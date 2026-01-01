El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

El cofundador del Cártel de Sinaloa recibirá este 2026 su sentencia. (Jesús Avilés | Infobae México)

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, espera su sentencia en los Estados Unidos luego de declararse culpable de dos cargos de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York en agosto pasado.

El histórico líder, caracterizado por mantener un bajo perfil que le permitió no haber sido ubicado en ninguna ocasión por autoridades mexicanas hasta su arresto en EEUU, será el primero en recibir sentencia en 2026 luego de su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también exlíder del Cártel de Sinaloa.

¿Declaratoria de culpabilidad o sentencia a prisión de por vida?, las dudas en el proceso de “El Mayo”

Tras declararse culpable en lo que parece haber sido un acuerdo con las autoridades estadunidenses, “El Mayo” renunció al derecho de apelar su sentencia y quedó expuesto a la cadena perpetua.

Esta decisión fue criticada por periodistas como Jesús Esquivel, quien señaló que no habría tenido ningún beneficio a cambio pese a llegar a un acuerdo para facilitar el proceso en su contra, lo cual representaría que habría sido engañado.

“¿Para qué un arreglo de culpabilidad si de todos modos lo iban a sentenciar a cadena perpetua? A menos que lo hayan engañado o que me lo hayan chamaqueado, como decimos en México, de lo contrario, ¿por qué aceptar un acuerdo?“, comentó en entrevista con Aristegui Noticias.

Ismael "El Mayo" Zambada, el presunto cofundador del cártel de Sinaloa que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, toma juramento junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern antes de declararse culpable mientras el juez de distrito estadounidense Brian Cogan preside el tribunal federal en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Al declararse culpable, “El Mayo” podría recibir, en al menos en uno de los cargos que enfrenta, la cadena perpetua como castigo mínimo. Esto pese a que las autoridades estadounidenses desistieron de buscar la pena de muerte en su contra.

Sin embargo, su caso podría dar un giro el 13 de abril de 2026 -cuando se declarará su sentencia- porque es el momento en el que se podría revelar una posible colaboración con las autoridades para obtener mayores beneficios.

Pese a esto, Frank Pérez, abogado de “El Mayo”, ha descartado cualquier tipo de colaboración con las autoridades estadounidenses, asegurando que “la información de El Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada”.

El abogado defensor del presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, Frank Pérez, sale después de una audiencia de declaración de culpabilidad en el Tribunal Federal de Brooklyn en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 13 de septiembre de 2024. REUTERS/Brendan McDermid

La sentencia del narcotraficante sinaloense estaba agendada en un primer momento para declararse el 13 de enero de 2026, pero su abogado afirmó que su equipo legal enfrentó condiciones “extraordinarias” que no les han permitido la preparación de documentos que deben entregar previo a la resolución judicial, entre los que señaló el incremento de la violencia en diversas regiones de México.

Debido a esto, “El Mayo” recibirá sentencia el 13 de abril de 2026, en medio de un proceso en el que se revelará si cuenta con alguna colaboración que le permita reducir su condena y pasar su retiro en una prisión con menores medidas restrictivas debido a su avanzada edad.

Una supuesta reunión y el papel de los hijos de “El Chapo”: así fue el secuestro de “El Mayo”

El Mayo afirmó haber sido secuestrado a través de cartas. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Luego de ser recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) Brooklyn, Zambada reveló tres cartas a través de su abogado, en las que aseguró haber sido engañado para acudir a una supuesta reunión con políticos de Sinaloa por parte de los hijos “El Chapo”, donde fue secuestrado.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad (…) Joaquín Guzmán López me invitó a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, declaró en una de las misivas.

Sus afirmaciones se confirmaron durante la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, quien a pesar de haber sido detenido junto a “El Mayo”, se encuentra colaborando con EEUU junto a su hermano Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Ambos no aparecen bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) debido a este proceso, el cual les permite tener beneficios a cambio de brindar información.

Ovidio y Joaquín son hijos del segundo matrimonio de 'El Chapo' Foto: Especial

El 1 de diciembre, el hijo de “El Chapo” se declaró culpable de dos cargos en su contra, por lo que podría pasar hasta 10 años de cárcel debido a su cooperación con EEUU.

Durante la audiencia se reveló que Joaquín Guzmán secuestró a una persona en Sinaloa, aunque no se dijo el nombre explicito de Ismael Zambada, su relato concuerda con lo dicho por el narcotraficante a través de sus cartas.

En su declaratoria, el hijo de “El Chapo” dijo haber engañado a un hombre para acudir a una reunión en Sinaloa con el objetivo de arreglar conflictos entre él y otras personas.

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” acudió a la reunión y fue llevado a una sala privada del edificio por Joaquín Guzmán, donde tendrían una conversación previa.

FILE PHOTO: A newspaper seller arranges newspapers reporting the El Paso, Texas, U.S., arrest of Mexican drug lord Ismael "El Mayo" Zambada and Joaquin Guzman Lopez, "El Chapo" Guzman's son, in Mexico City, Mexico July 26, 2024. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

“Sin que el 'Individuo A’ lo supiera, (Joaquín Guzmán) había quitado el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave. En ese momento, bajo su coordinación, varios hombres que trabajaban para él entraron en la sala por la ventana y esposaron al 'Individuo A’ y le colocaron una bolsa en la cabeza", se lee en el documento.

Luego de esposarlo, los sujetos armados sacaron a “El Mayo” por la ventana y lo subieron a una camioneta para trasladarlo a una pista de aterrizaje donde los esperaba una avioneta.

Joaquín Guzmán subió con Zambada a la aeronave en compañía de un piloto. Ataron al cofundador del Cártel de Sinaloa a uno de los asientos y, de acuerdo con la declaración, el hijo de “El Chapo” le brindó una bebida con sedantes, mismos que también consumió.

Imagen de archivo. Un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López arrestados en El Paso, es visto en Santa Teresa., Nuevo México. EEUU. 25 de julio de 2024. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Joaquín Guzmán aseguró que EEUU no le solicitó realizar el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, sino que lo habría realizado con la intención de obtener beneficios debido a que ya planeaba entregarse.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguraron que Joaquín Guzmán no obtuvo ningún beneficio por la entrega de “El Mayo”, tanto él como su hermano Ovidio Guzmán se encuentran colaborando y han logrado obtener el ingreso de 17 de sus familiares a ese país.

Este hecho no solo provocó una traición dentro del Cártel de Sinaloa, sino que desde el 9 de septiembre de 2024 comenzó una disputa interna entre las facciones de ambas familias - Los Chapitos y Los Mayos- que ha provocado una ola de violencia en Sinaloa que ha dejado más de 2 mil asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.