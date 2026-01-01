México

Resultados Sorteo Magno 390 de Fin de Año Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 31 de diciembre 2025

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Guardar
(Conoce los resultados de la
(Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este miércoles 31 de diciembre de 2025) (Lotería Nacional)

El Sorteo Magno de la Lotería Nacional, siendo uno de los más emblemáticos de la institución que cuenta con más de 250 años de historia y destina sus ganancias a causas sociales y de asistencia pública, dio a conocer los números ganadores del último sorteo del año, celebrado este miércoles 31 de diciembre de 2025.

En esta edición, el sorteo entregó un total de 104 millones de pesos en premios en cuatro series. Aunque se realiza de forma periódica, cobra relevancia cuando coincide con eventos como el cierre de septiembre o la llegada del Año Nuevo.

La tradición del Sorteo Magno de Año Nuevo de la Lotería Nacional ha acompañado durante décadas a millones de personas al inicio de cada año, avivando la esperanza y la confianza en las nuevas oportunidades. Esta edición especial representa el deseo común de prosperidad y bienestar, y marca el arranque de nuevos caminos con el espíritu propio de un comienzo.

Sorteo Magno del 30 de septiembre de 2025 premio mayor

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 104 millones de pesos: 28315
  • Premio de 10 millones de pesos: 27779
  • Premio de 1.6 millones de pesos: 38110
  • Premio de 1.6 millones de pesos: 46055
  • Premio de 1.6 millones de pesos: 36488
  • Premio de 1.6 millones de pesos: 19257
  • Premio de 800 mil pesos: 25643
  • Premio de 800 mil pesos: 13671
  • Premio de 800 mil pesos: 45977
  • Premio de 800 mil pesos: 24287

¿Cómo funciona el Sorteo Magno?

Billetes y cachitos: Cada billete está dividido en 20 cachitos. Un billete completo representa una serie (o varias, dependiendo del sorteo). Por ejemplo:

Costo por cachito: Aproximadamente 120 pesos.

Costo por billete completo: 2,400 pesos (por 20 cachitos).

Series: El sorteo suele emitir varias series (por ejemplo, 4 series para un total de 60,000 billetes). Cada serie tiene su propio premio mayor.

Números: Cada billete tiene un número único de 5 dígitos (del 00000 al 19999, por ejemplo), asignado aleatoriamente.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM
FOTO: CORTESÍA LORERÍA NACIONAL/CUARTOSCURO.COM

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

  • Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.
  • Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza

Temas Relacionados

Sorteo MagnoLotería Nacionalmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Durante los últimos 12 meses, las separaciones amorosas de celebridades mexicanas dominaron las tendencias en redes sociales y medios de comunicación

De Alicia Villarreal y Cruz

Brugada anuncia que tomará días de descanso después de Año Nuevo: “Quiero ir a Oaxaca”

“Pienso descansar después del 31″, dijo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Brugada anuncia que tomará días

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Primeros reportes señalan que habría sido capturado junto con otras tres personas

Capturan a Pedro Inzunza, “El

Días de descanso obligatorio 2026: trabajadores deberán recibir más sueldo si laboran en las siguientes fechas

Las jornadas reconocidas son aplicables tanto en el sector público como privado y están protegidas por la por la Ley Federal de Trabajo

Días de descanso obligatorio 2026:

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo a instituciones públicas

La dependencia iniciará acciones ante la Fiscalía General de la República si se detecta la participación de alguna persona servidora pública

Secretaría Anticorrupción investiga presunto hackeo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a Pedro Inzunza, “El

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

De Alicia Villarreal y Cruz

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

Sergio Mayer Mori y su supuesta nueva novia pasan juntos Año Nuevo con románticas vacaciones en la playa

A 5 meses de su ruptura, Laura Flores manda indirecta ¿para Lalo Salazar?: “No quiero estar mal acompañada”

Este es el récord que busca romper la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en CDMX tras éxito de Polymarchs el año pasado

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres