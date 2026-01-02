Beca Rita Cetina 2026: así será el registro para estudiantes de primaria

Ampliará su cobertura en este año para incluir a estudiantes de primaria pública en México

Hasta ahora, la Beca Rita Cetina se otorga a estudiantes de secundaria; sin embargo, como parte de la política federal para fortalecer la permanencia escolar desde edades tempranas, el programa se extenderá a niñas y niños de primaria a partir de 2026. La medida busca reducir el abandono escolar por causas económicas y apoyar directamente a las familias.

Registro en línea: así será el proceso para primaria

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 se realizará de forma digital, mediante el portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. El trámite deberá ser efectuado por la madre, el padre o el tutor legal del alumno, quien necesitará contar con una cuenta Llave MX, mecanismo de identificación digital del Gobierno federal.

De acuerdo con la información disponible, el proceso contempla los siguientes pasos:

Acceder al portal oficial: ingresar a www.becaritacetina.gob.mx desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Iniciar sesión: utilizar la cuenta Llave MX del padre, madre o tutor. Registrar los datos del tutor: capturar CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente. Registrar los datos del estudiante: ingresar la CURP del alumno, el grado que cursa y la escuela primaria pública donde está inscrito. Enviar la solicitud: revisar la información, enviar el formulario y descargar el comprobante de registro. Validación: esperar la confirmación oficial; los datos serán verificados por las autoridades educativas antes de aprobar el apoyo.

Las autoridades recomiendan guardar el comprobante, ya que será el respaldo del trámite en caso de aclaraciones.

Requisitos y condiciones para acceder a la beca

Para completar el registro, se solicitará contar con la siguiente documentación y datos:

CURP del tutor y del estudiante

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio

Número de celular y correo electrónico de contacto

Entre las condiciones principales, el alumno deberá estar inscrito en una escuela primaria pública y no recibir otra beca federal para el mismo fin, a fin de evitar duplicidad de apoyos.

¿Qué grados recibirán primero la Beca Rita Cetina?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la incorporación de estudiantes de primaria será escalonada durante 2026. Según el calendario previsto:

Enero de 2026: se integrarán estudiantes de sexto, quinto y cuarto grado .

Septiembre de 2026: se sumarán alumnos de tercero, segundo y primero de primaria.

Este esquema permitirá ampliar gradualmente el padrón de beneficiarios y asegurar la correcta operación del programa en todo el país.

Un apoyo que amplía su alcance en educación básica

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno federal en materia educativa. Su expansión a nivel primaria representa un paso relevante para fortalecer la educación básica y brindar respaldo económico a las familias desde los primeros años escolares.

Las fechas exactas de registro, los montos del apoyo y los lineamientos finales serán confirmados por las autoridades conforme se acerque la implementación del programa.

En resumen:

La Beca Rita Cetina se ampliará en 2026 para incluir a estudiantes de primaria pública en todo el país.

El registro será en línea , a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx .

Madres, padres o tutores deberán contar con una cuenta Llave MX para realizar el trámite.

Durante el registro se capturarán datos del tutor (CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio) y del estudiante (CURP, grado y escuela).

El proceso incluye llenado de formularios, envío de solicitud y descarga de un comprobante , que deberá conservarse.

La información proporcionada será validada posteriormente por las autoridades educativas antes de autorizar el apoyo.

Requisitos principales: CURP del tutor y del alumno, identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio, correo electrónico y número celular.

El alumno deberá estar inscrito en una escuela primaria pública y no recibir otra beca federal para el mismo fin.

La incorporación será escalonada : Enero de 2026: estudiantes de sexto, quinto y cuarto grado . Septiembre de 2026: alumnos de tercero, segundo y primero de primaria .

Las fechas oficiales y montos del apoyo se confirmarán a través de los canales oficiales del programa.