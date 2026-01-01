México

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

El 25 de julio de 2024 el cofundador de la organización criminal fue entregado a los Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán

Guardar
El cofundador del Cártel de
El cofundador del Cártel de Sinaloa recibirá este 2026 su sentencia. (Jesús Avilés | Infobae México)

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, espera su sentencia en los Estados Unidos luego de declararse culpable de dos cargos de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York en agosto pasado.

El histórico líder, caracterizado por mantener un bajo perfil que le permitió no haber sido ubicado en ninguna ocasión por autoridades mexicanas hasta su arresto en EEUU, será el primero en recibir sentencia en 2026 luego de su captura, ocurrida el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, también exlíder del Cártel de Sinaloa.

¿Declaratoria de culpabilidad o sentencia a prisión de por vida?, las dudas en el proceso de “El Mayo”

Tras declararse culpable en lo que parece haber sido un acuerdo con las autoridades estadunidenses, “El Mayo” renunció al derecho de apelar su sentencia y quedó expuesto a la cadena perpetua.

Esta decisión fue criticada por periodistas como Jesús Esquivel, quien señaló que no habría tenido ningún beneficio a cambio pese a llegar a un acuerdo para facilitar el proceso en su contra, lo cual representaría que habría sido engañado.

“¿Para qué un arreglo de culpabilidad si de todos modos lo iban a sentenciar a cadena perpetua? A menos que lo hayan engañado o que me lo hayan chamaqueado, como decimos en México, de lo contrario, ¿por qué aceptar un acuerdo?“, comentó en entrevista con Aristegui Noticias.

Ismael "El Mayo" Zambada, el
Ismael "El Mayo" Zambada, el presunto cofundador del cártel de Sinaloa que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos, toma juramento junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern antes de declararse culpable mientras el juez de distrito estadounidense Brian Cogan preside el tribunal federal en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de agosto de 2025 en este boceto de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Al declararse culpable, “El Mayo” podría recibir, en al menos en uno de los cargos que enfrenta, la cadena perpetua como castigo mínimo. Esto pese a que las autoridades estadounidenses desistieron de buscar la pena de muerte en su contra.

Sin embargo, su caso podría dar un giro el 13 de abril de 2026 -cuando se declarará su sentencia- porque es el momento en el que se podría revelar una posible colaboración con las autoridades para obtener mayores beneficios.

Pese a esto, Frank Pérez, abogado de “El Mayo”, ha descartado cualquier tipo de colaboración con las autoridades estadounidenses, asegurando que “la información de El Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada”.

El abogado defensor del presunto
El abogado defensor del presunto capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, Frank Pérez, sale después de una audiencia de declaración de culpabilidad en el Tribunal Federal de Brooklyn en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 13 de septiembre de 2024. REUTERS/Brendan McDermid

La sentencia del narcotraficante sinaloense estaba agendada en un primer momento para declararse el 13 de enero de 2026, pero su abogado afirmó que su equipo legal enfrentó condiciones “extraordinarias” que no les han permitido la preparación de documentos que deben entregar previo a la resolución judicial, entre los que señaló el incremento de la violencia en diversas regiones de México.

Debido a esto, “El Mayo” recibirá sentencia el 13 de abril de 2026, en medio de un proceso en el que se revelará si cuenta con alguna colaboración que le permita reducir su condena y pasar su retiro en una prisión con menores medidas restrictivas debido a su avanzada edad.

Una supuesta reunión y el papel de los hijos de “El Chapo”: así fue el secuestro de “El Mayo”

El Mayo afirmó haber sido
El Mayo afirmó haber sido secuestrado a través de cartas. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Luego de ser recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) Brooklyn, Zambada reveló tres cartas a través de su abogado, en las que aseguró haber sido engañado para acudir a una supuesta reunión con políticos de Sinaloa por parte de los hijos “El Chapo”, donde fue secuestrado.

“Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad (…) Joaquín Guzmán López me invitó a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, declaró en una de las misivas.

Sus afirmaciones se confirmaron durante la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, quien a pesar de haber sido detenido junto a “El Mayo”, se encuentra colaborando con EEUU junto a su hermano Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Ambos no aparecen bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) debido a este proceso, el cual les permite tener beneficios a cambio de brindar información.

Ovidio y Joaquín son hijos
Ovidio y Joaquín son hijos del segundo matrimonio de 'El Chapo' Foto: Especial

El 1 de diciembre, el hijo de “El Chapo” se declaró culpable de dos cargos en su contra, por lo que podría pasar hasta 10 años de cárcel debido a su cooperación con EEUU.

