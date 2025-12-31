México

Nombran a la británica Harbour Energy como operadora del megayacimiento Zama en México

El yacimiento fue descubierto en 2017 y se localiza cerca de Tabasco

Yacimiento petrolífero Zama, cerca del estado de Tabasco.
Yacimiento petrolífero Zama, cerca del estado de Tabasco. (FOTO: Harbour Energy)

La petrolera británica Harbour Energy fue designada como nueva operadora del yacimiento petrolero Zama, uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas en México, luego de que los socios del proyecto (Petróleos Mexicanos [Pemex], Grupo Carso y Talos Energy) aceptaran formalmente el nombramiento.

El yacimiento Zama, descubierto en 2017, se localiza a 63.5 kilómetros de la costa de Tabasco, en la Cuenca del Sureste, y se estima que contiene alrededor de 750 millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo, lo que lo convierte en uno de los mayores hallazgos realizados por una empresa privada en el país en los últimos años.

Con esta designación, Harbour Energy asume una participación operativa de 32.22% en el proyecto. Los socios, incluida Pemex (que fungía previamente como operador), tendrán la opción de nombrar personal clave dentro del equipo de proyecto que encabezará la empresa británica.

Zama, clave para el suministro energético nacional

“Una vez en marcha, Zama contribuirá de manera material al suministro nacional de energía de México y a los niveles de producción de Harbour”, afirmó Gustavo Baquero, director general de Harbour Energy en el país, al destacar la relevancia estratégica del campo petrolero.

Comunicado oficial de la empresa
Comunicado oficial de la empresa Harbour Energy. (FOTO: Harbour Energy)

Además de Zama, Harbour también opera el campo Kan, ubicado al suroeste, donde posee una participación del 70% en sociedad con TotalEnergies, fortaleciendo así su presencia en aguas someras del Golfo de México.

Expansión internacional fortalece su posición en México

El anuncio se da pocos días después de que Harbour Energy cerrara un acuerdo por 3 mil 200 millones de dólares para adquirir LLOG Exploration Company, operación que le permitirá ingresar de lleno a las aguas profundas del Golfo de México en Estados Unidos y consolidarse como uno de los operadores costa afuera más relevantes de la región.

Esta expansión internacional posiciona a
Esta expansión internacional posiciona a la empresa con operaciones clave en cinco países.

Esta expansión internacional posiciona a la empresa con operaciones clave en:

  • México
  • Noruega
  • Reino Unido
  • Argentina
  • Estados Unidos

Asimismo, refuerza su capacidad técnica y financiera para proyectos de gran escala como Zama.

Impacto estratégico para el sector energético

La designación de Harbour como operadora del campo Zama representa un movimiento relevante para la industria petrolera mexicana, al tratarse de un proyecto considerado estratégico para el incremento de la producción nacional de crudo y para la colaboración entre Pemex y empresas privadas en el desarrollo de recursos energéticos en aguas mexicanas.

Las decisiones técnicas y operativas que se adopten en los próximos meses serán clave para definir los tiempos de desarrollo y producción de uno de los yacimientos más relevantes del país.

