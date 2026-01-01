México

Marcha LGBT en 2026: anuncian qué día será la movilización en CDMX

La organización encargada de convocar a la marcha publicó un mensaje indicando la fecha del evento

Créditos: Cuartoscuro
Créditos: Cuartoscuro

La organización Marcha LGBT CDMX anunció la fecha en que se tiene previsto realizar la ya tradicional movilización para comemorar el Día Internacional del Orgullo LGBT+ en el 2026, a la que acuden miles de personas que integran este sector de la población y aliados de dicha comunidad.

El colectivo, que es principal encargado de la convocatoria y organización de la XLVIII Marcha del Orgullo, publicó en su cuenta de X un breve mensaje e imagen para señalar que la fecha prevista será el próximo sábado 27 de junio.

En la publicación, destacó la frase: “Por lxs que no llegaron. Por lxs que siguen aquí”, sin precisar si la marcha de este año esatría dedicada a las víctimas de crímenes de odio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el cártel oficial ni la ruta o la hora en que comenzará, aunque usualmente los colectivos salen del Ángel de la Independencia, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma y Florencia, a partir de las 11:00 horas, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en el Centro Histórico.

Tampoco se han publicado las convocatorias para crear el cártel de la marcha ni el registro para los carros alegóricos, así como para el orden de los colectivos.

Marcha LGBT comunidad LGBT CDMX

