México

El snack saludable lleno de proteína que puedes consumir entre comidas y que aumentará tu masa muscular

Esta botana es deliciosa y nutritiva

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de snacks entre comidas suele asociarse con opciones altas en azúcar o grasas, pero en los últimos años surgieron alternativas que aportan beneficios nutricionales concretos. Uno de los snacks más recomendados por especialistas en nutrición deportiva es el huevo duro, una fuente natural de proteínas de alta calidad. Este alimento ganó popularidad entre quienes buscan aumentar su masa muscular sin recurrir a suplementos artificiales, debido a su perfil completo de aminoácidos y su bajo costo.

El huevo duro, además de ser práctico y fácil de transportar, contiene todos los nutrientes esenciales para la reparación y el crecimiento muscular. Su perfil nutricional incluye vitaminas del grupo B, minerales como el fósforo y el selenio, y grasas saludables en cantidades moderadas. Elegir este snack permite mantener la saciedad durante varias horas, lo que ayuda a regular el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías provenientes de productos ultraprocesados. La versatilidad del huevo duro facilita su integración en distintos tipos de dieta, desde planes de control de peso hasta rutinas centradas en el desarrollo muscular.

El huevo duro como fuente de proteína

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo duro se considera una de las mejores fuentes naturales de proteína completa, ya que aporta cerca de seis gramos de proteína por unidad. La calidad de sus aminoácidos favorece la síntesis muscular, un aspecto clave para quienes realizan ejercicio de fuerza o buscan ganar masa muscular. Consumirlo entre comidas ayuda a distribuir de manera eficiente la ingesta proteica a lo largo del día, optimizando el proceso de recuperación muscular.

Beneficios adicionales para la salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este snack no solo contribuye al desarrollo muscular. El huevo duro aporta colina, un nutriente esencial para el funcionamiento cerebral y la memoria, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la salud ocular. La combinación de proteínas, vitaminas y minerales convierte al huevo duro en un alimento funcional, adecuado para distintas edades y estilos de vida.

Cómo incorporar el huevo duro en la dieta diaria

Para aprovechar al máximo sus beneficios, los nutricionistas sugieren consumir el huevo duro en su forma natural, sin agregar mayonesa ni aceites. Puede acompañarse con vegetales frescos, en ensaladas o como parte de una colación después de entrenar. Este snack saludable destaca por su bajo contenido calórico en comparación con otros alimentos procesados, lo que lo convierte en una opción conveniente para quienes buscan mejorar su composición corporal sin sacrificar sabor ni practicidad

Temas Relacionados

Masa MuscularProteínaSaludBienestarHuevoAlimentosSnackmexico-noticias

Más Noticias

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Santos Saúl inició su carrera a los 15 años y desde sus primeras peleas mostró disciplina y constancia para ser campeón mundial

La caída de Canelo Álvarez

El jugo detox que debes tomar para depurar tu organismo tras los excesos de las fiestas decembrinas

Los ingredientes frescos pueden ser un aliado para hidratar el cuerpo y favorecer el bienestar después de celebraciones intensas

El jugo detox que debes

Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas que lo llevaron varias veces al hospital: “Pasé infiernos muy feos”

El presentador de ‘Hoy’ sorprendió al contar cómo las hospitalizaciones lo ayudaron a superar un pasado lleno de excesos, mostrando su lado más humano

Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas

La canción más escuchada en Spotify México hoy

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

La canción más escuchada en

CFE 2026: paso a paso para cambiar el nombre del titular en el recibo de luz

Cambiar de domicilio o la compra de una casa pueden ser motivos suficientes para realizar este importante trámite en el inicio del nuevo año

CFE 2026: paso a paso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre Chapos y Mayos

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

ENTRETENIMIENTO

Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas

Raúl Araiza recuerda crisis alcohólicas que lo llevaron varias veces al hospital: “Pasé infiernos muy feos”

La canción más escuchada en Spotify México hoy

Paola Rojas afirma que Verónica Toussaint le dio trabajo el mismo día de su muerte: “Me resucitó”

Arca comparte imágenes de su actuación en Paseo de la Reforma por el Año Nuevo en México

‘Los Colorado’, hoy 1 de enero se estrena la serie animada del multiverso del Chapulín Colorado: dónde verla en México

DEPORTES

Las Águilas del América arrancarían

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título

México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026

Copa Pacífica 2026: cuándo y dónde ver los juegos de este torneo de pretemporada

Hombres y mujeres que marcaron la lucha libre mexicana en 2025