México

Nueva forma de renovar la Tarjeta de Circulación en 2026 sin hacer fila para este estado de México

Este documento es necesario si eres un conductor

Guardar
La tarjeta de circulación es
La tarjeta de circulación es un requisito indispensable para que los conductores puedan circular con su vehículo de manera normal (Foto: Cuartoscuro)

A partir de 2026, Baja California permitirá a quienes ya cuentan con una Tarjeta de Circulación Condicionada realizar el refrendo anual completamente en línea, eliminando la necesidad de acudir físicamente a las oficinas gubernamentales.

Esta nueva modalidad digital busca reducir las filas y agilizar el proceso tanto para los ciudadanos como para las autoridades tributarias.

El beneficio será aplicable exclusivamente a residentes de Baja California que posean la versión condicionada del documento.

¿Y quienes aún no tiene Tarjeta de Circulación?

Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las personas que todavía no dispongan de una Tarjeta de Circulación Condicionada deberán acudir de manera presencial a una oficina de recaudación para tramitarla por primera vez antes de poder optar por la renovación virtual en años posteriores.

A partir de la entrada en vigor de este procedimiento digital en 2026, al renovar la vigencia del documento, ya no se emitirá una tarjeta física nueva como ocurría previamente.

En cambio, los solicitantes recibirán un comprobante de pago en formato PDF, que deberán imprimir y portar en el vehículo como constancia de la actualización.

El trámite de refrendo corresponde al pago anual obligatorio por mantener la vigencia de la Tarjeta de Circulación, tanto en su versión física como digital, de acuerdo con el marco que regula la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California.

Los 5 pasos para obtener la renovación

La gestión completamente electrónica se aplica a quienes ya cuentan con el documento digital y consiste en cinco pasos, detallados por las autoridades en su portal oficial, aunque subrayan que el comprobante digital es la única prueba de la vigencia tras el trámite.

  • Primero debes entrar a la página oficial del gobierno de Baja California, en la sección de hacienda y trámites y servicios.
  • Debes ingresar la placa de tu automóvil
  • Obtendrás un presupuesto
  • Puedes pagar, descargar e imprimir el comprobante.

¿Para qué sirve la Tarjeta de Circulación?

(Imágen ilustrativa Infobae)
(Imágen ilustrativa Infobae)

La Tarjeta de Circulación es un documento oficial emitido por las autoridades de tránsito que acredita la legalidad y registro de un vehículo para circular en la vía pública. Este documento contiene información relevante como los datos del propietario, las características del vehículo (marca, modelo, número de serie, placas) y la vigencia del registro.

La principal función de la Tarjeta de Circulación es demostrar que el vehículo ha cumplido con los requisitos legales para circular, incluyendo el pago de impuestos, tenencia y verificación. Al momento de un control policial o accidente, la presentación de este documento facilita la identificación del propietario y del automóvil, agilizando trámites y evitando sanciones.

Además, la Tarjeta de Circulación es necesaria para realizar diversos trámites vehiculares, como cambio de propietario, altas, bajas y renovaciones. Su portación es obligatoria en todo momento mientras se conduce, ya que su ausencia puede derivar en multas o la retención del vehículo por parte de las autoridades.

Temas Relacionados

Tarjeta de CirculaciónBaja Californiamexico-noticias

Más Noticias

Asesinan a hombre en marisquería del Centro Histórico, a un costado de Plaza Meave

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Asesinan a hombre en marisquería

Autoridades de CDMX revelan detalles para fiesta electrónica en Paseo de la Reforma: “Va a superar lo del año pasado de Polymarchs”

César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que habrá un operativo durante el evento musical para recibir el 2026

Autoridades de CDMX revelan detalles

Tris: todos los números ganadores del 30 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Clara Brugada confirma asistencia a fiesta electrónica en Paseo de la Reforma para despedir el 2025

Autoridades de la Ciudad de México revelaron los detalles para el evento musical que se llevará a cabo para recibir el 2026

Clara Brugada confirma asistencia a

SAT 2025: paso a paso para habilitar el Buzón Tributario y evitar una multa de hasta 11 mil pesos

Este trámite es importante para que la dependencia pueda mantener comunicación con cada contribuyente en México

SAT 2025: paso a paso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a hombre en marisquería

Asesinan a hombre en marisquería del Centro Histórico, a un costado de Plaza Meave

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

ENTRETENIMIENTO

Martín Ricca defiende a su

Martín Ricca defiende a su compatriota Cazzu y niega que su fama sea por Christian Nodal

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

DEPORTES

Reportan que Julián Carranza se

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América