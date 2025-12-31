Capi Pérez e Itzel Barro serán papás por segunda vez: “Te esperamos con muchísimo amor”

(IG: @holaenfermera)

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido en la industria del entretenimiento nacional como el Capi Pérez, sorprendió a sus seguidores con una gran noticia en vísperas de Año Nuevo.

Él y su esposa, Itzel Barro, se encuentran en la dulce espera de su segundo bebé.

"Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, publicaron en Instagram.

El conductor y su esposa anunciaron la enhorabuena en vísperas de Año Nuevo. Crédito: IG: @holaenfermera

El matrimonio repitió el trend de TikTok que hicieron en mayo de 2024 para anunciar su primer embarazo, pero ahora con su primogénito Vicente entre sus brazos, quien además lució una gorra con la frase “Hermano mayor”.

La noticia retumbó en redes sociales y personalidades del medio artístico nacional como Cynthia Rodríguez, Poncho de Nigris, Luz Elena González y Kristal Silva, por mencionar algunos, felicitaron a la pareja.

"¡Felicidades! Los queremos mucho“, escribió Cynthia Rodríguez.

"Que bonito, felicidades a toda la familia que tanto quiero", comentó Kristal Silva.

“Felicidades a los tres !!! Qué alegría!!”, comentó Flor Rubio.

“¡Muchas felicidades a toda la familia! Comenzando una gran bendición desde ya para el 2026″, reaccionó Luz Elena González.

La pareja no ha revelado cuál será el sexo de su próximo bebé (Foto: Instagram)

Hasta el momento, se desconocen más detalles al respecto.

Hallan sin vida a Itzel Montserrat González Barro, prima de la esposa del Capi Pérez

El conductor y su esposa compartieron la noticia en medio de un duro momento familiar.

Y es que Nataly Montserrat González Barro, prima de Itzel, fue localizada sin vida en Cancún, Quintana Roo, tras ser reportada como desaparecida.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información que compartió la esposa del conductor en sus redes sociales, se perdió el paradero de la joven de 30 años después de que salió de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Cancún, aproximadamente a las 23:30 horas del 25 de diciembre.

La familia reportó la desaparición de Nataly mediante el Protocolo Alba, que establece la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Lamentablemente, la joven de 30 años fue localizada sin vida el 28 de diciembre.

(Facebook: Búsqueda Qroo. )

Itzel Barro confirmó la noticia a través de sus redes sociales; no reveló información sobre el caso, pero agradeció el apoyo que recibió y pidió discreción.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, informó Itzel Barro.