Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán sorprende al publicar un mensaje en redes sociales el primer día de 2026, generando reacciones inmediatas entre sus fans (Instagram)

El arranque de 2026 estuvo marcado por un gesto que acaparó la atención del mundo del espectáculo en México: Alejandra Guzmán publicó un mensaje en sus redes sociales que de inmediato agitó las interpretaciones entre sus seguidores, tanto por su reciente historial de salud como por la relación con su hija, Frida Sofía.

Pocas horas antes del Año Nuevo, la intérprete compartió una imagen junto a una fogata acompañada de un texto breve pero sugerente: “Por un año de cambio de piel… namaste”.

Esta frase, publicada por Guzmán en vísperas del 2026, generó gran incertidumbre y reacciones divididas. Una parte de su público atribuyó la reflexión al prolongado proceso de recuperación física que la artista ha atravesado desde mediados del año anterior.

Otros, en cambio, interpretaron el mensaje en clave personal y familiar, en referencia a la distancia que ha caracterizado su vínculo con su hija en los últimos años.

La cantante mexicana acompaña su foto junto a una fogata con el texto 'Por un año de cambio de piel… namaste', alimentando las especulaciones (IG)

La salud de la cantante cobró notoriedad en 2025, cuando una afección la obligó a cancelar sus presentaciones y a someterse a una cirugía en la columna vertebral, situación que mantuvo a Alejandra Guzmán alejada de los escenarios durante varios meses.

A pesar de la ola de especulaciones, la información pública señala que se encuentra en proceso de recuperación y espera retomar sus actividades profesionales durante 2026.

La posible dimensión personal del mensaje publicado por Guzmán cobra relevancia cuando se examina la historia reciente de su relación familiar.

Alejandra Guzmán compartió en Instagram la radiografía de su columna y cadera tras cirugía de emergencia (IG)

La distancia con Frida Sofía ha ocupado un lugar central en la narrativa mediática desde que la joven participó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde denunció públicamente un episodio de abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán. Este hecho profundizó el distanciamiento entre madre e hija.

Sin embargo, hacia noviembre de 2024, tras la muerte de Silvia Pinal, la cantante declaró que había restablecido el contacto con su hija, una revelación que avivó rumores sobre una posible reconciliación.

El público permanece atento a los próximos pasos de Alejandra Guzmán, quien tras un año marcado por desafíos personales y de salud, inicia 2026 bajo la promesa de una etapa renovada.

La salud de Alejandra Guzmán continuó preocupando a sus seguidores tras la cirugía que la mantuvo alejada de los escenarios durante 2025 (IG: @laguzmanmx)

Alejandra y Frida Sofía Guzmán, una relación agridulce

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, ha sido distante y conflictiva en los últimos años. El distanciamiento se profundizó después de las acusaciones públicas de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, en 2021.

La muerte de Silvia Pinal en 2024 propició un acercamiento, ya que Alejandra facilitó una llamada para que Frida pudiera despedirse de su abuela.

Tras la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán reveló haber retomado el contacto con Frida Sofía, avivando rumores de reconciliación familiar (Foto: Instagram)

En enero de 2025, Alejandra Guzmán confirmó que había retomado el contacto con su hija y expresó públicamente su amor por ella. Sin embargo, en mayo de 2025, aclaró que seguían sin estar cerca y que cada una había tomado su propio camino.

Hasta la fecha, la relación se mantiene intermitente, con momentos de comunicación pero sin reconciliación definitiva.