México

Danielle Dithurbide, Erika Buenfil y otros famosos viven el sismo de 6.5 en Acapulco, Guerrero: “Se sintió muy fuerte”

El Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico se registró alrededor de las 7:58 de la mañana en San Marcos

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
La mañana del 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, así lo dio a conocer el Sismológico Nacional a través de redes sociales.

El movimiento telúrico se percibió en todo el estado, incluyendo Acapulco, donde algunas personalidades del medio artístico nacional se encontraban disfrutando de un merecido descanso.

(X @SismologicoMX)
“Tembló muy fuerte”: Erika Buenfil

La actriz recurrió a sus redes sociales para compartir información sobre el sismo; aseguró que tanto ella como sus seres queridos se encuentran bien.

“Tembló muy fuerte en Acapulco. Estamos bien”, aseguró en X.

(IG: @erikabuenfil50)
(IG: @erikabuenfil50)

Danielle Dithurbide reportó desde Acapulco

La periodista, conductora titular del noticiero “Despierta”, se encontraba de vacaciones en Acapulco cuando se registró el sismo en la comunidad de San Marcos.

De inmediato, sus compañeros del programa informativo establecieron comunicación con ella vía telefónica para saber cómo se encontraba.

“La gente tuvo que evacuar los hoteles, a veces desde pisos muy elevados, en pleno movimiento con la intensidad que tuvo”, comentó.

Turistas desalojan hoteles en Acapulco
Turistas desalojan hoteles en Acapulco tras sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero. REUTERS/Javier Tinoco

Según Danielle Dithurbide, los habitantes de Acapulco está preocupados ante posibles daños estructurales en los edificios que quedaron dañados tras el paso del huracán Otis (2023).

"La gente está muy preocupada, tiene a flor de piel lo que ocurrió con el huracán y muchos edificios tuvieron daños, que no hicieron que perdieran su habitabilidad, pero que en este momento se ven mucho más. Habrá que hacer un reporte más minucioso", dijo.

(IG: @reinaiglesias)
(IG: @reinaiglesias)

Mateo, hijo de Galilea Montijo, habría vivido el sismo en Acapulco

Fernando Reina Iglesias, ex esposo de Galilea Montijo que reside en Acapulco con su hijo en común, compartió un video en sus redes sociales tras el sismo.

Se trató de una conversación de WhatsApp, donde dejó entrever que tanto él como Mateo se encuentran bien.

La conductora tiene un hijo
La conductora tiene un hijo llamado Mateo, fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Reina (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

No se han reportado daños graves por sismo en Guerrero, informó Claudia Sheinbaum

La presidenta de México se comunicó con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, así como con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para saber el primer reporte de posibles daños tras el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a Guerrero.

De acuerdo con la información que recibió, no se han reportado daños graves hasta el momento.

La presidenta Claudia Sheinbaum estaba dando una conferencia de prensa cuando comenzó el terremoto en México

Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum se encontraba ofreciendo La Mañanera cuando se registró el movimiento telúrico. De inmediato, tanto ella como los miembros de su gabinete y periodistas que estaban presentes, se replegaron y siguieron las indicaciones de Protección Civil.

