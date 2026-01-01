México

Arca comparte imágenes de su actuación en Paseo de la Reforma por el Año Nuevo en México

La Fiesta Electrónica de Fin de Año en CDMX congregó a cientos de miles de personas

Así fue la participación de
Así fue la participación de Arca en CDMX por Año Nuevo (IG/arca1000000)

Cerca de 250 mil personas llenaron el Paseo de la Reforma durante el recibimiento del año 2026, una celebración que transformó el emblemático corredor de la Ciudad de México en la pista de baile más grande del mundo.

Este despliegue multitudinario, reforzado por un operativo de más de 1000 policías y vigilancia aérea, consolidó a la capital como epicentro global de la música electrónica en la noche de Año Nuevo.

Así fue la Fiesta Electrónica

El show de Arca destacó
El show de Arca destacó por su originalidad (Ig/arca1000000)

La banda estadounidense MGMT tuvo a su cargo el cierre del concierto, que se extendió hasta poco después de las dos de la madrugada.

El repertorio de artistas convocó a figuras globales y locales de la música electrónica. ARCA, elogiada por su trabajo experimental y referente del movimiento LGBT+ internacional, inauguró el 2026 y demostró su capacidad para crear una sonoridad única a partir de una fusión de techno y ritmos de club.

El show de Arca destacó
El show de Arca destacó por su originalidad (Ig/arca1000000)

En redes sociales, Arca presumió su participación en el evento de Fin de Año en México con un par de fotografías.

ARCA, revolucionara en la música

Arca, nacida como Alejandra Ghersi en Caracas, se consolidó como una de las figuras más relevantes de la música electrónica experimental durante la última década. Su trabajo como productora y DJ ha transformado el panorama sonoro global, fusionando sonidos industriales, pop y ritmos latinos en una propuesta vanguardista.

El show de Arca destacó
El show de Arca destacó por su originalidad (Ig/arca1000000)

Arca ha colaborado con artistas como Björk, Kanye West y FKA twigs, lo que le permitió expandir su influencia más allá de la escena underground.

La carrera de Arca comenzó en Venezuela, pero alcanzó proyección internacional tras mudarse a Londres, donde publicó sus primeros trabajos como solista. Sus álbumes, especialmente “KiCk i”, demostraron una capacidad para integrar elementos de la música experimental.

Además de su labor en el estudio, Arca se destacó por sus presentaciones en vivo, donde la performance visual y sonora juega un papel central.

El aporte de Arca se reconoce tanto en la innovación musical como en su activismo por la diversidad y la visibilidad trans. Su trabajo continúa influyendo en nuevas generaciones de productores y artistas electrónicos.

