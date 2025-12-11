Cambian fecha de sentencia de “El Mayo” Zambada en EEUU tras petición de su abogado Frank Pérez

Ismael "El Mayo" Zambada y su defensa legal lograron que la justicia de EEUU le dicte sentencia hasta el próximo 13 de abril de 2026 por los delitos cometidos cuando dirigía al Cártel de Sinaloa en México | Jovani Pérez / Infobae México

Esta mañana, la Corte del Distrito Este de Nueva York admitió que Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, sea sentenciado hasta el 13 de abril de 2026 después de que su abogado Frank Pérez presentara una petición de prórroga de 90 días para crear un “memorándum de sentencia” para su cliente en Estados Unidos.

De acuerdo con los registros oficiales, el documento ya fue turnado al tribunal de Nueva York y, poco después, fue aceptado por el juez titular, Brian Cogan. Así mismo se estipula que la defensa legal de “El Mayo” tiene hasta el próximo 30 de marzo de 2026 para presentar ese documento ante las instancias legales.

“La audiencia de sentencia se reprograma para el 13/04/2026 a las 10:00 a.m. en la Sala Ceremonial 2D Norte ante el juez Brian M. Cogan. De acuerdo con las reglas individuales del juez, el abogado defensor deberá presentar un ‘memorando de sentencia’ y cualquier objeción al Informe Pre-Sentencia (PSR) antes del 30 de marzo de 2026″, expone la notificación traducida al español.

La notificación del cambio en la fecha de sentencia para "El Mayo" Zambada ya fue firmada por el juez Brian Cogan | X / @keegan_hamilton

También se consigna que el gobierno norteamericano, a través de fiscalías y las instituciones de seguridad en Nueva York, deberán presentar una respuesta al equipo jurídico de “El Mayo” el 6 de abril de 2026 a más tardar.

Los puntos de Frank Pérez: “El Mayo” no puede ser sentenciado por falta de documentos judiciales y la violencia en México

La petición Frank Pérez expone que el equipo legal enfrenta “condiciones extraordinarias” que han limitado la preparación de los documentos que deben entregarse previo a la resolución judicial. En el escrito detalla igualmente que el incremento de la violencia en diversas regiones de México ha dificultado la recopilación de información clave para la defensa.

En uno de los pasajes centrales de la carta, Pérez advierte lo siguiente: “Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan mayor violencia e inestabilidad, lo que ha obstaculizado significativamente nuestra capacidad de recopilar la información necesaria”.

Uno de las razones fundamentales por las que Frank Pérez solicitó la prórroga para la sentencia de "El Mayo" es el crecimiento de la violencia en México | Brendan McDermid / Reuters

Falta de contacto con testigos y familiar del exlíder más famoso del Cártel de Sinaloa

El abogado afirma que no ha logrado contactar de manera segura y consistente a testigos y familiares de Ismael Zambada García, quienes aportarían información para el memorando de sentencia. Debido al contexto, dijo, “se han vuelto inevitables los retrasos en viajes, comunicaciones y verificaciones documentales”.

Otro fragmento del documento subraya: “A pesar de los esfuerzos diligentes, circunstancias recientes fuera de nuestro control han obstaculizado significativamente nuestra capacidad de recopilar la información mitigante necesaria”.

Pérez sostuvo que algunas de las personas clave “apenas recientemente han podido confirmar su disponibilidad”, por lo que la defensa considera que los 90 días adicionales son indispensables para “ejercer la debida diligencia y brindar una representación efectiva”.

El abogado del Mayo Zambada señaló que la inseguridad en México y las medidas carcelarias de su cliente dificultan su comunicación | X / @keegan_hamilton

En ese sentido, el abogado de “El Mayo” también informó a la corte que consultó previamente con Francisco J. Navarro, fiscal federal auxiliar asignado al caso, y aseguró que el gobierno no se opone a la moción.