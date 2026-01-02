México

¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la Ciudad de México en caso de un sismo u otro incidente de alto riesgo?

Las autoridades señalaron que el 98 por ciento de los altavoces funcionaron correctamente durante el temblor que se registró esta mañana

Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones auxiliares. (C5CDMX)

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el 98 por ciento de los altavoces vinculados al sistema de alerta sísmica funcionaron correctamente durante el sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de enero de 2026. Este alto grado de operatividad resultó clave para que la población recibiera a tiempo la advertencia y pudiera iniciar evacuaciones preventivas.

En varios puntos de la capital, la percepción prolongada del movimiento sísmico llevó a que numerosos habitantes abandonaran sus viviendas en estado de alarma. Mientras algunos salían aún en pijama debido a la hora del suceso, otros ya transitaban hacia sus centros laborales o se encontraban inmersos en actividades matutinas, lo que ocasionó desalojos tanto en calles como en edificios habitacionales y oficinas.

temblor sismo CDMX 2 enero (Foto: Jesús Aviles)

¿Qué son los altavoces de la Ciudad de México?

En la Ciudad de México hay más de 13 mil postes equipados con altavoces digitales que han permitido implementar un sistema de comunicación pública que no solo emite la alerta sísmica, sino que también cumple funciones de difusión de mensajes de seguridad, advertencias ante incidentes de alto riesgo y anuncios relacionados con la localización de personas desaparecidas.

Estos dispositivos, integrados en puntos estratégicos de la capital, contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias mediante el envío inmediato de información relevante a la población.

Así lucen las cámaras y altavoces conectados al C5. (Gobierno de la Ciudad de México)

¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la Ciudad de México?

Para quienes necesitan reportar fallas en los altavoces instalados en la Ciudad de México, LOCATEL facilita la generación del folio SUAC, que permite dar seguimiento a las incidencias detectadas. Al realizar este trámite, resulta fundamental contar con el número de identificación del poste involucrado, lo que permite acelerar el proceso de registro y atención.

Las personas interesadas pueden comunicarse con LOCATEL utilizando el número telefónico 555658 1111, así como a través de las redes sociales o el chat disponible. En cada caso, es necesario describir detalladamente la falla observada y proporcionar, además del ID del altavoz, la ubicación exacta donde se encuentra el dispositivo.

Para asegurar que la atención y el seguimiento sean efectivos, LOCATEL solicita un correo electrónico de contacto. De este modo, quienes reportan pueden recibir actualizaciones sobre el estatus de su solicitud y cualquier información relevante respecto a la reparación o mantenimiento del altavoz reportado.

  • Contáctanos a través del teléfono de LOCATEL 555658 1111, redes sociales o nuestro chat
  • Describe la falla y proporciona el ID o la ubicación del altavoz
  • Proporciona un correo electrónico para darle seguimiento
En la Ciudad de México hay más de 13 mil postes equipados con altavoces (Gobierno de la Ciudad de México)

Recomendaciones en caso de un sismo

Verificar la ausencia de lesiones personales constituye el primer paso tras un sismo. El siguiente consiste en aplicar los procedimientos definidos en el plan familiar de emergencia y recurrir únicamente a información proveniente de fuentes oficiales y autoridades locales antes de regresar a casa.

Antes de un movimiento sísmico, resulta fundamental preparar una Mochila de Emergencia y asegurarse de que la vivienda tenga una estructura resistente ante temblores. Es necesario asignar responsabilidades a cada integrante de la familia y establecer rutas de evacuación. Además, todos deben saber cómo cerrar los registros de agua, gas y cortar la electricidad, así como retirar objetos pesados de las partes elevadas de la vivienda.

"Sí está fuerte", dice usuario de TikTok durante temblor de 6.5 en CDMX (TikTok, gilaroni)

Durante un temblor, se debe adoptar la posición de agacharse, cubrirse y sujetarse. Mantener la calma y evitar correr mientras la tierra tiembla ayuda a reducir riesgos. Es importante alejarse de ventanas, objetos susceptibles de caer, árboles y cables eléctricos.

