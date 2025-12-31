México

Pensión Bienestar 2026: calendario de pagos mes por mes

El esquema de transferencias directas tendrá nuevas fechas de depósito

Con el cierre de 2025, miles de beneficiarios esperan conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión para el Bienestar en 2026.

Aunque las fechas exactas serán confirmadas por la Secretaría de Bienestar en los primeros días de enero, las estimaciones permiten anticipar cómo se podrían los depósitos el próximo año, un tema central para quienes dependen de este ingreso regular.

¿Cómo quedaría el calendario tentativo de pagos 2026?

Durante 2025, los depósitos de la Pensión Bienestar se llevaron a cabo de manera bimestral y escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario.


Los ajustes garantizarán que el apoyo económico mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación. Crédito: Infobae

El procedimiento consistió en asignar diferentes días para el cobro según el orden alfabético y la entidad federativa. Se espera que en 2026 se mantenga esta dinámica.

El siguiente calendario tentativo está elaborado con base en la experiencia de 2025 y la información disponible:

  • Enero – Febrero: pagos estimados del 3 al 26 de enero. Corresponde al primer depósito del año.
  • Marzo – Abril: pagos aproximados del 3 al 27 de marzo.
  • Mayo – Junio: depósitos previstos del 3 al 17 de mayo.
  • Julio – Agosto: inicio estimado el 1 de julio, con entrega escalonada durante las primeras tres semanas.
  • Septiembre – Octubre: entre el 1 y el 25 de septiembre, siguiendo el orden alfabético.
  • Noviembre – Diciembre: dispersión estimada del 3 al 27 de noviembre, con posible suspensión por días feriados.

La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)

Se espera que la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, confirme las fechas exactas durante la primera semana de enero de 2026.

El único medio oficial para recibir los depósitos seguirá siendo la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto aumentará la pensión para adultos mayores en 2026?

A partir de enero de 2026, la Pensión Bienestar para personas adultas mayores aumentará a 6 mil 430 pesos bimestrales, frente a los 6 mil 200 pesos del año anterior.

El ajuste responde a la política federal de incrementos graduales para mitigar el impacto de la inflación y al aumento del salario mínimo aprobado para ese año.

Las autoridades federales han señalado que, aunque el incremento es moderado, la estrategia busca fortalecer progresivamente este apoyo económico.

El resto de los programas mantiene montos similares: personas con discapacidad recibirán 3 mil 200 pesos bimestrales, Mujeres Bienestar (60-64 años) 3 mil pesos y Madres Trabajadoras 1 mil 650 pesos cada bimestre.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las pensiones del Bienestar

Durante su participación en la conferencia matutina del 22 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración con los Programas para el Bienestar.

“En el fondo de la transformación que vive el país está la visión que se engloba en la frase ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, sentenció en La Mañanera.

La presidenta detalló que, de acuerdo con cifras oficiales, “son 845 mil millones de pesos en 2025 que se distribuyen de manera directa a la gente a través del Banco del Bienestar, 32 millones de familias se ven beneficiadas”.

Sheinbaum confirmó que la Pensión Bienestar continuará fortaleciéndose y que los aumentos estarán garantizados, al menos, al nivel de la inflación.

Además, anunció que en 2026 el presupuesto para programas sociales ascenderá a 1 billón de pesos, cifra superior a la de años anteriores, con el objetivo de consolidar la política de redistribución directa de recursos.

Temas Relacionados

Pensión del Bienestar 2026CalendarioProgramas del BienestarProgramas SocialesPagosmexico-noticias

