Conoce a los DJs que encenderán CDMX en la Fiesta Electrónica de Año Nuevo: MGTM, Arca, Kavinsky y más

MGTM, Arca y Kavinsky: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)

La Ciudad de México recibirá el 2026 con una de las celebraciones más concurridas del país: una fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma, justo en el Ángel de la Independencia, con la presencia de artistas internacionales y nacionales.

El objetivo de las autoridades es superar la cifra récord de más de 200 mil asistentes registrada el año pasado durante el concierto de Polymarchs, de acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Así será el evento

El evento, cuya producción incluye un despliegue de luces, láser, bailarines y un sistema de sonido de alto nivel, dispondrá el escenario principal al pie del Ángel de la Independencia.

Además, se habilitará una pista de baile a lo largo de Paseo de la Reforma, con un cartel que abarca propuestas de indie electrónico, synthwave, tribal guarachero y vanguardia experimental, pensado para atraer a públicos de todas las edades.

Conoce a los DJs

Jehnny Beth, VEL y Mariana BO: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)

El evento incluye la participación de figuras ampliamente reconocidas en la escena electrónica tanto mundial como nacional.

MGMT (DJ Set) | Estados Unidos

Aunque son leyendas del indie-psych-pop, en su faceta de DJ Set, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser se alejan de sus propios hits radiales para explorar sus influencias. Espera una mezcla ecléctica de psicodelia, italo-disco, post-punk y joyas oscuras del synth-pop.

Arca (DJ Set) | Venezuela

Una de las figuras más disruptivas de la música contemporánea. Sus sets son experiencias de vanguardia sonora y performance. Arca deconstruye géneros, mezclando ritmos latinos como el reggaetón con electrónica industrial, ruidos experimentales y texturas digitales. Es una propuesta intensa, mutante y profundamente artística.

Kavinsky (Live) | Francia

El máximo exponente del synthwave y el retro-futurismo. Tras años de relativo silencio, el productor detrás del éxito “Nightcall” regresa con un show en vivo que evoca la estética de los años 80, bandas sonoras de películas de serie B y beats electrónicos.

Jehnny Beth | Francia

Conocida principalmente como la líder de la banda Savages, Beth es una fuerza de la naturaleza en el escenario. Su proyecto solista y sus presentaciones mezclan el art-rock con electrónica industrial y punk. Sus shows son crudos, viscerales y cargados de una energía teatral y desafiante.

VEL | Francia y Marruecos

Una estrella ascendente en la escena techno. Residente de Lyon, VEL destaca por un sonido techno rápido, hipnótico y polirrítmico. Sus sets suelen tener una estructura muy mental pero altamente bailable, fusionando la precisión europea con una sensibilidad rítmica muy particular.

Mariana BO | México

Una de las DJs mexicanas con mayor proyección internacional (habitual en el Top 100 de DJ Mag). Su sello distintivo es la fusión de música electrónica (Big Room, Psytrance) con la ejecución en vivo del violín. Es un show de alta energía diseñado específicamente para festivales masivos.

3BALLMTY y Ramiro Puente: DJs que conquistarán CDMX en Año Nuevo. (IG)

3BALLMTY | México

El colectivo de Monterrey que revolucionó la música global con el Tribal Guarachoso. Mezclando ritmos prehispánicos, cumbia y electrónica urbana, su sonido es sinónimo de fiesta mexicana moderna. Son los responsables de llevar la cultura de las “botas picudas” y el beat tribal a los escenarios más importantes del mundo.

Ramiro Puente | México

Ramiro Puente ha logrado destacar al compartir escenario con figuras de la talla de Paul van Dyk, Armin van Buuren y Tiesto. Sus presentaciones han dejado huella en espacios emblemáticos como el club Tresor de Berlín, así como en festivales de gran magnitud. Entre estos eventos se sitúa el Love Parade de Alemania, encuentro que logró congregar a un millón y medio de personas.