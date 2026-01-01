El snack saludable lleno de proteína que puedes consumir entre comidas y que aumentará tu masa muscular

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de snacks entre comidas suele asociarse con opciones altas en azúcar o grasas, pero en los últimos años surgieron alternativas que aportan beneficios nutricionales concretos. Uno de los snacks más recomendados por especialistas en nutrición deportiva es el huevo duro, una fuente natural de proteínas de alta calidad. Este alimento ganó popularidad entre quienes buscan aumentar su masa muscular sin recurrir a suplementos artificiales, debido a su perfil completo de aminoácidos y su bajo costo.

El huevo duro, además de ser práctico y fácil de transportar, contiene todos los nutrientes esenciales para la reparación y el crecimiento muscular. Su perfil nutricional incluye vitaminas del grupo B, minerales como el fósforo y el selenio, y grasas saludables en cantidades moderadas. Elegir este snack permite mantener la saciedad durante varias horas, lo que ayuda a regular el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías provenientes de productos ultraprocesados. La versatilidad del huevo duro facilita su integración en distintos tipos de dieta, desde planes de control de peso hasta rutinas centradas en el desarrollo muscular.

El huevo duro como fuente de proteína

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo duro se considera una de las mejores fuentes naturales de proteína completa, ya que aporta cerca de seis gramos de proteína por unidad. La calidad de sus aminoácidos favorece la síntesis muscular, un aspecto clave para quienes realizan ejercicio de fuerza o buscan ganar masa muscular. Consumirlo entre comidas ayuda a distribuir de manera eficiente la ingesta proteica a lo largo del día, optimizando el proceso de recuperación muscular.

Beneficios adicionales para la salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este snack no solo contribuye al desarrollo muscular. El huevo duro aporta colina, un nutriente esencial para el funcionamiento cerebral y la memoria, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la salud ocular. La combinación de proteínas, vitaminas y minerales convierte al huevo duro en un alimento funcional, adecuado para distintas edades y estilos de vida.

Cómo incorporar el huevo duro en la dieta diaria

Para aprovechar al máximo sus beneficios, los nutricionistas sugieren consumir el huevo duro en su forma natural, sin agregar mayonesa ni aceites. Puede acompañarse con vegetales frescos, en ensaladas o como parte de una colación después de entrenar. Este snack saludable destaca por su bajo contenido calórico en comparación con otros alimentos procesados, lo que lo convierte en una opción conveniente para quienes buscan mejorar su composición corporal sin sacrificar sabor ni practicidad