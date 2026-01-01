Resultados Sorteo Magno 390 de Fin de Año Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 31 de diciembre 2025

(Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este miércoles 31 de diciembre de 2025) (Lotería Nacional)

El Sorteo Magno de la Lotería Nacional, siendo uno de los más emblemáticos de la institución que cuenta con más de 250 años de historia y destina sus ganancias a causas sociales y de asistencia pública, dio a conocer los números ganadores del último sorteo del año, celebrado este miércoles 31 de diciembre de 2025.

En esta edición, el sorteo entregó un total de 104 millones de pesos en premios en cuatro series. Aunque se realiza de forma periódica, cobra relevancia cuando coincide con eventos como el cierre de septiembre o la llegada del Año Nuevo.

La tradición del Sorteo Magno de Año Nuevo de la Lotería Nacional ha acompañado durante décadas a millones de personas al inicio de cada año, avivando la esperanza y la confianza en las nuevas oportunidades. Esta edición especial representa el deseo común de prosperidad y bienestar, y marca el arranque de nuevos caminos con el espíritu propio de un comienzo.

Sorteo Magno del 30 de septiembre de 2025 premio mayor

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada

Premio mayor de 104 millones de pesos: 28315

Premio de 10 millones de pesos: 27779

Premio de 1.6 millones de pesos: 38110

Premio de 1.6 millones de pesos: 46055

Premio de 1.6 millones de pesos: 36488

Premio de 1.6 millones de pesos: 19257

Premio de 800 mil pesos: 25643

Premio de 800 mil pesos: 13671

Premio de 800 mil pesos: 45977

Premio de 800 mil pesos: 24287

¿Cómo funciona el Sorteo Magno?

Billetes y cachitos: Cada billete está dividido en 20 cachitos. Un billete completo representa una serie (o varias, dependiendo del sorteo). Por ejemplo:

Costo por cachito: Aproximadamente 120 pesos.

Costo por billete completo: 2,400 pesos (por 20 cachitos).

Series: El sorteo suele emitir varias series (por ejemplo, 4 series para un total de 60,000 billetes). Cada serie tiene su propio premio mayor.

Números: Cada billete tiene un número único de 5 dígitos (del 00000 al 19999, por ejemplo), asignado aleatoriamente.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Generalmente la recaudación es destinada a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza