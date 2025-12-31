Nueva forma de renovar la Tarjeta de Circulación en 2026 sin hacer fila para este estado de México

La tarjeta de circulación es un requisito indispensable para que los conductores puedan circular con su vehículo de manera normal (Foto: Cuartoscuro)

A partir de 2026, Baja California permitirá a quienes ya cuentan con una Tarjeta de Circulación Condicionada realizar el refrendo anual completamente en línea, eliminando la necesidad de acudir físicamente a las oficinas gubernamentales.

Esta nueva modalidad digital busca reducir las filas y agilizar el proceso tanto para los ciudadanos como para las autoridades tributarias.

El beneficio será aplicable exclusivamente a residentes de Baja California que posean la versión condicionada del documento.

¿Y quienes aún no tiene Tarjeta de Circulación?

Las personas que todavía no dispongan de una Tarjeta de Circulación Condicionada deberán acudir de manera presencial a una oficina de recaudación para tramitarla por primera vez antes de poder optar por la renovación virtual en años posteriores.

A partir de la entrada en vigor de este procedimiento digital en 2026, al renovar la vigencia del documento, ya no se emitirá una tarjeta física nueva como ocurría previamente.

En cambio, los solicitantes recibirán un comprobante de pago en formato PDF, que deberán imprimir y portar en el vehículo como constancia de la actualización.

El trámite de refrendo corresponde al pago anual obligatorio por mantener la vigencia de la Tarjeta de Circulación, tanto en su versión física como digital, de acuerdo con el marco que regula la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

Los 5 pasos para obtener la renovación

La gestión completamente electrónica se aplica a quienes ya cuentan con el documento digital y consiste en cinco pasos, detallados por las autoridades en su portal oficial, aunque subrayan que el comprobante digital es la única prueba de la vigencia tras el trámite.

Primero debes entrar a la página oficial del gobierno de Baja California, en la sección de hacienda y trámites y servicios.

Debes ingresar la placa de tu automóvil

Obtendrás un presupuesto

Puedes pagar, descargar e imprimir el comprobante.

¿Para qué sirve la Tarjeta de Circulación?

La Tarjeta de Circulación es un documento oficial emitido por las autoridades de tránsito que acredita la legalidad y registro de un vehículo para circular en la vía pública. Este documento contiene información relevante como los datos del propietario, las características del vehículo (marca, modelo, número de serie, placas) y la vigencia del registro.

La principal función de la Tarjeta de Circulación es demostrar que el vehículo ha cumplido con los requisitos legales para circular, incluyendo el pago de impuestos, tenencia y verificación. Al momento de un control policial o accidente, la presentación de este documento facilita la identificación del propietario y del automóvil, agilizando trámites y evitando sanciones.

Además, la Tarjeta de Circulación es necesaria para realizar diversos trámites vehiculares, como cambio de propietario, altas, bajas y renovaciones. Su portación es obligatoria en todo momento mientras se conduce, ya que su ausencia puede derivar en multas o la retención del vehículo por parte de las autoridades.