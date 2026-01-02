Para qué sirve echar vinagre blanco en las coladera y cómo hacerlo de forma segura

El vinagre blanco suele tener muchos usos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco se utiliza en las coladeras principalmente como una solución casera para limpiar, desodorizar y ayudar a eliminar residuos acumulados.

Su acidez contribuye a disolver depósitos de grasa, restos de jabón y posibles obstrucciones ligeras, además de combatir malos olores causados por bacterias y hongos.

Los beneficios de usar vinagre blanco en las coladeras

Ayuda a eliminar residuos y pequeñas obstrucciones.

Neutraliza olores desagradables.

Actúa como desinfectante natural.

Esta fórmula ayuda a combatir los olores desagradables en baños y cocinas, desinfectando y descomponiendo residuos sin dañar las tuberías ni recurrir a productos químicos agresivos. Foto: (iStock)

Cómo aplicar vinagre blanco en las coladeras de forma segura

1. Retira residuos sólidos

Antes de aplicar el vinagre, limpia manualmente la superficie de la coladera para retirar restos visibles de suciedad o cabello.

2. Vierte vinagre blanco

Echa aproximadamente media taza de vinagre blanco directamente en la coladera.

3. Agrega bicarbonato de sodio (opcional)

Si deseas potenciar el efecto, añade media taza de bicarbonato de sodio antes del vinagre. La mezcla producirá una efervescencia que ayuda a desprender la suciedad adherida.

4. Deja actuar

Permite que el vinagre actúe durante al menos 30 minutos. Para una limpieza profunda, puedes dejarlo reposar durante la noche.

5. Enjuaga con agua caliente

Transcurrido el tiempo de reposo, vierte agua caliente para arrastrar los residuos disueltos y completar la limpieza.

Recomendaciones de seguridad

No mezcles vinagre con productos que contengan cloro o amoníaco, ya que puede generar gases tóxicos.

Utiliza guantes si tienes piel sensible.

Evita el uso excesivo para no dañar tuberías antiguas o de materiales sensibles.

El uso regular de vinagre blanco puede mantener las coladeras limpias y libres de malos olores de manera sencilla y económica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros usos del vinagre blanco en el hogar

El vinagre blanco es un producto versátil que se utiliza en distintas tareas del hogar por sus propiedades desinfectantes, desodorizantes y desengrasantes. Estos son algunos de sus usos más habituales:

Limpieza de superficies

Sirve para limpiar y desinfectar mesas, encimeras, azulejos y electrodomésticos. Se puede aplicar diluido en agua para eliminar grasa y bacterias.

Desodorizante de ambientes

Neutraliza olores en habitaciones, refrigeradores y basureros. Basta con colocar un recipiente con vinagre en la zona deseada.

Eliminación de sarro y manchas

Ayuda a remover depósitos de sarro en grifos, regaderas y teteras. También elimina manchas de agua dura en cristales y espejos.

Desinfectante de frutas y verduras

Se utiliza como enjuague para limpiar frutas y verduras, eliminando residuos y microorganismos. Se mezcla una parte de vinagre con tres partes de agua.

Suavizante para ropa

Sustituye al suavizante convencional al agregar media taza de vinagre en el ciclo de enjuague de la lavadora, ayudando a eliminar residuos de detergente y suavizando las telas.

Limpieza de pisos

Diluido en agua, limpia y desinfecta distintos tipos de pisos, incluidos los de cerámica y vinilo.

Desatascador de coladeras

Combinado con bicarbonato de sodio, ayuda a limpiar y desodorizar coladeras y desagües.

Eliminación de moho

Aplicado en paredes y juntas, contribuye a eliminar hongos y moho.

El vinagre blanco no debe mezclarse con cloro ni productos que contengan amoníaco. Aunque es seguro para la mayoría de las superficies, en materiales delicados como mármol o madera sin tratar, se recomienda probar primero en una pequeña área.