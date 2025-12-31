México

Capi Pérez e Itzel Barro serán papás por segunda vez: “Te esperamos con muchísimo amor”

El conductor y su esposa compartieron la noticia en medio de un duro momento familiar

Guardar
(IG: @holaenfermera)
(IG: @holaenfermera)

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido en la industria del entretenimiento nacional como el Capi Pérez, sorprendió a sus seguidores con una gran noticia en vísperas de Año Nuevo.

Él y su esposa, Itzel Barro, se encuentran en la dulce espera de su segundo bebé.

"Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor, publicaron en Instagram.
El conductor y su esposa anunciaron la enhorabuena en vísperas de Año Nuevo. Crédito: IG: @holaenfermera

El matrimonio repitió el trend de TikTok que hicieron en mayo de 2024 para anunciar su primer embarazo, pero ahora con su primogénito Vicente entre sus brazos, quien además lució una gorra con la frase “Hermano mayor”.

La noticia retumbó en redes sociales y personalidades del medio artístico nacional como Cynthia Rodríguez, Poncho de Nigris, Luz Elena González y Kristal Silva, por mencionar algunos, felicitaron a la pareja.

  • "¡Felicidades! Los queremos mucho“, escribió Cynthia Rodríguez.
  • "Que bonito, felicidades a toda la familia que tanto quiero", comentó Kristal Silva.
  • “Felicidades a los tres !!! Qué alegría!!”, comentó Flor Rubio.
  • “¡Muchas felicidades a toda la familia! Comenzando una gran bendición desde ya para el 2026″, reaccionó Luz Elena González.
La pareja no ha revelado
La pareja no ha revelado cuál será el sexo de su próximo bebé (Foto: Instagram)

Hasta el momento, se desconocen más detalles al respecto.

Hallan sin vida a Itzel Montserrat González Barro, prima de la esposa del Capi Pérez

El conductor y su esposa compartieron la noticia en medio de un duro momento familiar.

Y es que Nataly Montserrat González Barro, prima de Itzel, fue localizada sin vida en Cancún, Quintana Roo, tras ser reportada como desaparecida.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información que compartió la esposa del conductor en sus redes sociales, se perdió el paradero de la joven de 30 años después de que salió de su domicilio, ubicado en una zona residencial de Cancún, aproximadamente a las 23:30 horas del 25 de diciembre.

La familia reportó la desaparición de Nataly mediante el Protocolo Alba, que establece la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Lamentablemente, la joven de 30 años fue localizada sin vida el 28 de diciembre.

(Facebook: Búsqueda Qroo. )
(Facebook: Búsqueda Qroo. )

Itzel Barro confirmó la noticia a través de sus redes sociales; no reveló información sobre el caso, pero agradeció el apoyo que recibió y pidió discreción.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, informó Itzel Barro.

Temas Relacionados

Capi PérezItzel BarroNataly Montserrat González BarroFamosas EmbarazadasCancún2026Año NuevoAño Nuevo 2026mexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Jorge Romero afirma que aprobación de Morena es por la entrega de becas y pensiones: “En todo lo demás están feamente reprobados”

El dirigente nacional del PAN afirmó que 46% de la población “no se cree el cuanto de la 4T”

Jorge Romero afirma que aprobación

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Nombran a la británica Harbour Energy como operadora del megayacimiento Zama en México

El yacimiento fue descubierto en 2017 y se localiza cerca de Tabasco

Nombran a la británica Harbour

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

La cantante continúa generando conversación en redes sociales, esta vez por el debate en torno a su talento

Ángela Aguilar es llamada “la

“Estancamiento económico en México con redistribución en la 4T”: exsubgobernador de Banxico

Reconoce estabilidad macroeconómica, histórica reducción de la pobreza, pero falta crecimiento e inversión, especialmente privada

“Estancamiento económico en México con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar es llamada “la

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

Las cinco mejores películas de 2025 y dónde verlas en México

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

Así recibió Galilea Montijo el 2026 en Hong Kong | Video

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico