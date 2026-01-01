México

“Digo la verdad y no les gusta”: Yolanda Andrade enfurece ante críticas por su diagnóstico y anuncia posible bioserie

La conductora detalló si volverá al programa Montse & Joe

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

Yolanda Andrade vuelve a ocupar el centro de la conversación en el mundo del entretenimiento tras confirmar ante la prensa que recibió una propuesta para realizar una bioserie sobre su vida.

La conductora, quien en las últimas semanas ha enfrentado cuestionamientos y especulaciones en torno a su estado de salud, fue captada tras acudir a la iglesia para pedir por su recuperación.

Durante el encuentro con medios, Andrade habló abiertamente sobre la posibilidad de contar su historia y no dudó en responder a quienes la critican tras hablar de su diagnóstico.

Yolanda Andrade habla de la bioserie y responde a las críticas

A la salida de la iglesia, donde acudió para pedir por su salud, Yolanda Andrade fue abordada por reporteros sobre sus próximos proyectos y la situación de su programa.

La conductora confirmó que planea regresar a Montse & Joe pero aún no tiene una fecha definida.

(Captura de pantalla/YouTube)
(Captura de pantalla/YouTube)

“Sí, tengo que regresar a hacer mi programa”, afirmó. Al ser consultada sobre su reincorporación, explicó: “No, no tengo fecha todavía, pero para cuando me sienta mejor”.

El tema de una posible bioserie surgió durante la conversación. Andrade reveló que recibió la oferta y dejó claro su interés:

“Es una bio que me ofrecieron”. La presentadora destacó que tiene muchas historias por platicar.

“Es que tengo muchas cosas que contar”, subrayó, lo que alimentó la expectativa sobre los posibles episodios de su vida que podrían ser llevados a la pantalla.

Sin embargo, Yolanda aprovechó la ocasión para expresar su molestia ante los cuestionamientos y críticas que ha recibido tras revelar su diagnóstico.

En octubre, Yolanda Andrade se
En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe. (Montse & Joe / YouTube)

“Ya lo pensé bien. Dije: ‘Ay, no mames’, la gente pregunta. Te digo la verdad y entonces no te gusta. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Una mentira? Entonces, voy a decir mentiras”, expresó con firmeza, evidenciando el desgaste emocional que le han provocado las especulaciones.

¿Qué ha pasado con Yolanda?

En las últimas semanas, Yolanda Andrade ha atravesado un momento delicado en el plano personal y profesional. Tras anunciar públicamente que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la conductora ha estado en el centro de la atención mediática.

Las dudas y comentarios en redes sociales su enfermedad han generado presión, a lo que Andrade ha respondido de manera directa y transparente.

(Jesús Avilés/Infobae)
(Jesús Avilés/Infobae)

A pesar de las adversidades, Yolanda ha encontrado apoyo en sus seguidores, amigos y familiares. Ha compartido mensajes de agradecimiento y ha reafirmado el valor de la compañía de sus seres queridos en el proceso de tratamiento.

La conductora también ha pedido respeto y empatía ante la situación que vive, invitando a la reflexión sobre el impacto de las palabras y los comentarios en redes sociales.

El interés por una bioserie sobre Yolanda Andrade surge en un momento donde su vida personal ha despertado gran atención pública.

La posibilidad de ver su historia contada en la pantalla, con sus propias palabras y experiencias, suma un nuevo capítulo a la trayectoria de una figura que ha marcado la televisión mexicana y que hoy enfrenta uno de los mayores retos de su vida con determinación.

