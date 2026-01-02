Cuánto tiempo es seguro seguir comiendo recalentado de Navidad o Año Nuevo

Muchas personas conservan grandes cantidades de alimentos después de la cena principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cenas de Año Nuevo y Navidad en México suelen incluir platillos tradicionales, ya que se cocina en grandes cantidades, las familias comen el recalentado.

Durante los primeros días de enero, la costumbre del recalentado en México genera largas sobremesas y reuniones familiares que prolongan el ambiente festivo de las personas.

¿Cuánto tiempo es seguro consumir recalentado?

Memes sobre el recalentado (Captura de pantalla)

La seguridad del recalentado depende del tipo de alimento y su almacenamiento.

Los expertos recomiendan los siguientes tiempos máximos para consumir sobras almacenadas en refrigeración:

Guisos y sopas: hasta 4 días.

Carnes cocidas: máximo 3 días.

Pescados y mariscos: 1 o 2 días.

Pasta sin carne ni crema: hasta 5 días.

Ensaladas con mayonesa o crema: 2 días.

La refrigeración inmediata y el uso de recipientes herméticos son clave para evitar el desarrollo de bacterias.

(X)

Al recalentar, es indispensable que el alimento alcance una temperatura interna mínima de 74°C para asegurar la eliminación de bacterias.

Cómo preservar correctamente los alimentos recalentados

Enfría rápidamente los alimentos antes de guardarlos.

Divide en porciones pequeñas para facilitar el enfriamiento.

Guarda en recipientes poco profundos y herméticos.

Etiqueta los recipientes con la fecha de preparación.

Refrigera si se va a consumir en los próximos 3-4 días, o congela si lo harás después.

Recalienta solo una vez y en porciones individualizadas.

No mezcles carnes diferentes en un mismo recipiente.

Evita guardar verduras con exceso de salsa o caldo para que no se ablanden o fermenten.

Mantén postres con crema, leche o frutas siempre refrigerados.

Se recomienda sólo guardar los alimentos en envases de poca profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar alimentos en mal estado

Carne:

Olor fuerte, agrio o a amoníaco.

Cambio de color: de rojo brillante a marrón, gris o verdoso.

Textura viscosa, pegajosa o resbaladiza.

Envase hinchado en productos empacados al vacío.

Verduras:

Olor a podrido, fermentado o a moho.

Manchas negras, blancas o zonas blandas y oscuras.

Textura blanda, babosa o desintegrada.

Colores apagados o decolorados.

Postres:

Olor ácido, a fermento o rancio.

Presencia de moho (manchas blancas, verdes o negras).

Cambios en textura: bizcochos duros, gelatinas líquidas, cremas separadas.

Sabor extraño o desagradable.

Qué comen los mexicanos en Navidad y Año Nuevo

Pavo al horno

Bacalao a la vizcaína

Pierna de cerdo adobada

Romeritos con tortas de camarón

Ensalada de manzana

En la Ciudad de México y otras zonas urbanas, el pavo horneado y la pierna de cerdo adobada suelen ser los protagonistas de la mesa.

Los platillos navideños son una parte fundamental de las celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suelen acompañarse con puré de papa, ensaladas frías y bebidas como ponche de frutas o sidra.

En regiones del norte, como Coahuila, el menú puede incluir cabrito en diferentes preparaciones.

El bacalao a la vizcaína se mantiene como una opción clásica, mientras que los romeritos con tortas de camarón tienen mayor presencia en el centro del país.

Los postres más frecuentes incluyen ensalada de manzana y pasteles de frutas.