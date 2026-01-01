México

10 afirmaciones de gratitud para iniciar un 2026 de prosperidad y amor consciente

Según la UNAM, reconocer lo bueno en nuestra existencia actúa como un escudo protector para la salud mental

Un grupo familiar posa para
Un grupo familiar posa para una foto durante una animada celebración de Año Nuevo en casa. La mesa está decorada con gorros festivos, confeti y velas, mientras todos sonríen levantando sus copas, capturando un momento especial de unión y felicidad. Las luces y los globos en el fondo añaden un ambiente festivo a la ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del 2026 no es solo una fecha en el calendario, es la oportunidad perfecta para sintonizar nuestra frecuencia con la abundancia.

Aunque solemos enfocarnos en “pedir”, la verdadera llave maestra, según expertos de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es la gratitud. Esta emoción, definida como una “sofisticación cognitiva”, no solo nos hace sentir bien, sino que actúa como un protector de la salud cardiovascular y un imán para relaciones más sanas.

Para las personas que buscan manifestar un año excepcional, entender que el agradecimiento es una “tríada positiva” (hacia uno mismo, el mundo y el futuro) es el primer paso para una transformación radical.

¿Por qué la gratitud es tu mejor aliada este 2026? (Más allá de lo espiritual)

Practicar la gratitud no es solo un hábito “cliché” de bienestar; tiene bases científicas sólidas.

50 frases para enviar por
50 frases para enviar por WhatsApp en Año Nuevo 2026. (Foto: Imagen ilustrativa)

Según investigaciones difundidas por la UNAM, las personas que cultivan la gratitud presentan una menor reactividad cardiovascular ante el estrés y una mejor calidad de sueño.

Existen dos formas de vivirla: la gratitud personal, que es ese optimismo por estar vivas y apreciar los pequeños detalles (como los colores del otoño), y la gratitud social, que ocurre cuando reconocemos un acto bondadoso desinteresado de otros.

Al practicarla, eliminamos la “deuda moral” y creamos vínculos de “autoexpansión” donde compartimos talentos y luz con los demás. Es, en esencia, la herramienta más productiva para un bienestar integral.

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

10 afirmaciones de gratitud para decretar prosperidad y amor este 2026

Utiliza estos decretos para entrenar tu mente a notar lo positivo y construir ese “circuito de bienestar” que mereces:

  1. “Agradezco profundamente la abundancia que ya reside en mi vida; al valorar lo que tengo, abro las puertas a lo que viene.”
  2. “Gracias, Universo, por las conexiones de amor desinteresado que llegan a mí este 2026, libres de deudas y llenas de luz.”
  3. “Doy gracias por mi salud y mi corazón fuerte, que laten en sintonía con la paz y la prosperidad.”
  4. “Agradezco cada oportunidad de aprendizaje, pues entiendo que mi éxito es el resultado de mi evolución constante.”
  5. Gracias por el dinero que fluye hacia mí de forma libre; lo recibo con gratitud y lo comparto con sabiduría.”
  6. “Hoy agradezco a las personas que me brindan su bondad espontánea; honro nuestra conexión y fortalezco nuestros lazos.”
  7. “Gracias por la mujer poderosa en la que me he convertido; celebro mis talentos y mi capacidad de crear mi propia fortuna.”
  8. Agradezco el amor sano que me rodea, un amor que me permite crecer y expandir mi ser sin condiciones.”
  9. “Gracias por las pequeñas alegrías cotidianas que nutren mi espíritu y mantienen mi vibración en el nivel más alto.”
  10. “Recibo este 2026 con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que lo mejor está ocurriendo justo ahora.”

Recuerda que la gratitud debe ser auténtica. En contextos de relaciones poco saludables, la ciencia sugiere hacer una “lectura precisa” de la situación: agradecer lo que realmente construye y soltar aquello que nos ata por obligación.

