CFE reestablece en su totalidad el servicio eléctrico en CDMX y el Estado de México tras el sismo de 6.5

CFE informa sobre progreso en el suministro eléctrico tras sismo de 6.5. (CFEmx)

Este 2 de enero de 2026, unas horas después de que un sismo de magnitud 6.5 sacudió el centro y sur del país, el restablecimiento del suministro eléctrico en la Ciudad de México y el Estado de México fue confirmado de manera completa, mientras las labores continúan en otras regiones afectadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, a las 15:30 horas, el servicio se había recuperado en un 99.9% de los usuarios afectados, quedando únicamente 112 personas pendientes de reconexión.

Progreso en la restauración eléctrica tras el sismo

Como resultado del movimiento telúrico con epicentro en San Marcos, Guerrero, la CFE movilizó a 354 trabajadores electricistas, apoyados por 79 grúas y 138 vehículos, para atender los daños producidos en la red eléctrica.

El reporte oficial destacó que “operan con normalidad las dos líneas de transmisión que se reportaron fuera de servicio al inicio: Papagayo - Cruz Grande y Pinotepa - Ometepec”, y aseguró que no se identificaron desperfectos en la infraestructura de generación eléctrica.

El comunicado de la CFE precisó que las inspecciones civiles posteriores al evento se mantienen activas para detectar cualquier área que requiera atención adicional.

Usuario de TikTok muestra el movimiento al interior de su casa tras sismo de 6.5 en México (TikTok: belmon.t)

Recomendaciones de protección civil ante sismos

Las autoridades de Protección Civil recordaron que, después de un sismo, comienza una fase crítica dedicada a la revisión y prevención de riesgos adicionales. Sostienen que una reacción ordenada permite detectar daños estructurales, atender a personas lesionadas y reducir accidentes secundarios, como pueden ser caídas de objetos, colapsos parciales o contacto con cables energizados. Entre las recomendaciones clave, se encuentra la importancia de seguir únicamente las indicaciones de fuentes oficiales, ya que “difundir rumores o información no verificada puede generar pánico innecesario”.

Elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia realizan recorridos en las zonas afectadas para evaluar daños e informar a la ciudadanía. En este contexto, se subraya la relevancia de utilizar canales oficiales como altavoces, redes sociales institucionales, radio y televisión para recibir actualizaciones confiables.

Funcionamiento de la alerta sísmica y dispositivos móviles

Según la información proporcionada por la ATDT, el 95% de las antenas de telefonía emitieron la señal de alerta sísmica, lo que permitió que millones de teléfonos dentro del polígono de riesgo recibieran el aviso oportunamente.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), en colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), definió un polígono de alertamiento que incluyó a 20 estados.

Para asegurar la recepción de alertas en dispositivos móviles, la ATDT recomendó verificar la configuración correcta:

En Android, ingresar a Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción.

En iOS, acceder a Configuración > Notificaciones y activar las opciones correspondientes al final de la sección.

La ATDT enfatizó que “sin estas configuraciones, los teléfonos no podrán recibir el aviso, aun cuando exista cobertura en la zona”.

Explosión de transformador en la alcaldía Cuauhtémoc tras sismo de 6.5 (x / @supermalnick)

Puntos más destacados sobre el trabajo de CEF tras el sismo de 6.5

El servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad en la Ciudad de México y el Estado de México , con solo 112 usuarios aún pendientes en otras regiones.

354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos fueron desplegados por la CFE para atender las afectaciones.

No se registraron daños en las centrales generadoras de electricidad, manteniéndose inspecciones adicionales para asegurar la infraestructura.