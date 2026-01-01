Frío CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías por bajas temperaturas para este viernes 2 de enero

Activan doble alerta en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas para el viernes 2 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las bajas temperaturas para el amanecer en algunas alcaldías de la Ciudad de México y tal será el caso de este viernes 2 de enero en algunas zonas de la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 1 de enero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México que resultarán afectadas por las bajas temperaturas para las primeras horas de este viernes 2 de enero.

Protección Civil emitió doble alerta por este pronóstico; una alcaldía se encuentra en naranja y cinco en amarilla.

Doble alerta por frío será activada en la CDMX para este viernes 2 de enero, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral. Crédito: Cuartoscuro.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Doble alerta en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas para el viernes 2 de enero

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 2 de enero.

En estas cinco alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de la fecha indicada.

Protección Civil indicó que las temperaturas bajas serán de 4 a 6 grados Celsius. De igual manera, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto, la alcaldía Tlalpan registrará bajas temperaturas para el amanecer del viernes 2 de enero, por lo que será activada la alerta naranja.

La dependencia capitalina indicó que las temperaturas se prevén de 1 a 3 grados. Las recomendaciones emitidas son las siguientes:

Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)

Alerta naranja en CDMX por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este viernes 2 de enero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este viernes 2 de enero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil de CDMX lanzó recomendaciones a la población por bajas temperaturas. Crédito: Cuartoscuro