Durante la audiencia se reveló que Joaquín Guzmán secuestró a una persona en Sinaloa, aunque no se dijo el nombre explicito de Ismael Zambada, su relato concuerda con lo dicho por el narcotraficante a través de sus cartas.

En su declaratoria, el hijo de “El Chapo” dijo haber engañado a un hombre para acudir a una reunión en Sinaloa con el objetivo de arreglar conflictos entre él y otras personas.

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” acudió a la reunión y fue llevado a una sala privada del edificio por Joaquín Guzmán, donde tendrían una conversación previa.

FILE PHOTO: A newspaper seller
FILE PHOTO: A newspaper seller arranges newspapers reporting the El Paso, Texas, U.S., arrest of Mexican drug lord Ismael "El Mayo" Zambada and Joaquin Guzman Lopez, "El Chapo" Guzman's son, in Mexico City, Mexico July 26, 2024. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

“Sin que el 'Individuo A’ lo supiera, (Joaquín Guzmán) había quitado el cristal de una ventana que iba del piso al techo. Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la sala, Guzmán López cerró la puerta con llave. En ese momento, bajo su coordinación, varios hombres que trabajaban para él entraron en la sala por la ventana y esposaron al 'Individuo A’ y le colocaron una bolsa en la cabeza", se lee en el documento.

Luego de esposarlo, los sujetos armados sacaron a “El Mayo” por la ventana y lo subieron a una camioneta para trasladarlo a una pista de aterrizaje donde los esperaba una avioneta.

Joaquín Guzmán subió con Zambada a la aeronave en compañía de un piloto. Ataron al cofundador del Cártel de Sinaloa a uno de los asientos y, de acuerdo con la declaración, el hijo de “El Chapo” le brindó una bebida con sedantes, mismos que también consumió.

Imagen de archivo. Un avión
Imagen de archivo. Un avión que se cree transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López arrestados en El Paso, es visto en Santa Teresa., Nuevo México. EEUU. 25 de julio de 2024. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Joaquín Guzmán aseguró que EEUU no le solicitó realizar el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, sino que lo habría realizado con la intención de obtener beneficios debido a que ya planeaba entregarse.

Pese a que las autoridades estadounidenses aseguraron que Joaquín Guzmán no obtuvo ningún beneficio por la entrega de “El Mayo”, tanto él como su hermano Ovidio Guzmán se encuentran colaborando y han logrado obtener el ingreso de 17 de sus familiares a ese país.

Este hecho no solo provocó una traición dentro del Cártel de Sinaloa, sino que desde el 9 de septiembre de 2024 comenzó una disputa interna entre las facciones de ambas familias - Los Chapitos y Los Mayos- que ha provocado una ola de violencia en Sinaloa que ha dejado más de 2 mil asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.

Temas Relacionados

El Mayo ZambadaSentencia EEUUCártel de SinaloaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

El regreso de Arozarena y el esperado debut de Kirk refuerzan el sueño mexicano de conquistar la primera final de su historia

Randy Arozarena y Alejandro Kirk

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones benefició a más de 34 mil personas con cursos gratuitos en el 2025

Miles de estudiantes, servidores públicos y ciudadanos de todo el país accedieron a capacitación gratuita a través de la Escuela Pública de Código

La Agencia de Transformación Digital

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

AICM EN VIVO: estos son

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

Una cuarta temporada del reality show está en marcha

La Casa de los Famosos

Las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

Algunas manifestaciones en párpados y extremidades pueden ser un llamado de atención para cuidar el bienestar cardiovascular

Las señales poco conocidas en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guerra entre Chapos y Mayos

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

“Plan Michoacán” cierra el 2025 con nueve detenidos en aguacatero, armas, cartuchos y cargadores decomisados

Detienen a exalcalde de Atoyac, Veracruz, por homicidio doloso calificado tras concluir su gestión

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán comparte su mayor

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

P!nk inicia 2026 con cirugía de emergencia y fans en México temen la cancelación de sus conciertos

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero

Yolanda Andrade lanza esperanzador mensaje de Año Nuevo ante rumores de “eutanasia”

DEPORTES

Randy Arozarena y Alejandro Kirk

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

Las Águilas del América arrancarían el 2026 con el fichaje de Rodrigo Dourado

Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título

México en el centro del deporte mundial: los eventos imperdibles de 2026