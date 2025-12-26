México

Este es el platillo Navideño de México que fue incluido en la lista de los peores del mundo

La tradición del país ha sido evaluada por una revista y los memes cada año no se hacen esperar

Las mejores papas navideñas para
Las mejores papas navideñas para la cena de Nochebuena. (Foto: Imagen ilustrativa)

El listado internacional de platillos menos apreciados por los comensales ha generado una reacción inesperada en México luego de que Taste Atlas ubicara a los romeritos entre los peores platillos del mundo.

Esta revista les asignó una calificación de 2,6 estrellas de 5 y el puesto número 43 en su ranking global.

El ranking se difundió en febrero de 2023, pero se viraliza en cada navidad.

Mientras que la plataforma Taste Atlas describe a los romeritos como:

Los platillos navideños son una
Los platillos navideños son una parte fundamental de las celebraciones, llenos de sabor y tradición en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un platillo tradicional mexicano de las zonas del sur del país, que se suele preparar durante las festividades navideñas y la cuaresma”, también resalta su composición: una mezcla de mole, papas, nopales y tortitas de camarón seco, que se cocina en conjunto.

Añade que “el nombre del platillo proviene de una planta silvestre del mismo nombre, similar al romero en apariencia y a las espinacas en cuanto a su sabor ácido y ligeramente salado”.

¿Qué dijeron los mexicanos sobre la calificación de los romeritos?

La reacción en redes sociales osciló entre quienes celebraron el reconocimiento negativo y quienes expresaron su desacuerdo.

Entre los mensajes más destacados, algunos usuarios escribieron: “Celebro que los romeritos estén entre los peores platillos” y “Que asco los romeritos”, mientras que otros defendieron la receta, señalando que “el hígado encebollado es delicioso y empanizado no se diga”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los romeritos forman parte de una larga tradición culinaria mexicana, especialmente durante las celebraciones de fin de año y en la temporada de Cuaresma, cuando se sustituyen las carnes rojas.

Historia de los Romeritos

Su ingrediente principal, una hierba denominada quelite, ha sido consumido desde tiempos prehispánicos.

A pesar de la baja calificación de Taste Atlas, el platillo sigue ocupando un lugar central en las mesas mexicanas.

La popularidad de los romeritos se refleja también en la diversidad de preparaciones, que incluyen variantes con tortitas de camarón seco molido, servidas comúnmente junto a arroz blanco o rojo.

Otros platillos mexicanos entre los peores del mundo

Esta es la lista de
Esta es la lista de peores platillos en el mundo según Taste Atlas (Captura de pantalla Instagram/@tasteatlas)

En la misma lista de Taste Atlas, otros platillos mexicanos también recibieron menciones negativas, como el hígado encebollado en el lugar 44 y los chongos zamoranos en el puesto 31.

¿Qué son los romeritos?

Los romeritos con tortas de camarón son un platillo tradicional mexicano, especialmente popular en épocas como la Navidad y Semana Santa.

Su receta combina dos ingredientes principales: los romeritos, un quelite que suele crecer en zonas semiáridas de México, y las tortas de camarón seco, que aportan sabor y textura a la preparación.

El platillo suele acompañarse de mole y nopales, convirtiéndose en una fuente relevante de fibra, proteínas y minerales.

Foto: Instagram/@empacadorafritz
Foto: Instagram/@empacadorafritz

¿Qué tan sanos son los romeritos?

El principal beneficio de los romeritos con tortas de camarón es su aporte proteico y mineral gracias a la combinación de vegetales y mariscos.

El aporte nutricional de los romeritos destaca por el contenido de:

  • fibra
  • calcio
  • hierro
  • potasio
  • folatos
  • vitamina C
  • vitamina A

Por cada 100 gramos, los romeritos ofrecen:

  • cerca de 3 gramos de proteína
  • 3 gramos de fibra
  • 170 miligramos de calcio
  • 2,2 miligramos de hierro
  • 230 miligramos de potasio
  • 214 microgramos de folatos
  • 62 miligramos de vitamina C
  • 420 microgramos de equivalente de retinol (vitamina A) de acuerdo con la información comparada con otras verduras de hoja verde.

Las tortas de camarón seco, por su parte, aportan gran cantidad de proteína animal: alrededor de 63 gramos de proteína y 684 miligramos de calcio por cada 100 gramos de camarón seco salado, además de un contenido muy elevado de sodio, potasio y hierro.

El camarón fresco, base de muchas tortas, aporta 20 gramos de proteína y 205 miligramos de potasio por cada 100 gramos.

