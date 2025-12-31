México

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda lamentaron la partida de su amigo

El cierre de año en Ventaneando estuvo marcado por la emoción y la nostalgia, luego de que los conductores recordaron a Daniel Bisogno, quien falleció el 20 de febrero de 2025.

La emisión especial de este 30 de diciembre incluyó un segmento in memoriam dedicado a figuras del espectáculo que partieron durante el año, con una mención especial al carismático presentador.

Un adiós entre recuerdos y anécdotas en Ventaneando

Durante la transmisión, Pedro Sola abrió el espacio para rememorar a quienes ya no están presentes.

“Cada año, a fines del ciclo anual, tenemos que recordar a todas las personas cercanas o conocidas que se nos han ido. Y este año, pues in memoriam, tenemos esto”, expresó el conductor, mientras se escuchaba música melancólica.

El momento más sensible se centró en la ausencia de Daniel Bisogno.

“No, eso es lo que más dolió este año fue... lo de Daniel, porque realmente yo lo extraño todo el tiempo”, reconoció Pedrito.

Linet Puente sumó: “Todo el tiempo”, y la conversación se transformó en un intercambio de anécdotas sobre la convivencia diaria, las giras y el trabajo en teatro junto a Bisogno.

“¿Y no les pasa que todos los días se acuerdan de él? No sé, estamos grabando, estamos esperando y era muy desesperado, ¿no? Empezaba y decía: «Bueno, ¿qué detiene a esta producción?»“, recordó Linet.

Mónica Castañeda lo describió como alguien “muy cariñoso con todos nosotros”, mientras que Sola añadió: “Siempre tenía una palabra agradable y un chiste”.

Los conductores coincidieron en que la ausencia de Bisogno se siente a diario en las grabaciones y rutinas del programa.

El homenaje también incluyó un recuerdo para otras personalidades que fallecieron durante el año, entre ellos:

  • Guillermo del Bosque
  • Mario Vargas Llosa
  • Papa Francisco
  • Ozzy Osbourne
  • Eduardo Manzano
  • Gabriela Michel 
  • Abraham Quintanilla
“Descansen en paz todas estas personas y todas las que se nos fueron, no nada más en el 25, sino siempre”, concluyó Sola antes de despedir la transmisión, según reportó el propio programa.

El legado de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno impactó profundamente al mundo del espectáculo mexicano.

Referido como “El Muñe”, fue una de las voces más reconocidas de la televisión, especialmente por su estilo irreverente y su presencia constante en Ventaneando, programa al que se integró en 1997 de la mano de Pati Chapoy.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Chapoy a través de su cuenta personal de X.

“Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, comunicó la periodista. El propio programa transmitió un mensaje oficial:

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”.

Durante sus últimos meses, Bisogno enfrentó complicaciones graves de salud relacionadas con un trasplante de hígado y problemas en las vías biliares. Estuvo hospitalizado y recibió hemodiálisis, pero finalmente falleció por falla multiorgánica.

Su legado abarca no solo la televisión, sino también el teatro y la radio, donde participó en proyectos de comedia y entretenimiento como “El Tenorio Cómico” y “Cuarentenorio Cómico”.

Compañeros y figuras del medio, como Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, expresaron públicamente sus condolencias y reconocimiento a la trayectoria del conductor.

