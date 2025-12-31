México

Conoce a los DJs que encenderán CDMX en la Fiesta Electrónica de Año Nuevo: MGTM, Arca, Kavinsky y más

Diversos artistas emocionarán esta noche a los mexicanos

Guardar
MGTM, Arca y
MGTM, Arca y Kavinsky: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)

La Ciudad de México recibirá el 2026 con una de las celebraciones más concurridas del país: una fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma, justo en el Ángel de la Independencia, con la presencia de artistas internacionales y nacionales.

El objetivo de las autoridades es superar la cifra récord de más de 200 mil asistentes registrada el año pasado durante el concierto de Polymarchs, de acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Así será el evento

El evento, cuya producción incluye un despliegue de luces, láser, bailarines y un sistema de sonido de alto nivel, dispondrá el escenario principal al pie del Ángel de la Independencia.

Además, se habilitará una pista de baile a lo largo de Paseo de la Reforma, con un cartel que abarca propuestas de indie electrónico, synthwave, tribal guarachero y vanguardia experimental, pensado para atraer a públicos de todas las edades.

Conoce a los DJs

Jehnny Beth, VEL y Mariana
Jehnny Beth, VEL y Mariana BO: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)

El evento incluye la participación de figuras ampliamente reconocidas en la escena electrónica tanto mundial como nacional.

  • MGMT (DJ Set) | Estados Unidos

Aunque son leyendas del indie-psych-pop, en su faceta de DJ Set, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser se alejan de sus propios hits radiales para explorar sus influencias. Espera una mezcla ecléctica de psicodelia, italo-disco, post-punk y joyas oscuras del synth-pop.

  • Arca (DJ Set) | Venezuela

Una de las figuras más disruptivas de la música contemporánea. Sus sets son experiencias de vanguardia sonora y performance. Arca deconstruye géneros, mezclando ritmos latinos como el reggaetón con electrónica industrial, ruidos experimentales y texturas digitales. Es una propuesta intensa, mutante y profundamente artística.

  • Kavinsky (Live) | Francia

El máximo exponente del synthwave y el retro-futurismo. Tras años de relativo silencio, el productor detrás del éxito “Nightcall” regresa con un show en vivo que evoca la estética de los años 80, bandas sonoras de películas de serie B y beats electrónicos.

  • Jehnny Beth | Francia

Conocida principalmente como la líder de la banda Savages, Beth es una fuerza de la naturaleza en el escenario. Su proyecto solista y sus presentaciones mezclan el art-rock con electrónica industrial y punk. Sus shows son crudos, viscerales y cargados de una energía teatral y desafiante.

  • VEL | Francia y Marruecos

Una estrella ascendente en la escena techno. Residente de Lyon, VEL destaca por un sonido techno rápido, hipnótico y polirrítmico. Sus sets suelen tener una estructura muy mental pero altamente bailable, fusionando la precisión europea con una sensibilidad rítmica muy particular.

  • Mariana BO | México

Una de las DJs mexicanas con mayor proyección internacional (habitual en el Top 100 de DJ Mag). Su sello distintivo es la fusión de música electrónica (Big Room, Psytrance) con la ejecución en vivo del violín. Es un show de alta energía diseñado específicamente para festivales masivos.

3BALLMTY y Ramiro Puente: DJs
3BALLMTY y Ramiro Puente: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)
  • 3BALLMTY | México

El colectivo de Monterrey que revolucionó la música global con el Tribal Guarachoso. Mezclando ritmos prehispánicos, cumbia y electrónica urbana, su sonido es sinónimo de fiesta mexicana moderna. Son los responsables de llevar la cultura de las “botas picudas” y el beat tribal a los escenarios más importantes del mundo.

  • Ramiro Puente | México

Ramiro Puente ha logrado destacar al compartir escenario con figuras de la talla de Paul van Dyk, Armin van Buuren y Tiesto. Sus presentaciones han dejado huella en espacios emblemáticos como el club Tresor de Berlín, así como en festivales de gran magnitud. Entre estos eventos se sitúa el Love Parade de Alemania, encuentro que logró congregar a un millón y medio de personas.

Temas Relacionados

Año NuevoFiesta ElectrónicaFin de AñoDJsPaseo de la ReformaMGTMArcaKavinskyMariana BO3BALLMTYmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y CDMX encabezan registros de feminicidio en 2025

Gobierno de Sheinbaum reporta baja en este delito, pero persiste incertidumbre presupuestal para la Red Nacional de Refugios

Sinaloa, Estado de México, Chihuahua

¿Quién morirá? Estas son las mejores teorías de los mexicanos sobre el final de Stranger Things

La serie que trajo la nostalgia ochentera al siglo XXI llega a su fin tras cinco exitosas temporadas

¿Quién morirá? Estas son las

Cómo cambiaron las dinastías más importantes y famosas del país: de los Azcárraga a los Aguilar

La atención mediática se mantuvo sobre estos linajes debido a pérdidas, bodas y la continua expansión de sus redes familiares

Cómo cambiaron las dinastías más

Choques, acusaciones y rupturas: las peleas políticas más intensas del 2025

Las confrontaciones entre figuras de Morena, PAN, PRI y PT marcaron la agenda pública del año

Choques, acusaciones y rupturas: las

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

El histórico mediocampista pone fin a más de una década llena de títulos y entrega total, dejando a la afición un legado imborrable y un lazo eterno con el club

Este es el mensaje con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

¿Quién morirá? Estas son las

¿Quién morirá? Estas son las mejores teorías de los mexicanos sobre el final de Stranger Things

Cómo cambiaron las dinastías más importantes y famosas del país: de los Azcárraga a los Aguilar

Los mejores memes de mexicanos que dejó el adiós de MTV, canal que apaga su señal tras 44 años de música

Escándalos en tribunales: las figuras públicas que enfrentaron la justicia en 2025

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

DEPORTES

Este es el mensaje con

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen