Pensión del Bienestar: este será el monto que recibirán los adultos mayores en 2026

A partir de enero de 2026, el apoyo económico para personas adultas mayores tendrá un ajuste al alza

A partir de enero de 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores registrará un nuevo incremento. El apoyo económico pasará de 6 mil 200 a 6 mil 430 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 230 pesos respecto al monto vigente en 2025.

Este ajuste forma parte de la política federal de incrementos graduales a los programas sociales y tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación en el ingreso de las personas adultas mayores.

¿De cuánto será el aumento de la Pensión Bienestar en 2026?

De acuerdo con información oficial, el incremento responde directamente al aumento del salario mínimo aprobado para 2026. El nuevo monto de 6 mil 430 pesos bimestrales comenzará a reflejarse en los depósitos correspondientes al primer bimestre del año, es decir, enero–febrero.

Autoridades federales han señalado que, aunque el ajuste es moderado, se mantiene la estrategia de fortalecer de manera progresiva este apoyo económico, considerado uno de los principales pilares de la política social en México.

¿Cuándo se realizará el primer pago con el nuevo monto?

El primer depósito con el aumento se realizará durante el bimestre enero–febrero de 2026. La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, dará a conocer el calendario oficial de pagos en los primeros días de enero.

Como en años anteriores, la dispersión del recurso se llevará a cabo de forma escalonada, tomando en cuenta la letra inicial del apellido paterno y la entidad federativa de residencia del beneficiario.

Pensión Bienestar 2026: contexto político y social

En el ámbito político, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Pensión Bienestar continuará fortaleciéndose y que los aumentos estarán garantizados, al menos, al nivel de la inflación. Este compromiso busca brindar certeza a los millones de adultos mayores que dependen de este ingreso como base para cubrir gastos esenciales.

No obstante, especialistas han advertido que el incremento podría resultar limitado frente al alza sostenida de precios en alimentos, servicios y medicamentos, por lo que el seguimiento a futuros ajustes será clave.

Recomendaciones para recibir el pago sin contratiempos

Las autoridades federales recordaron que la Tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio oficial para recibir los depósitos de la pensión. Por ello, se recomienda verificar que la tarjeta se encuentre activa y en buen estado.

Asimismo, se exhorta a los beneficiarios a consultar únicamente fuentes oficiales, evitar compartir datos personales y recordar que el dinero depositado no tiene fecha límite para su retiro, lo que permite una mejor administración del gasto a lo largo del año.

Gobierno federal repartirá 1 billón de pesos en programas sociales

En 2026, un año previo a las elecciones intermedias, el Gobierno federal destinará 1 billón de pesos a programas sociales, como parte de la política de bienestar y distribución directa de recursos. Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria detalló que el presupuesto destinado a programas de bienestar registrará un aumento significativo respecto a años anteriores, con el objetivo de fortalecer el ingreso de millones de familias mexicanas.