantantante compartió videos inéditos que tiene con su esposo Crédito:IG/ @angela_aguilar_

Los mejores momentos de Ángela Aguilar y Christian Nodal de 2025

La cantante arrancó su video con un trend de TikTok que grabó con su esposo, este consistió en darse cachetadas mutuamente con una tortilla de harina, esto mientras tenían agua en la boca.

En otros fragmentos aparece Christian Nodal abrazando a la perrita que tiene con Ángela Aguilar o cabalgando. También ofreciendo shows en algunos palenques.

La intérprete de “Mis amigas las flores” también incluyó un video que habría grabado con su esposo en su exclusiva fiesta de cumpleaños, así como unos cortes de los conciertos a los que la ha acompañado.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

En contraste, Christian Nodal no ha publicado nada en sus redes sociales sobre el fin del 2025 y el comienzo del 2026.

“Este año casi me rompe”: Ángela Aguilar

La integrante de la dinastía Aguilar también publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, donde comentó que el 2025 fue un año muy complicado para ella por las constantes críticas y señalamientos que recibe en redes sociales. Esto a raíz de su romance con Christian Nodal.

"Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz“, escribió.

Señalan a Ángela Aguilar de copiarle el look a Cazzu en su aparición en “Grammy Celebration of Latin Music” . (TikTok: @la.china2.1)

La cantante explicó que logró salir adelante gracias al apoyo de su familia y sus admiradores, así como su fe.

"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos. Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso… Bienvenido 2026″, concluyó.

