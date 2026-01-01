El tierno deseo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez para 2026: “Siempre está el sueño”

REUTERS/Ronda Churchill

Comenzó un nuevo año y con ello nuevas oportunidades para cumplir sueños personales o profesionales. Los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez lo tienen muy claro: agrandar la familia.

Según contó el intérprete de “Recuérdame” en entrevista para “Venga la Alegría”, entre sus planes está tener otro bebé.

“Hay planes que uno desea y pues solamente el de allá arriba decide. Ojalá que sí, nos encantaría. Si se da, sería maravilloso y si no, estamos también felices con ser tres. Pero bueno, siempre está el sueño de que si se logra, será maravilloso. Pero siempre quien decide es allá arriba", comentó.

Cabe recordar que el matrimonio ya tiene un hijo de dos años llamado León. El menor nació en agosto de 2023, aproximadamente un año después de que los famosos contrajeron nupcias en España.

Cynthia Rodríguez tuvo un embarazo “in vitro”

Los cantantes, ex participantes de La Academia, han procurado ser herméticos sobre su vida privada desde que comenzaron su relación amorosa. Sin embargo, en algunas ocasiones han compartido detalles.

En una ocasión, Cynthia Rodríguez reveló que se sometió a un procedimiento in vitro para concebir a su hijo León.

La también ex conductora de “Venga la Alegría” aseguró que tanto ella como su esposo tomaron la decisión de someterse a este tratamiento por una poderosa razón.

“Veníamos de una etapa en la que, cuando tenía 34 o 35 años, sabíamos que queríamos ser papás, pero también estábamos conscientes que para eso al final es la mujer quien tiene que parar un poco el ritmo de trabajo... no tienes que dejar de trabajar tampoco... le dije que ahorita no porque estaba en esto, haciendo novela y en tal... lo que hice fue congelar óvulos y después empezaron a surgir cosas empezando a posponerse... estábamos con el plan de ser papás”, confesó en entrevista para Ventaneando.

Cuando tomaron la decisión, pospusieron el plan unos meses más para poder celebrar su boda, así como su luna de miel.

A raíz de ello, su médico les presentó dos opciones: buscar el embarazo o someterse a un tratamiento in vitro con los óvulos congelados; los cantantes eligieron la segunda opción.

Hasta el momento, se desconoce si el matrimonio recurrirá a la misma opción en la búsqueda de un segundo hijo.